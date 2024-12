Bản tin 8H: Bổ nhiệm nhân sự Bộ Quốc phòng

TPO - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký các quyết định bổ nhiệm nhân sự quan trọng của Bộ Quốc phòng.

Ngày 12/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký các quyết định bổ nhiệm nhân sự Bộ Quốc phòng. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm đồng chí Trung tướng Đỗ Xuân Tụng, Cục trưởng Cục Cán bộ, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam giữ chức Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; bổ nhiệm đồng chí Thiếu tướng La Công Phương, Phó Chính ủy Quân khu 1, Bộ Quốc phòng giữ chức Chính ủy Quân khu 1, Bộ Quốc phòng; bổ nhiệm đồng chí Thiếu tướng Đinh Quốc Hùng, Chính ủy Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh giữ chức Chính ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, Bộ Quốc phòng; bổ nhiệm đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Xuân, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Phúc, Quân khu 2, Bộ Quốc phòng giữ chức Phó Tư lệnh Quân khu 2, Bộ Quốc phòng; bổ nhiệm đồng chí Đại tá Đỗ Quốc Ân, Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân chủng Hải quân, Bộ Quốc phòng giữ chức Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Bộ Quốc phòng.

Ngày 12/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký quyết định kiện toàn Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải. Theo quyết định, ông Trần Hồng Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, là Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, thay thế ông Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. Trước đó, ngày 28/11, ông Nguyễn Văn Thắng được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Nghị quyết số 167/2024/QH15 của Quốc hội về phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Theo đó, Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đối với các ông: Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn; Lê Tiến, Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Vụ trưởng Vụ Kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 28/11/2024.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 12/12 đến đêm 13/12, không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống nước ta với cường độ mạnh hơn. Sáng 13/12, thời tiết Hà Nội nhiều mây, mưa nhỏ vài nơi; gió Đông Bắc mạnh cấp 2-3; trời rét. Đến trưa và chiều cùng ngày, nhiệt độ ở thủ đô tăng với mức nhiệt cao nhất 16-18 độ C. Từ đêm 13 đến ngày 14/12, Hà Nội rét đậm, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-15 độ C. Các nơi khác ở miền Bắc và Bắc miền Trung rét đậm, vùng núi rét hại từ đêm 13/12. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở miền Bắc phổ biến 10-13 độ C, vùng núi 7-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C; còn khu vực Bắc miền Trung phổ biến 12-15 độ C. Khu vực Trung và Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; khu vực Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào.

Ngày 12/12, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức “Khiển trách” đối với ông Phạm Ngọc Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk. Ông Nghị bị kỷ luật do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và đã bị thi hành kỷ luật Đảng. Cùng với đó, Thủ tướng cũng ban hành quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức “Khiển trách” đối với ông Nguyễn Tuấn Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk. Theo quyết định, thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố quyết định (8/11/2024) của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 12/12, Bộ Nội vụ đã có thông tin chính thức về những thông tin lan truyền về nội dung đề xuất chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức trong sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Theo khẳng định của Bộ Nội vụ, thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội, chia sẻ là thông tin không chính xác, do cá nhân công chức dự thảo; đây không phải là văn bản của Bộ nghiên cứu, tham mưu đề xuất, báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét, cho ý kiến. Do đó, Bộ Nội vụ đề nghị các tổ chức, cá nhân không căn cứ vào dự thảo văn bản không chính thống để chia sẻ thông tin và đăng lại trên các trang mạng xã hội. (XEM CHI TIẾT)