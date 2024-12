Bản tin 8H: Cảnh cáo đối tượng thông tin sai sự thật về cháo lươn Nghệ An

TPO - Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã cảnh cáo đối tượng đăng quyết định giả mạo của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc cháo lươn là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Ngày 11/12, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an, đã thông báo kết quả xử lý đối với tài khoản Facebook "Trần Nhật Anh" về việc phát tán thông tin sai sự thật, giả mạo. Trước đó, ngày 14/8, tài khoản này đăng bài với nội dung: "Ngày 9/8/2024 món Cháo lươn tỉnh Nghệ An đã được đưa vào Danh mục di sản quốc gia phi vật thể. Chúc mừng quê hương tui", kèm theo ảnh chụp Quyết định số 3737/QĐ-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL. Tuy nhiên, Cục Di sản văn hóa đã xác nhận đây là quyết định giả mạo. A05 xác định chủ tài khoản là bà Trần Thị Nhật Anh (SN 1988, quê Nghệ An) hiện sống tại TP.HCM, làm công việc bán hàng online. Bà Nhật Anh cho biết bức ảnh do chồng bà vô tình tải từ mạng xã hội và gửi lại cho bà để đăng nhằm mục đích quảng bá cháo lươn của gia đình.

Ngày 11/12, thông tin từ Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Nghệ An, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về việc sắp xếp, sáp nhập tỉnh thành trên cả nước. Hai trường hợp bị xử phạt là ông L.V.T. (SN 1988, trú TP Vinh) và ông N.V.M. (SN 1988, trú thị trấn Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) lao động tự do. Trước đó, ngày 26/11, tài khoản Facbook N.V.M đăng kèm hình ảnh được cho là của 31 đơn vị hành chính mới dựa trên việc sắp xếp, tách nhập của các tỉnh, thành trên cả nước. Ngày 28/11, tài khoản Facebook Đ.C của L.V.T đăng tải các hình ảnh tương tự với nội dung “Kế hoạch sáp nhập các cơ quan từ trung ương đến địa phương”. Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính mỗi trường hợp 5 triệu đồng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 12/12, không khí lạnh tiếp tục tăng cường và ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Trong những ngày tới, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến 14-17 độ C, vùng núi 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C; khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến 16-19 độ C. Ngày 12/12 đến khoảng ngày 15/12, khu vực Trung và Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; khu vực Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào. Đêm 12 ngày 13/12, nhiệt độ tại Hà Nội tiếp tục giảm, mức thấp nhất phổ biến 14-16 độ C.

Ngày 11/12, Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh Đồng Nai đã thông qua nghị quyết quy định chính sách khuyến khích, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn tỉnh. Theo nghị quyết, kể từ ngày 1/1/2025, phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi, thường trú trên địa bàn tỉnh Đồng Nai sẽ được hỗ trợ một lần số tiền 1 triệu đồng. Phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số được miễn phí thực hiện tầm soát trước sinh, tầm soát sơ sinh tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh. (XEM CHI TIẾT)

Tối 11/12, lãnh đạo UBND huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) cho biết đang điều tra nguyên nhân sự việc một nữ sinh tử vong trong sân trường. Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h15 ngày 11/12, tại Trường THCS Lê Ích Mộc (xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên), mọi người phát hiện một nữ sinh tử vong ở góc sân trường. Thi thể trong tình trạng bị chấn thương ở phần đầu do va đập. Nạn nhân sau đó được xác định là B.M.N. (học sinh lớp 8, Trường THCS Lê Ích Mộc). Sáng cùng ngày, N. đến trường đi học như bình thường. Bước đầu xác định nữ sinh ngã từ tầng 3 xuống sân trường, gần khu nhà B. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 11/12, Công an huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) đã mời bà N.T.L. (32 tuổi, trú tại xã Hòa An, huyện Krông Pắk) đến cơ quan để làm rõ hành vi vừa lái ô tô vừa hát karaoke rồi phát trực tiếp lên mạng xã hội. Tại buổi làm việc, bà L. thừa nhận ngày 10/12, bà lái ô tô 7 chỗ chở theo 5 người đi làm dịch vụ đám cưới tại thôn 2, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức (tỉnh Đắk Nông). Trên đường từ tiệc cưới về hướng xã Đắk Búk So (huyện Tuy Đức), mọi người mở iPad để hát karaoke. Bà L. được một người chuyển mic để vừa hát vừa lái xe và có một người ngồi trên xe dùng điện thoại của bà L. phát trực tiếp lên mạng xã hội. Hiện, Công an huyện Krông Pắk đang hoàn tất hồ sơ để chuyển Công an tỉnh Đắk Nông xử lý theo thẩm quyền. (XEM CHI TIẾT)