Bản tin 8H: Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

TPO - Ngày 7/12, Tỉnh ủy Thái Bình và Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Chiều 7/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh triển khai Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Tại Hội nghị, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương công bố Quyết định của Bộ Chính trị chuẩn y đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình, nhiệm kỳ 2020-2025. Cùng ngày, Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị chuẩn y đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2020-2025, thay cho ông Nguyễn Quốc Đoàn được bổ nhiệm giữ chức Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao.

Theo thông tin từ Quân khu 7, lễ viếng và truy điệu 12 liệt sỹ hy sinh trong diễn tập tác chiến phòng thủ ở Đồng Nai diễn ra vào sáng 8/12 tại Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam (quận Gò Vấp, TPHCM). Lịch trình tang lễ, gồm: Trao Bằng "Tổ quốc ghi công" và Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho đại diện gia đình liệt sỹ vào lúc 6h45; lễ viếng bắt đầu lúc 7h15 và lễ truy điệu lúc 11h. Sau đó, các liệt sỹ sẽ được an táng tại nghĩa trang liệt sỹ các tỉnh Bình Thuận, Bình Dương, Đồng Nai và các nghĩa trang quê nhà. Ban tổ chức lễ tang do Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Phó Chính ủy Quân khu 7, làm trưởng ban.

Tối 7/12, Công an TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng vụ người đàn ông dùng hung khí đập phá ô tô giữa đường. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16h54 cùng ngày, một xe máy va chạm nhẹ với ô tô chạy cùng chiều trên đường ĐT747A, đoạn qua khu phố 1, phường Hội Nghĩa, TP Tân Uyên. Người đi xe máy bất ngờ dừng xe, chặn trước đầu ô tô, rồi chạy vào nhà dân, lấy hung khí đập phá ô tô. Tài xế và một số người ngồi trên ô tô hoảng sợ, mở cửa bỏ chạy. Sau đó, đối tượng bị công an khống chế, đưa về trụ sở công an phường để lấy lời khai.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có báo cáo kết quả thực hiện phòng, chống tham nhũng năm 2024, qua đó đã phát hiện sai phạm hơn 130 tỷ đồng và 861 m2 đất. Theo báo cáo, trong năm, các tổ chức thanh tra trong tỉnh Thanh Hóa đã triển khai 385 cuộc, trong đó số cuộc theo kế hoạch là 347, số cuộc đột xuất là 38 cuộc, đã ban hành 336 kết luận thanh tra. Ngành chức năng đã thu hồi về ngân sách nhà nước gần 68 tỷ đồng, xử lý khác về kinh tế là hơn 57 tỷ đồng và 861 m2 đất; xử lý hành chính 173 tổ chức, 287 cá nhân.

Chiều 6/12, anh Ng.T.Đ. (SN 1974, trú tại phường Vàng Danh, thành phố Uông Bí, Quảng Ninh), công nhân phụ trợ vận hành máy khoan địa chất bậc 5/5 thuộc Công ty CP địa chất mỏ - TKV, đang lắp nối tháp khoan, lỗ khoan NCKC4 tại khai trường Công ty CP than Cao Sơn thì bị trượt ngã từ độ cao 6m xuống nền đất. Ngay sau đó, anh Ng.T.Đ. được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Phả, nhưng không qua khỏi do vết thương quá nặng. Lực lượng chức năng đang phối hợp với Công ty điều tra nguyên nhân và hỗ trợ gia đình lo tang sự cho nạn nhân.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 8/12, không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc chìm sâu trong giá rét. Nhiệt độ nhiều nơi xuống thấp nhất trong đợt rét này, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Thủ đô Hà Nội tiếp tục mưa rét. Nhiệt độ ngày 8/12 dao động từ 16-21 độ, trời rét. So với ngày 7/12, nhiệt độ thấp nhất giảm khoảng 1-2 độ. Mưa phùn kết hợp với gió đông bắc cấp 3 khiến tiết trời càng thêm buốt giá. Toàn bộ khu vực Tây Bắc Bộ cũng chìm trong rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 14-17 độ, có nơi dưới 14 độ. Vùng núi cao có nơi xuống dưới 10 độ. Các tỉnh Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ, vùng núi 12-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ, phía Nam có nơi trên 21 độ. Trời rét về đêm và sáng.