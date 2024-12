Bản tin 8H: Phát hiện hai em bé ngồi khóc tại chùa Hộ Quốc

TPO - Một hướng dẫn viên du lịch tìm thấy 2 em bé ngồi khóc khi dẫn đoàn khách tham quan Thiền viện Trúc Lâm chùa Hộ Quốc.

Tối 4/12, thông tin từ Thiền viện Trúc Lâm chùa Hộ Quốc (xã Dương Tơ, TP Phú Quốc) xác nhận đang chăm sóc 2 em bé nghi bị bỏ rơi. Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h cùng ngày, khi dẫn đoàn khách tham quan Thiền viện Trúc Lâm chùa Hộ Quốc, một hướng dẫn viên du lịch phát hiện 2 em bé, bé trai khoảng 3 tuổi và bé gái khoảng 1 tuổi, đang khóc. Sư thầy tại Thiền viện Trúc Lâm cho biết sức khỏe các bé ổn định, đang được nhà chùa tạm nuôi dưỡng. Dự kiến, lực lượng chức năng phối hợp với chính quyền địa phương để tìm kiếm cha mẹ, người thân cho các bé vào sáng 5/12.

Ngày 4/12, lãnh đạo Trạm CSGT Đakrông (Phòng CSGT - Công an tỉnh Quảng Trị) cho biết thông tin lan truyền trên mạng xã hội về vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra trên tuyến quốc lộ 9 (đoạn qua thôn Làng Cát, xã Đakrông, huyện Đakrông) không đúng vào thời điểm hiện tại. Theo đó, khoảng 12h cùng ngày, tài khoản facebook có tên "Giai Điệu Quê Hương" đăng phát trực tiếp những hình ảnh về vụ tai nạn giao thông trên quốc lộ 9. Trong video, nhiều xe ô tô con, xe tải va chạm liên hoàn rồi bị lật và lao xuống vực sâu. Tuy nhiên, cơ quan chức năng khẳng định tại thời điểm phát trực tiếp video tuyến quốc lộ 9 không xảy ra vụ tai nạn giao thông nào. Chủ tài khoản Facebook sử dụng đoạn video về vụ tai nạn vào tháng 3/2021.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 1511/QĐ-TTg ngày 4/12/2024 thành lập Khu kinh tế (KKT) ven biển phía Nam Hải Phòng, thuộc TP Hải Phòng. Theo Quyết định, Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng có quy mô diện tích 20.000 ha (trong đó khoảng 2.909 ha là đất lấn biển), nằm ở khu vực phía Đông Nam của TP Hải Phòng; thuộc địa bàn 22 xã của các huyện: Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, An Lão, Kiến Thụy và quận Đồ Sơn. Mục tiêu phát triển chủ yếu của Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng là khai thác tối đa lợi thế về vị trí cửa ngõ quốc tế, nền tảng phát triển công nghiệp, dịch vụ cảng biển trong việc kết nối kinh tế, thương mại, dịch vụ với các địa bàn lân cận và quốc tế.

Bà Bạch Liên Hương - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết, trong tháng 11/2024, thành phố giải quyết việc làm cho hơn 16,9 nghìn lao động, tăng 19,8% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 11 tháng năm 2024, thành phố giải quyết việc làm cho 213,2 nghìn lao động, vượt 29,1% kế hoạch năm và tăng 6,4% so với cùng kỳ năm 2023. Cũng trong tháng 11, thành phố ra quyết định trợ cấp Bảo hiểm thất nghiệp cho 5,7 nghìn người với số tiền hỗ trợ 193 tỷ đồng, giảm 15% về số người và giảm 2,2% số tiền so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 11 tháng năm 2024, thành phố ra quyết định hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho 70,4 nghìn người với số tiền hỗ trợ 2.171 tỷ đồng, giảm 10,5% về số người và giảm 1,1% số tiền. 100% người thất nghiệp được tư vấn hỗ trợ việc làm mới, trong đó hơn 1 nghìn người có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ học nghề với số tiền 4,2 tỷ đồng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 5/12, Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Bắc Trung Bộ mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng. Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác. Các khu vực khác mưa rào và dông vài nơi, trong đó, Nam Trung Bộ, Nam Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ tại các tỉnh. Theo đó, Nghị quyết đã phê chuẩn kết quả bầu bà Lý Thị Lan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Hà Giang giữ chức Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Hà Giang. Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn ông Vũ Đại Thắng thôi giữ chức Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Quảng Bình, do chuyển công tác; đồng thời ban hành Nghị quyết chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội từ tỉnh Quảng Bình đến Đoàn đại biểu tỉnh Quảng Ninh đối với ông Vũ Đại Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh.