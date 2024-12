Bản tin 8H: Thực hư chuyện chặn xe Tư lệnh Quân khu để đoàn xe đám cưới đi qua

TPO - Công an tỉnh Thanh Hóa khẳng định không có chuyện nhóm vệ sĩ thuộc Công ty TNHH vệ sĩ Security chặn đường xe Tư lệnh Quân khu 4 để cho đoàn xe đám cưới đi.

Chiều 30/11, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết những ngày qua qua, mạng xã hội xôn xao thông tin nhóm vệ sĩ dẹp đường cho đoàn xe đám cưới đi qua trên Đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa, trong đó có người bình luận trên mạng là vệ sĩ của Công ty TNHH Vệ sĩ Security chặn xe của Tư lệnh Quân khu 4 cho đoàn xe đám cưới đi qua. Công an tỉnh Thanh Hóa khẳng định thông tin chặn xe Tư lệnh Quân khu 4 là không chính xác. Tuy nhiên, cơ quan chức năng nhận định nhóm người được cho là vệ sĩ ra đường điều tiết giao thông có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Chiều 28/11, lực lượng chức năng khám xét trụ sở Công ty TNHH vệ sĩ Security. Đêm 29/11, Công an tỉnh Thanh Hoá ra quyết định tạm giữ hình sự 4 nhân viên Công ty TNHH vệ sĩ Security để điều tra làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng.

Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe ben và xe máy, khiến hai vợ chồng thương vong. Theo đó gần trưa 30/11, xe máy do ông N.V.L (50 tuổi) điều khiển, theo chở vợ là bà V.T.T (42 tuổi, cùng ngụ TP Tân Uyên, Bình Dương), di chuyển trên đường N4 trong khu công nghiệp Sóng Thần (phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một). Khi đến giao lộ với đường DC1, phát hiện có một xe ben rẽ trái, ông L bóp thắng làm chiếc xe máy và hai vợ chồng ngã xuống đường. Hậu quả, hai vợ chồng bị bánh xe ben cán qua người làm ông L tử vong tại chỗ, bà T bị thương nặng được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Sáng cùng ngày, hai vợ chồng gặp nạn khi đi đám tang về.

UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến nhân dân để hoàn thiện dự thảo Quyết định việc sử dụng xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ để kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa trên địa bàn. Theo dự thảo, đối với người điều khiển các phương tiện trên để chở khách (xe ôm) hay hàng hóa phải đăng ký với UBND phường, xã, thị trấn để xác nhận đóng dấu vào thẻ hoạt động vận chuyển. Thẻ hoạt động vận chuyển do tổ chức, cá nhân tự in ấn theo mẫu. Dự thảo quy định người hành nghề xe ôm hay chở hàng hóa khi hoạt động phải mang theo các giấy tờ, gồm: Giấy chứng nhận đăng ký xe, giấy phép lái xe, căn cước công dân còn hiệu lực, thẻ hoạt động vận chuyển đúng theo quy định.

Chiều 30/11, Công an thị xã Đông Hòa (Phú Yên) cho biết đang phối hợp với Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam tìm kiếm 2 vợ chồng mất tích trên sông Đà Nông khi đánh bắt cá. Trước đó, khoảng 23h30 ngày 29/11, ông Võ Văn Sông (SN 1986, trú huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên) cùng vợ là Nguyễn Thị Thanh Luyến (SN 1986, trú TP. Tuy Hòa, Phú Yên) đi xuồng chèo ra vùng hạ lưu sông Đà Nông thuộc phường Hòa Hiệp Nam để đánh bắt cá. Đến sáng 30/11, gia đình không liên lạc được với vợ chồng ông Sông, nên báo lực lượng chức năng tìm kiếm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 1-2/12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì hình thái thời tiết đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Đêm và sáng trời rét. Hà Nội nhiệt độ thấp nhất xuống ngưỡng 14-16 độ C, ban ngày trời nắng hanh với nhiệt độ cao nhất phổ biến 25-27 độ C. Trung Trung Bộ mưa vài nơi, từ 2/12 có mưa, mưa rào rải rác. Các khu vực khác mưa rào và dông vài nơi, riêng Nam Trung Bộ, Nam Tây Nguyên và Nam Bộ từ 2/12 mưa rào và dông rải rác lúc chiều tối. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo thông tin từ Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần- Viện Vật lý địa cầu thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam, khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum vừa liên tiếp xảy ra 3 trận động đất. Theo đó, trận động đất đầu tiên có độ lớn 4.0, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Trận động đất thứ 2 và 3 xảy ra sau đó có độ lớn lần lượt là 3.8 và 3.4, độ sâu chấn tiêu của hai trận động đất này đo được là khoảng 10 km. Theo đánh giá của Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, cả 3 trận động đất này đều thuộc cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.