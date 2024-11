Bản tin 8H: Trao quyết định nhân sự của Bộ trưởng Bộ Tài chính

TPO - Bộ Tài chính tổ chức lễ công bố, trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính điều động, bổ nhiệm hai cán bộ giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước và một cán bộ giữ chức Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách tài chính.

Ngày 26/11, Bộ Tài chính tổ chức lễ công bố, trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về công tác cán bộ. Thay mặt Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Tài chính, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận đã trao Quyết định số 2768/QĐ-BTC bổ nhiệm có thời hạn ông Đinh Xuân Hà - Trưởng phòng, giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước, kể từ ngày 22/11/2024 và Quyết định số 2798/QĐ-BTC bổ nhiệm có thời hạn bà Nguyễn Thị Hải Hà - Trưởng phòng, giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước, kể từ ngày 22/11/2024. Ngoài ra, Thứ trưởng Lê Tấn Cận trao Quyết định số 2798/QĐ-BTC điều động, bổ nhiệm có thời hạn bà Đoàn Thị Kim Dung - Trưởng phòng, Cục Quản lý giá giữ chức Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách tài chính, kể từ ngày 22/11/2024.

Ngày 26/11, trường THPT Trưng Vương (quận 1, TP.HCM) xác nhận có vụ việc em P.Q.D (SN 2008, học sinh lớp 11) nghi ngã từ tầng 4 xuống đất tử vong. Trước đó, lúc 12h40 cùng ngày, sau tiếng động mạnh, một số nhân viên phục vụ của trường phát hiện nam học sinh nằm bất động dưới đất, nghi rơi từ trên tầng xuống. D. sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. Theo trích xuất camera, bước đầu xác định học sinh nhảy từ lầu 4 xuống. Nhà trường đang phối hợp cùng Công an và gia đình học sinh điều tra nguyên nhân tử vong của nam sinh.

Theo thông tin từ Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott), ở kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1118 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra vào tối 26/11, Hội đồng quay thưởng xác định giá trị giải thưởng độc đắc Jackpot 1 là 63.109.454.250 đồng (hơn 63,1 tỷ đồng), nhưng chưa có người chơi nào may mắn trúng giải độc đắc này. Tuy nhiên, hệ thống của Vietlott tìm thấy 1 vé số trúng Jackpot 2 trị giá hơn 3,9 tỷ đồng. Dãy số may mắn trong kỳ quay thưởng thứ 1118 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra vào hôm nay là 08 - 11 - 16 - 32 - 40 - 43 và cặp số vàng để so giải Jackpot 2 là 12. Ngoài ra, Vietlott còn tìm được 21 người trúng giải nhất mỗi giải trị giá 40.000.000 đồng, 1.343 người trúng giải nhì mỗi giải trị giá 500.000 đồng, 22.146 người trúng giải ba mỗi giải trị giá 50.000 đồng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày 27/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 16-18 độ C, vùng núi 12-14 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C. Hà Nội và các vùng lân cận trời rét cả ngày. Chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm thấp. Gió Đông Bắc cấp 2-3 khiến người đi ngoài đường sẽ cảm giác rét buốt. Phía Bắc và Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ngày 26/11, Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu) phát đi thông báo ghi nhận 11 trận động đất xảy ra trong gần một ngày tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Trận động đất đầu tiên xảy ra vào 2h22 với độ lớn 3.8, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1km. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. Những trận động đất xảy ra liên tiếp sau đó có độ lớn từ 2.7 đến 3.7. Theo Viện Vật lý Địa cầu, động đất ở huyện Kon Plông xảy ra là động đất kích thích, do quá trình tích nước của hồ chứa thủy điện tác động lên hệ thống đứt gãy hoạt động bên dưới khiến động đất xảy ra sớm hơn so với quy luật tự nhiên.

Ngày 26/11, Văn phòng Chính phủ có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc nghỉ Tết Âm lịch và một số dịp nghỉ lễ trong năm 2025. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đồng ý với đề xuất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại các văn bản đề nghị về việc nghỉ Tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh và hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5/2025. Trong đó, Tết Nguyên đán năm 2025, cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ 9 ngày liên tục, gồm 5 ngày nghỉ Tết và 4 ngày nghỉ hằng tuần. (XEM CHI TIẾT)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định 1469/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phạm Thành Ngại. Trước đó, ngày 11/11/2024, HĐND tỉnh Cà Mau khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 16 (chuyên đề) và thống nhất bầu ông Phạm Thành Ngại - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau. Tại Quyết định 1466/QĐ-TTg ngày 25/11/2024, Thủ tướng Chính phủ cũng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Huỳnh Quốc Việt, để nhận nhiệm vụ mới. (XEM CHI TIẾT)