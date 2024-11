Bản tin 8H: Tỉnh duy nhất có 3 lãnh đạo chủ chốt là nữ​

TPO - Hiện tại, các chức danh Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước đều do nữ cán bộ đảm nhiệm.

Chiều ngày 22/11, tại tỉnh Bình Phước, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đỗ Trọng Hưng đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, chỉ định đồng chí Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung Đảng, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, thôi giữ chức Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước nhiệm kỳ 2020-2025 và tham gia Đảng ủy Quân khu 7 nhiệm kỳ 2020-2025. Bình Phước là tỉnh duy nhất trong cả nước có Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đều là nữ. Theo đó, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Phước là bà Huỳnh Thị Hằng. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước là bà Trần Tuệ Hiền.

Tối 22/11, Công an TP Bến Cát (Bình Dương) cho biết khoảng 18h cùng ngày, xảy ra va chạm giữa xe tải và xe máy trên đường ĐT741, phường Chánh Phú Hòa, TP Bến Cát. Vụ tai nạn khiến một phụ nữ trên 50 tuổi tử vong tại chỗ. Người đàn ông tên Đ.V.H. (SN 1972, ngụ thị trấn Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên) bị thương nặng được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Hai nạn nhân là vợ chồng. Tại hiện trường, xe máy nằm trong làn ô tô, hư hỏng, cách xe tải khoảng 5m. Phía sau xe máy có một thùng xốp trắng. Người dân kể lại thời điểm xảy ra tai nạn có giông lốc. Mọi người nghi thùng xốp ở bên đường bị gió lớn thổi bay ra đường, đụng trúng xe máy khiến cả 2 nạn nhân ngã ra đường, đúng lúc xe tải đi tới và xảy ra tai nạn thương tâm.

Theo báo cáo kết quả tổ chức vận động, tiếp nhận, phân bổ kinh phí ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra của Ban Vận động Cứu trợ Trung ương (Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam), tính đến ngày 18/11, Ban Vận động Cứu trợ Trung ương đã tiếp nhận tổng số tiền là hơn 2.185,9 tỷ đồng. Từ số tiền tiếp nhận được, đến hết ngày 21/11, Ban Vận động Cứu trợ Trung ương đã phân bổ tổng số tiền là hơn 2.040 tỷ đồng. Số tiền tiếp nhận được phân bổ thành 3 đợt. Trong đó, đợt 1 phân bổ số tiền 385 tỷ đồng; đợt 2 phân bổ số tiền 650 tỷ đồng; đợt 3 phân bổ số tiền 948 tỷ đồng và số kinh phí chuyển trực tiếp theo địa chỉ là hơn 57 tỷ đồng.

Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 11 tháng qua, cả nước ghi nhận 9 cơn bão, 232 trận mưa lớn, ngập úng, lũ, lũ quét, sạt lở đất, nhiều trận dông lốc, động đất và gió mạnh, sóng lớn trên biển làm 513 người chết và mất tích. Tổng thiệt hại kinh tế ước tính hơn 84 nghìn 900 tỷ đồng. Chỉ tính riêng cơn bão số 3 (Yagi) vào tháng 9 và mưa lũ sau bão khiến 345 người chết và mất tích; gây thiệt hại nặng nề về nông nghiệp, cơ sở hạ tầng điện lực, thông tin liên lạc, giao thông, y tế, giáo dục. Đây là cơn bão mạnh nhất trong 30 năm qua trên biển Đông và trong 70 năm qua trên đất liền.

Theo thông tin từ ông Nguyễn Minh Tấn - Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Hà Nội là một trong hai thành phố lớn nhất của Việt Nam. Với tốc độ đô thị hóa, phát triển kinh tế và gia tăng dân số nhanh chóng, ô nhiễm không khí đang trở thành một trong những vấn đề cần ưu tiên giải quyết. TP Hà Nội hiện có khoảng 1,1 triệu xe ô tô; 6,9 triệu xe máy, 10 Khu công nghiệp; 70 Cụm công nghiệp; 1370 làng nghề đang hoạt động. TP Hà Nội đã chỉ ra 5 nguồn chính gây ô nhiễm không khí gồm: Phương tiện giao thông đường bộ (cả bụi đường), công nghiệp, dân sinh, đốt sinh khối và nông nghiệp. Kết quả quan trắc từ Bộ Tài nguyên và Môi trường cho thấy ô nhiễm không khí tại Hà Nội thường nặng nhất vào các khung giờ từ 6-8h và 17-19h chiều, đúng vào giờ đi làm và tan tầm. Hằng năm, ô nhiễm không khí tập trung từ tháng 10 của năm trước đến tháng 3 của năm tiếp theo.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nhiệt độ ngày 23/11 ở Bắc Bộ hạ thấp hơn ngày 22/11, đêm và sáng trời rét, trưa, chiều trời nắng. Nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ, nhiệt độ thấp nhất có nơi dưới 15 độ. Khu vực từ Quảng Trị đến Phú Yên có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và giông. Các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình và Khánh Hòa có mưa rào và giông rải rác, từ đêm 25/11 có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và giông. Các khu vực khác có mưa rào và giông vài nơi; riêng khu vực Tây Nguyên có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.