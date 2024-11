Bản tin 8H: Trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

TPO - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Võ Văn Hưng giữ chức Thứ trưởng Bộ NNPTNT.

Chiều 19/11, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) tổ chức Lễ công bố và trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ NNPTNT. Cụ thể, tại Quyết định số 1396/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ NNPTNT từ ngày 15/11/2024. Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Lê Minh Hoan trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân thứ trưởng. Ông Võ Văn Hưng sinh năm 1972, tại xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, trình độ chuyên môn là tiến sĩ Lâm nghiệp.

Tối 19/11, thi thể em Nguyễn Trọng H. (SN 2012, học lớp 7, trú tại xã Phong Hải, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) được gia đình đưa về nhà lo hậu sự. Theo lãnh đạo UBND xã Phong Hải, khoảng 16h30 cùng ngày, H. cùng với một số người bạn ra đồi cát ven biển thôn Hải Thế (Phong Hải) đoạn tiếp giáp với xã Điền Hải (huyện Phong Điền) để chơi thì bất ngờ bị khối cát lớn trượt lở. H. bị vùi lấp. Sau khi nghe hô hoán, mọi người huy động máy xúc đào bới cát để tìm H. Nạn nhân được phát hiện sau đó nhưng không qua khỏi.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày 20-21/11, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vài nơi; riêng phía Đông Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng.Đêm và sáng sớm trời rét. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Phú Yên đêm có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông; từ ngày 20/11 có mưa rải rác. Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Chiều 19/11, Lễ công bố và trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ diễn ra tại Nhà Quốc hội. Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã trao Nghị quyết bổ nhiệm nhân sự giữ chức Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đối với ông Hoàng Văn Chương, Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; bổ nhiệm nhân sự giữ chức Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đối với ông Nguyễn Hoàng Hải, Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với ông Nguyễn Đại Thắng, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 19/11, Tỉnh ủy Trà Vinh tổ chức công bố và trao các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Ông Nguyễn Văn Hiếu - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trà Vinh trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động ông Nguyễn Văn Nầy - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đến công tác tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trà Vinh cũng trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động ông Châu Chí Công - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị TP. Trà Vinh đến công tác tại Ban Dân vận Tỉnh ủy, giữ chức Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 19/11, UBND xã Tân Lập , huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An phát thông báo về việc cá sấu nổi trên kênh Bằng Lăng để cảnh báo người dân phòng ngừa. Theo thông báo của UBND xã tân Lập, hai người dân ở ấp Trương Công Ý (xã Tân Lập) phát hiện một con cá sấu dài khoảng 1,5m nổi trên kênh Bằng Lăng, đoạn qua ấp Trương Công Ý, vào chiều cùng ngày. Khi phát hiện có người, con cá sấu lặn mất. UBND xã Tân Lập đã thông báo đến người dân để cảnh giác, phòng ngừa, không cho trẻ em bơi dưới sông. (XEM CHI TIẾT)