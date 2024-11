Bản tin 8H: Phát ngôn vu khống, trưởng phòng bị kỷ luật xuống làm nhân viên

TPO - Lãnh đạo UBND huyện Đức Cơ (Gia Lai) đã ra quyết định kỷ luật Cảnh cáo và miễn nhiệm chức Trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng đối với ông Huỳnh Tuấn Kiệt, đồng thời điều động ông Kiệt sang làm nhân viên Hội Chữ thập đỏ của huyện.

Chiều 16/11, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Đức Cơ (Gia Lai) cho biết đơn vị đã thi hành kỷ luật Cảnh cáo về mặt đảng đối với ông Huỳnh Tuấn Kiệt. Chiều cùng ngày, lãnh đạo UBND huyện Đức Cơ thông tin, đơn vị đã ra quyết định kỷ luật Cảnh cáo và miễn nhiệm chức Trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng đối với ông Huỳnh Tuấn Kiệt. Đồng thời điều động ông Kiệt sang làm nhân viên Hội Chữ thập đỏ của huyện. Trước đó, trong quá trình công tác, ông Huỳnh Tuấn Kiệt đã kết nối với một số đối tượng, có những phát ngôn, gửi đơn thư, thông tin không đúng về một lãnh đạo chủ chốt của UBND huyện Đức Cơ. Quá trình xác minh đơn thư, cơ quan chức năng nhận thấy những phát ngôn, đơn thư, thông tin của ông Kiệt là hành vi vu khống, bịa đặt, gây ảnh hưởng rất lớn đến uy tín, nhân phẩm, danh dự người khác.

Sáng 16/11, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị bàn giao chức trách, nhiệm vụ Phó Chính ủy Vùng. Theo quyết định của Bộ Quốc phòng, đại tá Lê Văn Hưởng, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân được điều động giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân. Đại tá Hoàng Quốc Hoàn, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tham mưu Hải quân được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng chiều và đêm 17/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Từ ngày 18/11, phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm và sáng sớm trời chuyển lạnh. Từ ngày 20/11, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 18-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to từ ngày 18 đến ngày 19/11.

Ngày 16/11, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Công an huyện Tam Nông vừa lập biên bản xử phạt ông N.H.H. về hành vi vượt xe trong những trường hợp không được vượt. Ông H. phải nhận mức phạt tiền là 5 triệu đồng và bị tước giấy phép lái xe 2 tháng. Trước đó, Công an huyện Tam Nông nhận được phản ánh trên mạng xã hội về việc 1 ô tô không tuân thủ quy định khi tham gia giao thông tại khu vực cầu phao Phong Châu thuộc địa phận xã Hương Nộn, huyện Tam Nông. Cơ quan công an xác định ông H. là người điều khiển phương tiện trên.

Ngày 16/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Quyết định số 1403 thành lập Ban Chỉ đạo về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" (Ban Chỉ đạo).Theo đó, Thủ tướng làm Trưởng Ban Chỉ đạo; Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình làm Phó Trưởng Ban Chỉ đạo. 9 Ủy viên của Ban Chỉ đạo gồm: Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; Phó Thủ tướng Lê Thành Long; Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang; Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn; Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh.

Cuối giờ chiều 16/11, một vụ đuối nước xảy ra tại vũng Đá Bàng (thôn An Thành, xã Quế Châu, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam). Theo thông tin ban đầu, bảy em học sinh lớp 7 rủ nhau tắm tại vũng Đá Bàng. Không may, 3 học sinh bị đuối nước. Phát hiện sự việc, các em trong nhóm cứu được một trong ba em bị nạn đưa lên bờ an toàn. Hai nạn nhân mất tích là B. G. P và N. T. T. Lực lượng chức năng đang tìm kiếm các nạn nhân mất tích. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 16/11, Công an thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, cho biết đang truy tìm tài xế taxi tấn công hành khách vào rạng sáng cùng ngày. Theo thông tin ban đầu, rạng sáng ngày 16/11, ông N.A.T (59 tuổi, trú thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng) và 2 người bạn nhờ chủ quán ốc gọi giúp taxi để về khách sạn. Khi về tới khách sạn, ông T và tài xế taxi xảy ra mâu thuẫn. Bực tức, tài xế taxi đã lấy bình xịt hơi cay rồi xịt thẳng vào mặt ông T và một người bạn đi cùng khiến 2 người nhập viện cấp cứu. Theo Sở GTVT tỉnh Lâm Đồng, xe ô tô biển kiểm soát 61A-455.41 không được sở cấp phép kinh doanh taxi. (XEM CHI TIẾT)