Bản tin 8H: Trao quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng y khoa Quốc gia

TPO - Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã trao các quyết định bổ nhiệm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hội đồng y khoa Quốc gia.

Chiều 14/11, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã trao các quyết định bổ nhiệm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hội đồng y khoa Quốc gia. Theo Quyết định số 1333, GS-TS Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế kiêm nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng y khoa Quốc gia; GS-TS Nguyễn Viết Tiến, Phó Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế giữ chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng, hoạt động chuyên trách. TS-BS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) kiêm nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng; TS-BS Nguyễn Ngô Quang, Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo (Bộ Y tế) kiêm nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng.

Tối 14/11, Cơ quan CSĐT - Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) tạm giữ tài xế Hà Việt Hùng (SN 1981, quê Cà Mau) sau khi gây ra tai nạn giao thông liên hoàn khiến 1 người tử vong. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22h ngày 14/11, Hùng điều khiển ô tô 5 chỗ chạy tốc độ cao trên đường 5B (phường Hòa Phú), tông vào xe máy do bà Nghiêm Bích Ngọc (SN 1970, ngụ Bình Dương) đang dừng đậu. Xe tiếp tục tông trúng bà Ngô Thị Thu Hà (SN 1972) đang đứng dưới lòng đường rồi kéo lê hàng chục mét. Đến khu nhà ở xã hội Định Hòa (phường Định Hòa), xe va chạm với ô tô con chạy cùng chiều phía trước, lao lên vỉa hè tông trúng xe máy do chị Nguyễn Thị Lan Hương (SN 2000, ngụ Bình Dương) điều khiển đang đỗ ở hành lang, rồi mới dừng lại. Vụ việc đã khiến bà Hà tử vong. Qua kiểm tra, Hùng có nồng độ cồn trong hơi thở là 0,987mg/lít khí thở. Hùng không xuất trình được giấy phép lái xe.

Ngân hàng chính sách xã hội đã công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Trà Vinh.Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Việt Trung, Phó Giám đốc Ban Tổ chức cán bộ NHCSXH công bố Quyết định số 7119/QĐ-NHCS, ngày 11/11/2024 của Tổng Giám đốc NHCSXH về bổ nhiệm chức vụ Giám đốc chi nhánh NHCSXH tỉnh Trà Vinh đối với đồng chí Lê Hoàng Phi. Quyết định có hiệu lực từ ngày ngày 11/11/2024.

Tối 14/11, ông Nguyễn Viết Thành, Chủ tịch UBND phường Quang Trung (TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang), xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ pháo tự chế phát nổ khiến một người tử vong. Khoảng 16h30 cùng ngày, N.T.A. (27 tuổi, ở tổ 9, phường Quang Trung, TP Hà Giang) mua pháo về nhà rồi tự chế. Tuy nhiên, quả pháo phát nổ khiến nam thanh niên trọng thương, được đưa đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng, vào tối cùng ngày, N.T.A. tử vong tại bệnh viện.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 15/11, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Khu vực Trung Trung Bộ ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trên biển tiếp tục xuất hiện cơn bão Usagi, ngày 15/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,3 độ Vĩ Bắc; 121,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc đảo Lu Dông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133 km/giờ), giật cấp 15. Di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 15 km/giờ.

Chiều 14/11, Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ. Tại Hội nghị, đại diện Sở Nội vụ đã công bố quyết định số 2789/QĐ-UBND ngày 11/11/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên về việc bổ nhiệm ông Trần Văn Khương, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, giữ chức vụ Giám đốc Sở Tư pháp.