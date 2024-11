Bản tin 8H: Công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Viện trưởng VKSND tỉnh Trà Vinh

TPO - Đồng chí Nguyễn Quốc Hân - Kiểm sát viên cao cấp, Hiệu trưởng Trường Đào tạo, Bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm sát tại thành phố Hồ Chí Minh, được bổ nhiệm giữ chức vụ Viện trưởng VKSND tỉnh Trà Vinh.

Chiều ngày 11/11, tại trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Trà Vinh, VKSND tối cao tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Viện trưởng VKSND tỉnh Trà Vinh. Tại buổi lễ, đồng chí Tăng Ngọc Tuấn - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ VKSND tối cao, đã công bố Quyết định số 115/QĐ-VKSTC, ngày 8/11/2024 của Viện trưởng VKSND tối cao về việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Quốc Hân - Kiểm sát viên cao cấp, Hiệu trưởng Trường Đào tạo, Bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm sát tại thành phố Hồ Chí Minh, giữ chức vụ Viện trưởng VKSND tỉnh Trà Vinh. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 15/11/2024.

Ngày 12/11, Quốc hội tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn với Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ thay mặt Chính phủ làm rõ các vấn đề có liên quan đến công tác điều hành của Chính phủ và trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội vào cuối phiên chất vấn. Về cách thức, phiên chất vấn tiếp tục tiến hành theo cách thức “hỏi nhanh, đáp gọn.” Người trả lời chất vấn có thời gian không quá 5 phút phát biểu về vấn đề thuộc lĩnh vực chất vấn trước khi Quốc hội tiến hành chất vấn; mỗi lượt, Chủ tọa phiên họp sẽ mời 3 đại biểu đặt câu hỏi chất vấn, mỗi đại biểu Quốc hội nêu chất vấn không quá 1 phút.

Tối 11/11, Công an TP. Thủ Đức, TPHCM, đang điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại căn nhà trên đường số 4, phường Linh Tây. Theo đó, khoảng 17h40 cùng ngày, lửa bùng lên ở tầng trệt căn nhà nằm sâu trong hẻm. Lúc này, trong nhà có bà cụ hơn 80 tuổi, con trai khoảng 55 tuổi, và con gái ngoài 50 tuổi. Hai người con chạy lên ban công kêu cứu, được hàng xóm hỗ trợ thoát sang nhà bên cạnh an toàn. Người dân sau đó phá cửa tầng trệt, cứu bà cụ ra ngoài trong tình trạng ngạt khói. Vụ cháy khiến một xe máy và nhiều tài sản ở tầng trệt bị thiêu rụi. Qua xác minh, con trai cụ bà làm nghề sửa chữa điện máy ở tầng trệt. Chiều 11/11, các thành viên trong gia đình tắt điện đi ngủ sớm, không ngờ xảy ra cháy.

Ngày 11/11, Sở Thông tin và Truyền thông An Giang cho biết đơn vị ghi nhận một số trường hợp đối tượng mạo danh lãnh đạo sở, chánh thanh tra Sở TT&TT gọi điện thoại, gửi giấy mời giả mạo thông qua mạng Internet hoặc mạng xã hội để lừa đảo. Phó Giám đốc Sở Võ Minh Tuấn khẳng định các thông tin trên đều là giả mạo, nhằm quấy rối, làm phiền, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hoặc thực hiện các ý đồ xấu khác. Sở đề nghị cơ quan, địa phương phối hợp tuyên truyền để lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động và người dân trên địa bàn nâng cao cảnh giác với các cuộc gọi, văn bản có dấu hiệu lừa đảo như trên.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký các quyết định bổ nhiệm lại Tư lệnh Quân khu 1 và kéo dài thời gian giữ chức vụ Chính ủy Quân chủng Hải quân, Bộ Quốc phòng. Cụ thể, tại Quyết định 1355/QĐ-TTg ngày 8/11, Thủ tướng bổ nhiệm lại Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, giữ chức Tư lệnh Quân khu 1, Bộ Quốc phòng. Cũng tại quyết định 1356/QĐ-TTg ngày 8/11, Thủ tướng quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ đến hết tuổi phục vụ tại ngũ đối với Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Chính ủy Quân chủng Hải quân, Bộ Quốc phòng. Quyết định có hiệu lực từ ngày 31/12.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 12/11, Thừa Thiên Huế đến Phú Yên mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa từ 70-150mm, có nơi trên 250mm. Nguy cơ mưa cục bộ cường suất lớn (trên 100mm/6h). Tây Nguyên mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa 40-90mm, có nơi trên 180mm. Ngày 13/11 mưa lớn giảm dần. Từ đêm cùng ngày, mưa lớn kết thúc ở Trung Bộ và Tây Nguyên. Bắc Bộ duy trì hình thái thời tiết đêm không mưa, ngày nắng hanh, nhiệt độ cao nhất phổ biến 29-32 độ C. Trời lạnh về đêm và sáng sớm.

Ngày 11/11, Tỉnh ủy Bình Thuận tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban thường vụ về công tác cán bộ tại huyện Phú Quý. Theo đó, Ban thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận quyết định điều động, chỉ định ông Nguyễn Quốc Thắng, Phó giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức Bí thư Huyện ủy Phú Quý nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 11/11. Ông Nguyễn Quốc Thắng năm nay 42 tuổi, quê quán ở tỉnh Quảng Ngãi, Chính trị: Cao cấp, thạc sĩ Luật Hành chính, đại biểu HĐND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2021-2026.