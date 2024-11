Bản tin 8H: Ban Tuyên giáo Trung ương công bố quyết định về công tác cán bộ

TPO - Ban Tuyên giáo Trung ương công bố Quyết định bổ nhiệm bà Trần Thị Phương Lan giữ chức Vụ trưởng Văn hóa – Văn nghệ và bà Hồ Hoài Linh giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin đối ngoại và Hợp tác quốc tế.

Chiều 8/11, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị công bố Quyết định về công tác cán bộ.Tại hội nghị, đại diện Vụ Tổ chức - Cán bộ, Ban Tuyên giáo Trung ương đã công bố Quyết định số 3309-QĐ/BTGTW của Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, quyết định bổ nhiệm bà Trần Thị Phương Lan, Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa - Văn nghệ giữ chức Vụ trưởng Văn hóa – Văn nghệ từ ngày 8/11/2024, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Đồng thời, công bố Quyết định số 3979-QĐ/BTGTW của Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, quyết định bổ nhiệm bà Hồ Hoài Linh, Chuyên viên chính Vụ Thông tin đối ngoại và Hợp tác quốc tế giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin đối ngoại và Hợp tác quốc tế từ ngày 8/11/2024, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Tối 8/11, một lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk xác nhận, lực lượng chức năng đã tìm thấy hộp đen của máy bay huấn luyện YAK-130. Hộp đen hiện được bảo vệ nghiêm ngặt để phục vụ công tác phân tích các dữ liệu liên quan. Trước đó, khoảng 14h ngày 8/11, qua tìm kiếm bằng flycam, lực lượng chức năng phát hiện máy bay quân sự Yak-130 rơi tại tiểu khu 428, thuộc Vườn quốc gia Yok Đôn (xã Krông Na, huyện Buôn Đôn), cách buôn Đrang Phốc khoảng 8km và cách trạm kiểm lâm Sêrêpốk hơn 1km. Lực lượng quân đội, dân quân tự vệ thiết lập các vòng, chốt chặn bảo vệ hiện trường. Ngày 9/11 sẽ có phương án để đưa chiếc máy bay ra khỏi hiện trường.

Tối 8/11, chỉ huy Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) - Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết xảy ra hỏa hoạn tại căn nhà dân cao 7 tầng trên phố Cù Chính Lan vào tối cùng ngày.Theo thông tin ban đầu, cơ quan chức năng xác định đám cháy xuất phát tại tầng 7 của ngôi nhà, vật liệu cháy chủ yếu là các thùng xốp, nơi để chậu cây cảnh. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người. Tới 20h cùng ngày, đám cháy được dập tắt. Tại hiện trường, toàn bộ khu vực tầng 7 bị lửa thiêu rụi, nhiều đồ đạc cháy đen. Nguyên nhân cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Chiều 8/11, Công an phường 1 (TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) đã mời bà G.T.H.S (44 tuổi, ngụ phường 9) lên làm rõ liên quan đến clip người phụ nữ này đánh con gái dã man. Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh người phụ nữ dùng tay, chân đánh bé gái giữa đường. Trong clip, bé gái gọi người phụ nữ là mẹ. Tại công an, bước đầu bà S. khai đánh con là do con bán vé số ế. Theo đó, ngày 7/11, bà S. lãnh 130 tờ vé số và đưa con gái 9 tuổi đi bán dạo. Đến 17h cùng ngày, bé gái bán còn 43 tờ, nhưng không về sớm đưa cho bà S. để trả lại đại lý. Người phụ nữ này tức giận, đánh con. Công an đang củng cố hồ sơ, xử lý bà S. theo quy định của pháp luật.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 9/11 ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An đêm không mưa, ngày nắng, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Đêm và sáng sớm trời rét. Trời hanh khô. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và giông vài nơi, riêng miền Tây có mưa rào và giông rải rác (mưa tập trung vào chiều tối và tối). Trong khi đó, bão số 7 (bão Yinxing) ở vào khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc; 117,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-166km/h), giật cấp 17. Di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 15km/h.

Ngày 8/11, Thành ủy TP HCM tổ chức Lễ công bố và trao quyết định về công tác cán bộ. Tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Nguyễn Hồ Hải đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM chỉ định Đại tá Đỗ Vĩnh Thăng - Chính ủy Bộ đội Biên phòng TP HCM tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ đội Biên phòng TP HCM, nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng ủy Bộ đội Biên phòng TP HCM cũng tổ chức bàn giao chức vụ Bí thư Đảng ủy Bộ đội Biên phòng TP HCM nhiệm kỳ 2020-2025.