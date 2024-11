Bản tin 8H: Chỉ định Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Tổ chức Trung ương

TPO - Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương chỉ định đồng chí Đỗ Trọng Hưng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Tổ chức Trung ương, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương về công tác cán bộ. Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác cán bộ. Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương chỉ định đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Tổ chức Trung ương, nhiệm kỳ 2020-2025.

Cục Hàng không đã ban hành kết luận điều tra sự cố làm kích hoạt hệ thống mặt nạ oxy trên chuyến bay của hãng Vietjet Air ngày 22/8. Theo kết luận, chuyến bay VN776 (phục vụ bằng máy bay A321) khởi hành từ Cam Ranh (Khánh Hòa) đi Nội Bài (Hà Nội). Trong khi lấy độ cao, máy bay xuất hiện tình trạng giảm áp suất khoang khách bất thường. Tổ lái đã thực hiện giảm độ cao khẩn cấp, hệ thống mặt nạ oxy khẩn cấp cho tổ bay và hành khách được kích hoạt. Tổ lái sau đó quyết định quay lại sân bay khởi hành để khắc phục hỏng hóc. Hội đồng đánh giá rủi ro của Cục Hàng không đã hạ cấp độ nghiêm trọng của sự cố từ mức B (sự cố nghiêm trọng theo đánh giá sơ bộ ban đầu) xuống mức C (sự cố uy hiếp an toàn cao).

Sở Giao thông vận tải vừa gửi Văn phòng UBND TP HCM dự thảo xây dựng Nghị quyết của HĐND TP HCM về chính sách hỗ trợ người sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt và tàu điện, cũng như hỗ trợ kinh phí cho hoạt động vận tải hành khách công cộng tại thành phố. Theo kế hoạch, TP HCM sẽ đưa tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) vận hành thương mại từ cuối tháng 12 tới. TP HCM dự kiến sử dụng ngân sách 32,6 tỷ đồng/năm để hỗ trợ 100% giá vé cho một số đối tượng chính sách như người có công với cách mạng, người khuyết tật, người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên) và trẻ em dưới 6 tuổi có người lớn đi kèm. Trong 30 ngày đầu vận hành, TP HCM dự kiến chi ngân sách hỗ trợ 100% giá vé cho toàn bộ hành khách đi tàu và trên 17 tuyến xe buýt kết nối, với kinh phí vận hành là 17,3 tỷ đồng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 5/11, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, hầu hết các nơi ở Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời rét, ngày trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 17-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Từ sáng sớm 5/11 đến sáng sớm 7/11, khu vực từ Hà Tĩnh-Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 100-300mm, cục bộ có nơi trên 500mm; cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn trên 150mm/6h. Ngày và đêm 5/11, khu vực Thanh Hóa-Nghệ An có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 50-120mm, có nơi trên 170mm. Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 60mm (thời gian mưa đông tập trung vào chiều và tối).

Chiều 4/11, Công an tỉnh Hà Nam tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm lại chức danh Phó Giám đốc Công an tỉnh. Tại buổi lễ công bố, thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Công an tỉnh Hà Nam đã công bố và trao quyết định về việc bổ nhiệm lại chức danh Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam đối với Đại tá Lê Văn Tuấn.

Tối 4/11, đại diện Công an thị xã Sơn Tây (TP Hà Nội) cho biết vào 18h30 cùng ngày, một vụ sập nhà xảy ra tại số 62 đường Quang Trung, phường Quang Trung.Theo cơ quan chức năng, quá trình đào móng căn nhà số 60 đường Quang Trung của bà Nguyễn Thị Xuân (SN 1941) gây ra sạt lở làm nghiêng, sập căn nhà số 62 của ông Nguyễn Đức Toàn (SN 1967). Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người. 2 gia đình trong vụ việc đang tiến hành thỏa thuận bồi thường.

Chiều 4/11, tại Công an tỉnh Ninh Bình, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Tại buổi lễ công bố, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ công bố quyết định điều động và bổ nhiệm Đại tá Đinh Việt Dũng, Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa, Bộ Công an giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình. Đồng thời, lãnh đạo lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Đặng Trọng Cường, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Sơn La.