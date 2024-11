Bản tin 8H: Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo

TPO - Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao bổ nhiệm đồng chí Cao Minh Trí giữ chức Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại TPHCM.

Ngày 1/11, Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại TPHCM tổ chức lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý. Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, công bố Quyết định của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm đồng chí Cao Minh Trí, Kiểm sát viên cao cấp, Chánh Văn phòng Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại TPHCM, giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại TPHCM. Đồng chí Nguyễn Văn Minh cũng công bố Quyết định của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Phạm Xuân Minh, Kiểm sát viên trung cấp, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước, đến nhận công tác và giữ chức vụ Chánh Văn phòng Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại TPHCM. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 1/11/2024.

Chiều tối 3/11, bà Lô Thị Trà My, Chủ tịch UBND xã Xá Lượng (huyện Tương Dương, Nghệ An), cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của 2 học sinh bị đuối nước vào ngày 1/11. Vị trí tìm thấy thi thể cách nơi xảy ra sự việc 4-5km về phía hạ nguồn sông Nậm Mộ. Trước đó, chiều 1/11, người dân bản Lở phát hiện quần áo hai cháu K.B.T. và cháu L.A.T. (cùng 8 tuổi, học sinh lớp 3, Trường Tiểu học xã Xá Lượng) trên bờ sông Nậm Mộ. Nghi các cháu bị đuối nước, người dân báo cáo với Ban quản lý bản Lở và chính quyền xã. Sau hơn 2 ngày nỗ lực tìm kiếm, đến chiều 3/11, thi thể của cả 2 cháu được tìm thấy.

Ngày 3/11, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký quyết định số 1324/QĐ-TTg về việc thực hiện sửa chữa, bổ sung đầy đủ hệ thống tín hiệu tại 184 đường ngang có người gác trên cả nước. Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải sẽ tập trung nguồn lực để hoàn thiện hệ thống tín hiệu tại 184 đường ngang trong năm 2025. 184 đường ngang có người gác bao gồm 38 đường ngang tuyến Hà Nội - TPHCM, 3 đường ngang tuyến Diêu Trì - Quy Nhơn, 22 đường ngang tuyến Hà Nội - Đồng Đăng, 2 đường ngang tuyến nhánh đường sắt Cảng Chùa Vẽ, 60 đường ngang tuyến Yên Viên - Lào Cai, 2 đường ngang tuyến Phố Lu - Pom Hán, 2 đường ngang tuyến Bắc Hồng - Văn Điển, 16 đường ngang tuyến Đông Anh - Quán Triều, 2 đường ngang tuyến Gia Lâm - Hải Phòng.

Ngày 3/11, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip nam thanh niên mặc áo xe ôm công nghệ cầm súng nhắm vào nhiều người đi đường. Bối cảnh clip cho thấy là ở trước cửa Bến xe miền Tây và đường An Dương Vương, quận Bình Tân (TPHCM). Theo xác minh, sự việc xảy ra sáng 2/11, vật mà người thanh niên cầm trên tay là súng nhựa. Khi đó, thanh niên trên cầm súng nhựa chỉa vào nhiều người nhưng không gây hại cho ai. Lực lượng công an địa phương sau đó có mặt và đưa nam thanh niên về làm việc. Người nhà sau đó cho biết nam thanh niên có những vấn đề về sức khoẻ, thần kinh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 4/11, khu vực vùng núi, trung du phía Đông Bắc Bộ trời chuyển rét, sau đó lan rộng ra toàn khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 17-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Tại Hà Nội, ngày và đêm 4/11 có mưa và mưa rào, trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất 21-23 độ C, đêm trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C. Miền Trung có mưa lớn kéo dài nhiều ngày.

Chiều 3/11, thi thể nam giới được phát hiện ở khu vực bờ kè Lăng Cô, huyện đảo Phú Quý, Bình Thuận. Nhiều người nghi ngờ đây là thi thể của anh C.H.M. (sinh năm 2005, ngụ tỉnh Lâm Đồng) mất tích do sóng cuốn khi chèo thuyền sup vào ngày 26/10. Sau khi nghe thông tin, người thân của anh M. đã đến nhận dạng. Tuy nhiên, do thi thể đang trong quá trình phân hủy, chưa thể xác định chính xác danh tính, phải chờ cơ quan chức năng tiến hành các biện pháp nghiệp vụ. Trước đó, đầu tối ngày 26/10, 6 du khách bị rơi xuống biển khi chèo thuyền sup ở bãi biển thuộc xã Long Hải. Tính đến sáng 27/10, 5 người được xác định an toàn, một nạn nhân chưa rõ tung tích. (XEM CHI TIẾT)