Phát hiện thi thể nghi nạn nhân vụ 6 du khách bị cuốn trôi ở đảo Phú Quý

TPO - Người dân huyện Phú Quý (tỉnh Bình Thuận) phát hiện một thi thể nằm trong các trụ chắn sóng bằng bê tông ở khu vực bờ kè Lăng Cô, nghi là thi thể của nam du khách Cấn Hoàng M., bị mất tích do sóng cuốn khi chèo sup ngày 26/10.

Ngày 3/11, người dân phát hiện một thi thể mắc kẹt ở khu vực bờ kè Lăng Cô, huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận. Thi thể nằm trong trụ chắn sóng bằng bê tông 4 chân.

Sau khi nhận thông tin, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường. Rất đông người dân hiếu kỳ đến hiện trường để theo dõi. Nhiều người nghi ngờ thi thể là nam du khách Cấn Hoàng M. (19 tuổi, trú tại xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng), bị mất tích do sóng cuốn khi chèo sup vào chiều 26/10.

Người thân của anh M. cũng đã đến hiện trường để nhận dạng. Tuy nhiên, do thi thể đang trong quá trình phân hủy mạnh nên để xác định chính xác nhân thân nạn nhân, cơ quan chức năng phải sử dụng các biện pháp nghiệp vụ.

Trước đó vào chiều 26/10, nhóm khách 6 người đang lưu trú tại villa Windy (thôn Quý Hải, xã Long Hải, huyện Phú Quý) tự lấy 2 cái sup, một áo phao đi bơi và chèo sup cách bờ khoảng 200 m. Đáng nói, khu vực biển trên không được phép hoạt động sup.

Đến 18h10 cùng ngày, các du khách bị gió lớn và dòng nước chảy kéo ra xa bờ nên đã gọi cho chủ villa Windy nhờ hỗ trợ. Lực lượng cứu hộ tại chỗ đã dùng xuồng đưa vào bờ được 3 du khách. 3 du khách còn lại tiếp tục trôi trên biển.

Đến 19h cùng ngày, du khách Ngô Xuân Hùng đã bơi được vào bờ trước khu vực nghĩa địa xã Long Hải, cách vị trí gặp nạn khoảng 1 km.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Phú Quý đã điều động 20 cán bộ, chiến sĩ, 2 xuồng, một canô, một tàu cá cùng 12 ngư dân tham gia mở rộng khu vực tìm kiếm.

Sáng 27/10, lực lượng chức năng đã tìm thấy và cứu thành công nữ du khách Nguyễn Ngọc Kim T. (19 tuổi, trú phường 8, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) cách xa vị trí chiếc sup bị lật. Chị T. may mắn sống sót nhờ mặc áo phao trước lúc sự cố xảy ra và được đưa đến trung tâm y tế để chăm sóc sức khỏe.

Trong ngày 27/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã có văn bản yêu cầu UBND huyện Phú Quý, các đơn vị khẩn trương tìm kiếm khách du lịch mất tích do chèo sup trên địa bàn huyện Phú Quý vào ngày 26/10.