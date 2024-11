Bản tin 8H: Miễn nhiệm chủ tịch xã thiếu đứng đắn với nữ cán bộ

TPO - Chủ tịch UBND xã Quang Trung (Thái Bình) bị cảnh cáo về mặt đảng, miễn nhiệm chức vụ về mặt chính quyền vì uống rượu trong ngày làm việc, sàm sỡ nữ cán bộ dưới quyền.

Chiều 1/11, HĐND xã Quang Trung, huyện Kiến Xương (Thái Bình) tiến hành họp để xem xét, xử lý về mặt chính quyền đối với ông Vũ Đức Nam, Chủ tịch UBND xã Quang Trung. Kết quả, với đa số đại biểu dự kỳ họp tán thành, HĐND xã Quang Trung đã thống nhất miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND xã đối với ông Nam. Vài ngày trước đó, ông Nam bị huyện ủy Kiến Xương kỷ luật cảnh cáo do vi phạm về tiêu chuẩn đảng viên, tiêu chuẩn cấp ủy viên, vi phạm những điều đảng viên không được làm, vi phạm các quy định của Đảng về cấm uống rượu trong ngày làm việc, vi phạm về việc thực hiện quy định về Nếp sống văn hóa mới nơi công sở, vi phạm quy chế làm việc của Đảng ủy xã Quang Trung. Cơ quan có thẩm quyền xác định ông Nam sàm sỡ nữ cán bộ cấp dưới ở ngay trong phòng làm việc, nhưng không đủ yếu tố cấu thành tội hiếp dâm hay cưỡng dâm. Ngoài hành vi trên, ông Nam còn được xác định có hành vi uống rượu trong ngày làm việc.

Ngày 1/11, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tổ chức Hội nghị lưu hành Quyết định của Chủ tịch UBCKNN về công tác cán bộ.Tại Hội nghị, ông Nguyễn Quốc Dũng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đã công bố Quyết định số 1188/QĐ-UBCK ngày 31/10/2024 của Chủ tịch UBCKNN, bổ nhiệm ông Đỗ Anh Vũ - Phó Chánh Văn phòng UBCKNN giữ chức Chánh Văn phòng UBCKNN. Cùng với đó là các Quyết định bổ nhiệm ông Bùi Vũ Hoàng - Phó Vụ trưởng Vụ Giám sát thị trường chứng khoán giữ chức Vụ trưởng Vụ Giám sát thị trường chứng khoán; bà Phạm Thị Thùy Linh - Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường chứng khoán giữ chức Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường chứng khoán. Các quyết định có hiệu lực kể từ ngày 1/11.

Chiều 1/11, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức công bố Quyết định về việc bổ nhiệm Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh.Tại buổi lễ, đại diện Vụ Tổ chức cán bộ - NHNN Việt Nam công bố Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Thạc Quảng, Phó Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh, giữ chức Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh kể từ ngày 1/11/2024, thời hạn 5 năm.

Ngày 1/11, thông tin từ Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), trong tháng 10/2024, có tới 60 trận động đất độ lớn từ 2.5 đến 4.1 tại huyện Kon Plong, Kon Tum. Trong đó một số ngày xuất hiện nhiều trận động đất như: Ngày 5/10 xảy ra 5 trận động đất liên tiếp có độ lớn từ 2.6 đến 4.1; Ngày 12/10 xảy ra 6 trận động đất có độ lớn từ 2.5 đến 3.8; ngày 14/10 xảy ra 5 trận động đất có độ lớn từ 2.5 đến 3.4; Ngày 22/10 xảy ra 5 trận động đất có độ lớn từ 2.8 đến 3.5; đáng chú ý nhất là ngày 7/10 xảy ra 10 trận liên tiếp có độ lớn từ 2.6 đến 3.5. So với tháng 9/2024 trước đó là 32 trận xảy ra tại khu vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum), tần suất động đất xảy ra trong tháng của tỉnh kon Tum đã tăng gần gấp đôi (tăng 28 trận).

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 2/11, Bắc Bộ lạnh vào sáng sớm và đêm, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An phổ biến 19-21 độ C, vùng núi 16-19 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 15 độ C. Từ 3/11 đến ngày 5/11, Bắc và Trung Trung Bộ khả năng xảy ra một đợt mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm. Trong đó, Hà Tĩnh đến Đà Nẵng lượng mưa phổ biến 200-400mm, có nơi trên 500mm. Từ 6/11, mưa lớn duy trì và có thể dịch xuống khu vực Hà Tĩnh đến Bình Định. Mưa lớn ở các tỉnh miền Trung khả năng còn kéo dài trong nhiều ngày. Tây Nguyên và Nam Bộ khoảng đêm 3/11 đến ngày 8/11 mưa rào và dông rải rác lúc chiều và tối, cục bộ có nơi mưa to.

Chiều ngày 1/11, tại UBND tỉnh Đồng Tháp, ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch UBND Đồng Tháp đã trao quyết định bổ nhiệm, điều động về công tác cán bộ. Ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch UBND Đồng Tháp trao quyết định đồng ý cho ông Nguyễn Hữu Xuân, Giám đốc Sở Ngoại vụ được thôi việc theo nguyện vọng; đồng thời trao quyết định giao quyền Giám đốc Sở Ngoại vụ cho bà Lê Thị Kim Ngân, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ, kể từ ngày 1/11/2024 cho đến khi kiện toàn được chức danh Giám đốc Sở Ngoại vụ.