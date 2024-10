Bản tin 8H: Kỷ luật chủ tịch xã thiếu chuẩn mực với nữ cán bộ

TPO - Ông Vũ Đức Nam, Chủ tịch UBND xã Quang Trung bị Huyện ủy Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo sau khi bị tố cáo có hành vi không đứng đắn với nữ cán bộ.

Chiều 29/10, ông Vũ Văn Tuyến, Bí thư Đảng ủy xã Quang Trung (huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) xác nhận ông Vũ Đức Nam, Chủ tịch UBND xã này, đã bị Huyện ủy Kiến Xương kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.Trước đó, ông Nam bị một nữ cán bộ cấp dưới tố giác có hành vi không đứng đắn với mình ngay tại nơi làm việc. Trong các ngày 29/12/2023 và 25/1/2024, nữ cán bộ còn bị ông này ôm, hôn. Quá trình làm việc với công an, ông Nam thừa nhận có uống rượu, bia trong ngày làm việc.

Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông tin trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1106 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra vào tối 29/10, Hội đồng quay thưởng của Vietlott xác định giá trị giải thưởng Jackpot 1 là gần 32 tỷ đồng, nhưng chưa có người chơi may mắn nào trúng giải thưởng này. Thế nhưng, hệ thống xác định có 1 khách hàng trúng Jackpot 2 trị giá hơn 3,9 tỷ đồng. Dãy số may mắn trong kỳ quay thưởng thứ 1106 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra vào hôm nay là 14 - 17 - 19 - 28 - 47 - 51 và cặp số vàng để so giải Jackpot 2 là 55. Bên cạnh đó, Vietlott cũng tìm ra 22 người trúng giải nhất mỗi giải trị giá 40.000.000 đồng, 1.031 người trúng giải nhì mỗi giải trị giá 500.000 đồng, 17.915 người trúng giải ba mỗi giải trị giá 50.000 đồng.

Chiều 29/10, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam chủ trì Lễ công bố và trao Quyết định của Bộ trưởng bổ nhiệm ông Ngô Hồng Phong làm Cục trưởng Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường - NAFIQPM, đồng thời trao Quyết định nghỉ chế độ theo quy định cho ông Nguyễn Như Tiệp. Văn bản bổ nhiệm được Bộ trưởng Lê Minh Hoan ký ngày 24/10/2024. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Ông Ngô Hồng Phong đồng thời nhận Quyết định chỉ định làm Bí thư Đảng ủy Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường - NAFIQPM.

Từ ngày 1/10 đến 28/10, Cảnh sát giao thông Hà Nội xử lý trên 7.600 trường hợp học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông, tạm giữ 3.495 phương tiện các loại. Trong đó, hơn 6.600 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, gần 1.400 trường hợp học sinh điều khiển phương tiện khi không đủ điều kiện. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng đã xử lý trên 450 trường hợp phụ huynh, chủ xe giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển; xác minh và lập danh sách hơn 3.000 trường hợp học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông để gửi thông báo đến Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Chiều 29/10, ông Nguyễn Đức Phố, Chủ tịch UBND xã Xuân Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) cho biết đã tìm thấy thi thể người đàn ông mất tích do lật đò trong lũ.Nạn nhân là ông N.V.B. (SN 1985), trú tại thôn Xuân Bồ, xã Xuân Thủy. Ông B. được lực lượng chức năng tìm thấy lúc 14h30 cùng ngày, cách vị trí bị nạn không xa. Trước đó, khoảng 14h ngày 28/10, ông B. đi đò qua khu vực ngập sâu ở gần nhà, không may đò lật khiến người này bị nước cuốn mất tích.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 30/10, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi; riêng khu vực Đông Bắc và đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác. Đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi trời rét. Khu vực từ Nam Hà Tĩnh đến Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to. Ngày và đêm 30/10, ở khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa từ 30-70mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Từ ngày 31/10, mưa lớn ở khu vực Trung Bộ giảm dần.

Ngày 29/10, Chủ tịch nước Lương Cường ký quyết định 1126/QĐ-CTN về việc thăng cấp bậc hàm cấp tướng sĩ quan Công an nhân dân. Theo đó, thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng đối với Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam Nguyễn Hữu Hợp. Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp sinh năm 1968, quê ở huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Ông tốt nghiệp Đại học An ninh nhân dân, Cao cấp lý luận chính trị. (XEM CHI TIẾT)