Bản tin 8H: Triển khai quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về công tác cán bộ

TPO - Ngày 28/10, Đại tá Đinh Đình Trường bàn giao nhiệm vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hòa Bình cho Đại tá Trịnh Đức Thiêm trên các mặt công tác: Tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật, công tác tài chính.

Ngày 28/10, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh. Theo Quyết định số 368/QĐ-BQP, ngày 5/10/2024 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc bổ nhiệm Đại tá Đinh Đình Trường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, giữ chức vụ Phó Tham mưu trưởng Quân khu 3; Đại tá Trịnh Đức Thiêm, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Nam, giữ chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hòa Bình. Trước sự chứng kiến của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 3 và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Đại tá Đinh Đình Trường đã bàn giao nhiệm vụ Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cho Đại tá Trịnh Đức Thiêm.

Chiều 28/10, tại thành phố Quy Nhơn, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao tổ chức lễ công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm chức vụ Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Định. Tại buổi lễ, ông Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Lê Trung Hưng, Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Yên giữ chức vụ Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 5 năm, kể từ ngày 1/11. Ngoài ra, ông Phạm Trung Thuận, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Định, chuyển công tác sang làm Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Yên.

Chiều 28/10, Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức (TP HCM) công bố dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho 1.166 hộ dân tại 2 dự án thành phần thuộc dự án đầu tư xây dựng Vành đai 2 Thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Thủ Đức dự kiến thu hồi khoảng 61 ha để thực hiện thi công dự án, ảnh hưởng đến 1.166 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức, với tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ khoảng 7.600 tỷ đồng. Theo bảng giá đất dự kiến, mức đền bù đất ở cao nhất hơn 111 triệu đồng/m2 tại mặt tiền đường Phạm Văn Đồng. Trong khi đó, mức giá đền bù đối với đất ở thấp nhất trong khu vực là hơn 26 triệu đồng/m2. Với đất nông nghiệp, mức bồi thường cao nhất là hơn 9,4 triệu đồng/m2 cho đất trồng cây lâu năm.

Khoảng 22h00 ngày 28/10, tại khu vực ngõ 5 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội, xảy ra vụ việc một người đàn ông đổ xăng tự tử.Phát hiện vụ việc, người dân nhanh chóng tổ chức dập lửa cho nạn nhân, sơ cấp cứu ban đầu, đồng thời báo cho Trung tâm thông tin chỉ huy - Công an thành phố Hà Nội. Sau đó, Công an quận Cầu Giấy điều động Đội Cảnh sát giao thông trật tự, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ phối hợp cùng Công an phường Nghĩa Đô xuống hiện trường làm nhiệm vụ, hỗ trợ người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu. Theo thông tin ban đầu, người đàn ông là anh Đ.H.N (sinh năm 1987). Anh N bị bỏng nặng.

Chiều 28/10, đại diện Sở Giao thông vận tải Hà Nội cho biết hoạt động sát hạch, cấp giấy phép lái xe trên địa bàn thành phố sẽ được khôi phục từ ngày 1/11. Theo lãnh đạo Sở Giao thông vận tải Hà Nội, Cục Đường bộ Việt Nam thông báo trong vài ngày tới sẽ cung cấp phôi ấn chỉ bổ sung để khôi phục hoạt động sát hạch cấp giấy phép lái xe trên địa bàn thành phố, vốn đã phải tạm dừng từ ngày 19/10 do thiếu phôi ấn chỉ. Theo báo cáo của Sở, do nhu cầu cấp đổi, cấp mới giấy phép lái xe năm 2024 của người dân trên địa bàn thành phố tăng cao, số lượng phôi ấn chỉ phục vụ in giấy phép lái xe đã mua tại Cục Đường bộ Việt Nam không đủ sử dụng. Sau đó, Sở đề nghị mua bổ sung 120.000 phôi ấn chỉ giấy phép lái xe.

Ngày 28/10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội thông tin, trong tuần qua (18-25/10), toàn thành phố ghi nhận 502 trường hợp mắc sốt xuất huyết (tăng 99 trường hợp so với tuần trước đó). Bệnh nhân phân bố tại 30 quận, huyện, thị xã. Từ đầu năm 2024 đến nay, thành phố ghi nhận 5.065 trường hợp mắc sốt xuất huyết (giảm 80,4% so với cùng kỳ năm 2023). Trong tuần qua ghi nhận 24 ổ dịch sốt xuất huyết tại 12 quận, huyện: Hà Đông, Đống Đa, Nam Từ Liêm, Chương Mỹ, Hai Bà Trưng, Quốc Oai, Thạch Thất, Thường Tín, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Thanh Oai, Thanh Trì (tương đương so với tuần trước). Năm 2024 ghi nhận 275 ổ dịch sốt xuất huyết. Hiện còn 43 ổ dịch đang hoạt động.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do chịu tác động của không khí lạnh, ngày 29/10, khu vực Bắc Bộ đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi trời rét.Ngày 29-30/10, ở khu vực từ Nam Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa từ 80-160mm, cục bộ có nơi trên 250mm; cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn (>100mm/3h). Đêm 30/10, ở khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Nam có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa từ 20-40mm, cục bộ có nơi trên 50mm. Ngày 29/10, khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 70mm.