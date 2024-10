Bản tin 8H: Quyết định nhân sự của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

TPO - Ông Nguyễn Đình Vinh được giao Quyền Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lai Châu thay ông Nguyễn Văn Luận nghỉ hưu theo chế độ, cho đến khi kiện toàn chức danh giám đốc.

Ngày 25/10, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam phối hợp với NHNN Chi nhánh tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thống đốc NHNN Việt Nam giao Quyền Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh Lai Châu.Tại hội nghị, đồng chí Đỗ Trọng Toàn - Trưởng Phòng Địa phương (Vụ Tổ chức cán bộ, NHNN Việt Nam) công bố Quyết định số 2326/QĐ-NHNN ngày 18/10/2024 của Thống đốc NHNN Việt Nam về việc giao Quyền Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh Lai Châu cho đồng chí Nguyễn Đình Vinh - Phó Giám đốc Chi nhánh trong thời gian chờ kiện toàn chức danh giám đốc. Trước đó, ngày 4/7, Thống đốc NHNN có quyết định về việc nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội kể từ ngày 1/10/2024 đối với đồng chí Nguyễn Văn Luận.

Tối 25/10, Công an huyện Bình Chánh, TPHCM, đã thông tin về vụ việc liên quan nam sinh Trường THPT Tân Túc đặt thiết bị quay lén trong nhà vệ sinh nữ. Kết quả điều tra ban đầu xác định chiều 23/10, nam sinh N.Q.H (lớp 12) thừa nhận quay lén bạn nữ lớp 11, dẫn đến vụ ẩu đả sau đó khiến cả 2 phải tường trình nhận lỗi. Tuy nhiên, H khẳng định không quay lén nữ sinh trong nhà vệ sinh như tin đồn trên mạng xã hội. Điện thoại của H cũng không phát hiện hình ảnh phản cảm. Công an và nhà trường cũng phối hợp kiểm tra và không phát hiện camera ẩn trong nhà vệ sinh. Công an huyện Bình Chánh tuyên bố thông tin chia sẻ trên mạng xã hội về việc trường học bị gắn camera quay lén, hàng nghìn ảnh và clip bị phát tán là bịa đặt. Ngoài ra, không có chuyện H phải chuyển trường.

Triển khai quyết định của Bộ Quốc phòng về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức Hội nghị bàn giao chức vụ Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. Tại Hội nghị, đại diện Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh thông qua biên bản bàn giao chức vụ Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Ninh. Theo đó, thực hiện Quyết định số 368/QĐ-BQP của Bộ Quốc phòng về việc bổ nhiệm Đại tá Vũ Bá Bộ, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Ninh giữ chức Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 1; Đại tá Trần Viết Năng, Trưởng Ban Thanh niên Quân đội, Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam giữ chức Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Ninh.

Liên quan đến vụ nổ bình gas khiến một thai phụ bị bỏng ở thành phố Thủ Đức (TP HCM), ngày 25/10, chị L.T.H.C. (33 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) đã tử vong sau một tuần điều trị.Cùng ngày, chị C. đã được gia đình đưa về quê ở tỉnh Trà Vinh lo hậu sự. Trước đó, vào hơn 4h ngày 18/10, tiếng nổ lớn phát ra trong hẻm 676 trên đường Tô Ngọc Vân, phường Tam Bình, TP Thủ Đức. Người dân phát hiện chị C. (mang thai 26 tuần) bị bỏng nặng trong căn phòng trọ cháy đen. Vụ nổ xảy ra sau khi chị C. bật bếp gas để nấu mì. Lực lượng chức năng nhận định vụ nổ do có hầm biogas dưới nền phòng trọ. Khí ở dưới hầm bị rò rỉ vào phòng, tích tụ lâu ngày, gặp lửa phát nổ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tác động của bão số 6 (Trà Mi), từ chiều tối và đêm 26/10 đến 28/10, ở khu vực Quảng Trị - Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 300-500mm, cục bộ có nơi trên 700mm. Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn (>100mm/3h). Khu vực Hà Tĩnh-Quảng Bình, Bình Định và Bắc Tây Nguyên có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 300mm. Từ ngày và đêm 28/10, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 70-150mm, cục bộ có nơi trên 200mm; khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình, Bình Định và phía Bắc Tây Nguyên có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, cục bộ có nơi trên 70mm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Ngày 25/10, tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết số 157/2024 về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Thư ký Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Bùi Văn Cường. Ông Bùi Văn Cường thôi giữ các chức vụ Tổng Thư ký Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV; nghỉ hưu theo nguyện vọng cá nhân và hưởng chế độ, chính sách theo quy định hiện hành. (XEM CHI TIẾT)