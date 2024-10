Bản tin 8H: Bổ nhiệm nhân sự giữ chức Trợ lý Chủ tịch Quốc hội

TPO - Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 1226/NQ-UBTVQH15 và Nghị quyết số 1228/NQ-UBTVQH15 về việc bổ nhiệm nhân sự giữ chức Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành 2 Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về bổ nhiệm Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội. Tại Nghị quyết số 1226/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị bổ nhiệm ông Hoàng Văn Chương, Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội giữ chức Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Tại Nghị quyết số 1228/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Hải, Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội giữ chức Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Trong thời gian giữ chức Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, ông Hoàng Văn Chương và ông Nguyễn Hoàng Hải được hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 1,3.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 1226/QĐ-TTg ngày 21/10/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Minh Tâm giữ chức Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Quyết định có hiệu lực từ ngày 15/11/2024. PGS.TS Nguyễn Minh Tâm sinh năm 1974, quê ở huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Ông tốt nghiệp Tiến sĩ, được công nhận hàm Phó Giáo sư, chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng. Ngày 15/11/2019, Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Tâm giữ chức Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 21/10, Bộ GD&ĐT thông tin về kết quả xử lý văn bằng của ông Vương Tấn Việt (Thượng tọa Thích Chân Quang). Theo đó, sau thời gian xác minh, Bộ GD&ĐT xác định ông Vương Tấn Việt đã sử dụng bằng cấp ba bổ túc văn hoá không hợp pháp và ông Việt cũng đã thừa nhận việc này. Bộ GD&ĐT đã yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học liên quan khẩn trương thu hồi văn bằng đã cấp cho ông Vương Tấn Việt theo quy định của pháp luật, đồng thời rà soát quy trình tổ chức đào tạo nhằm tránh xảy ra các trường hợp tương tự.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều 22/10, không khí lạnh ảnh hưởng đến vùng núi Đông Bắc Bộ, sau đó đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trong đợt không khí lạnh này, Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An trời chuyển mát. Từ đêm 23/10, các khu vực này lạnh về đêm và sáng, trong đó vùng núi Bắc Bộ đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 19-21 độ C, vùng núi 17-19 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ C, Thanh Hoá - Nghệ An nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-23 độ C. Chiều và đêm 22/10, Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác. Từ đêm 22/10 đến ngày 23/10, Nghệ An đến Bình Định có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến to và dông.

Ngày 21/10, đại diện Cảng vụ Hàng không miền Nam tại Cần Thơ cho biết đường bay Cần Thơ - Đà Lạt sẽ được chính thức mở lại đường bay sau hơn một năm tạm dừng khai thác. Theo đó, đường bay Cần Thơ - Đà Lạt sẽ do hãng hàng không Vietjet khai thác bằng tàu bay Airbus 321. Các chuyến bay đi/về Cần Thơ - Đà Lạt vào các ngày thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu hàng tuần. Dự kiến chuyến đầu tiên vào ngày 7/11. Đường bay Cần Thơ - Đà Lạt được hãng hàng không Vietjet khai thác từ tháng 4/2019. Sau hơn 4 năm hoạt động, Vietjet đã tạm dừng đường bay này kể từ ngày 4/9/2023, đến nay mới khai thác trở lại.

Chiều 21/10, lãnh đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Hoài Đức (Hà Nội) thông tin về phiên đấu giá 19 thửa đất khu Lòng Khúc (xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức), được tổ chức ngày 19/8. Theo vị lãnh đạo này, trong số 13 khách hàng trúng đấu giá 19 thửa đất tại khu Lòng Khúc (xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức) đã có 6 người trúng đấu giá 11 thửa nộp đầy đủ tiền sử dụng đất theo quy định, bao gồm cả người trúng đấu giá thửa đất với mức giá cao nhất là 133 triệu đồng/m2. Ngoài ra, 2 khách hàng trúng đấu giá nhiều thửa đất nhất cũng đã nộp tiền theo thông báo của Chi cục Thuế.