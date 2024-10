Bản tin 8H: 2 trưởng công an thành phố chuyển công tác

TPO - Thượng tá Nguyễn Tuấn Hưng, Trưởng Công an TP Hải Dương, sang công tác tại Thành ủy Chí Linh, trong khi Thượng tá Nguyễn Hoàng Long, Trưởng Công an TP Chí Linh, sang công tác tại Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương.

Công an tỉnh Hải Dương vừa tổ chức lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh này về công tác cán bộ.Theo đó, Thượng tá Nguyễn Tuấn Hưng, Trưởng Công an TP Hải Dương được chuyển sang công tác tại Thành ủy Chí Linh (Hải Dương); Thượng tá Nguyễn Hoàng Long, Trưởng Công an TP Chí Linh được chuyển sang công tác tại Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương. Đồng thời, Thượng tá Phạm Quỳnh Anh, Phó Trưởng Công an TP Hải Dương; Thượng tá Nguyễn Minh Quyết, Phó Trưởng Công an TP Chí Linh, lần lượt được giao quyền phụ trách Công an TP Hải Dương và Công an TP Chí Linh cho đến khi kiện toàn xong chức vụ Trưởng Công an của hai đơn vị này.

Ngày 20/10, lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho hay đơn vị đang điều tra nguyên nhân người đàn ông tử vong tại phòng tập gym.Theo thông tin ban đầu, người đàn ông đang tập gym tại phòng tập ở khu đô thị trên địa bàn bất ngờ có dấu hiệu bất thường về sức khỏe và bất tỉnh sau đó. Khi cán bộ y tế đến, người này đã tử vong. Người thân của nạn nhân sau đó đã đến phòng tập, yêu cầu được gặp quản lý và nhân viên có mặt tại thời điểm nạn nhân tử vong. Tuy nhiên, những người này không xuất hiện.

Ngày 20/10, mạng xã hội xuất hiện hình ảnh và clip một chiếc ô tô đỗ ven đường bị bén lửa từ đống rác đang bốc cháy. Qua xác minh, vụ việc trên xảy ra trên đường Mai Trung Thứ, phường Đằng Hải, quận Hải An, TP Hải Phòng vào khoảng 16h chiều 19/10. Theo đó, tài xế xe ô tô màu trắng BKS 15K-146.XX đỗ cạnh một đống cây khô bị đổ gãy do bão, còn tài xế rời đi có công việc. Sau đó, một người dân đi qua đã châm lửa đốt đống cành cây khô rồi bỏ đi. Không may, lửa bén vào khiến toàn bộ hai cánh cửa xe, một bên đèn chiếu hậu của chiếc ô tô trên bị cháy, hư hỏng. Công an phường Đằng Hải sau đó xác định được người đã đốt đống cành cây khô tên Q., bị bệnh tâm thần. Ông Q. thường đốt rác và cây khô trên vỉa hè mỗi khi nhìn thấy.

Ngày 20/10, đại diện Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc (Đội 1), Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an cho biết, đơn vị đang vào cuộc xác minh hình ảnh tài xế lái ô tô khách 16 chỗ có hành vi chèn ép ô tô tải vào làn khẩn cấp trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Cùng ngày, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh xe khách 16 chỗ có hành vi chèn ép ô tô tải vào làn khẩn cấp trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Theo hình ảnh trong đoạn clip, sự việc xảy ra vào lúc 12h42 ngày 19/10 tại km23 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai (hướng sân bay Nội Bài đi Lào Cai, thuộc địa phận tỉnh Vĩnh Phúc). Hành vi của tài xế lái xe bán tải bị camera hành trình xe khác ghi lại và chia sẻ lên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 21-22/10, khu vực Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa 40-90mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Đông có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Ngoài ra, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 70mm. Theo nhận định, hiện đang tồn tại bộ phận không khí lạnh lệch Đông, từ 22 - 23/10 được tăng cường mạnh hơn, sau ổn định và suy yếu chậm. Khoảng từ đêm 21/10 hình thành dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 9-12 độ vĩ Bắc, trên dải hội tụ nhiệt đới này có khả năng hình thành xoáy thuận nhiệt đới.

Chiều 20/10, ông Đinh Công Liệp - Trưởng xóm Quyết Tiến, xã Quang Tiến, TP Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc vận động viên nhảy dù bị mắc vào đường dây điện 35kV. Theo đó, vào khoảng 12h15 cùng ngày, vận động viên nhảy dù trong quá trình tiếp đất xuống địa điểm chỉ định đã bị mắc vào đường dây điện 35kV. Sau đó, vận động viên này bị treo lơ lửng trên không trong nhiều giờ. Vị trí xảy ra sự cố mắc kẹt nằm cách đường cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình khoảng 30m. Để đảm bảo an toàn cho công tác giải cứu, lực lượng chức năng đã phải tiến hành cắt điện trên địa bàn toàn xã Quang Tiến. Khoảng hơn 14h, vận động viên được giải cứu thành công. Điện trên địa bàn xã được cấp lại khoảng 1 giờ sau đó. (XEM CHI TIẾT)