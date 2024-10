Bản tin 8H: Ban Bí thư trao quyết định về công tác cán bộ cho 2 Giám đốc Công an tỉnh

TPO - Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định 2 đồng chí Đại tá, Giám đốc Công an tỉnh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình và Trà Vinh.

Ngày 16/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình đã triệu tập Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh triển khai quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ. Tại hội nghị đã công bố Quyết định số 1581-QĐNS/TW, ngày 08/10/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định đồng chí Đại tá Trần Xuân Ánh, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình, nhiệm kỳ 2020 2025. Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trà Vinh công bố Quyết định số 1580-QĐNS/TW, ngày 08/10/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định Đại tá Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chiều 16/10, Bộ Y tế tổ chức lễ Công bố quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Viện trưởng Viện Pasteur Nha Trang và Phó Viện trưởng phụ trách kinh tế của viện. Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã công bố và trao quyết định về việc bổ nhiệm lại TS.BS. Đỗ Thái Hùng tiếp tục giữ chức vụ Viện trưởng Viện Pasteur Nha Trang và ThS. Lê Hồ Phương Nga giữ chức vụ Phó Viện trưởng phụ trách kinh tế Viện Pasteur Nha Trang. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm, kể từ ngày 7/10/2024.

Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn vừa ký Quyết định số 1191/QĐ-TTg ngày 16/10/2024 thành lập Tổ công tác điều phối Việt Nam - Nhật Bản để đẩy nhanh tiến độ các dự án kinh tế trọng điểm được nêu tại Bản danh mục nội dung hợp tác kinh tế (Tổ công tác). Theo Quyết định, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Tổ trưởng Tổ công tác. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Tổ phó. Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực của Tổ công tác, sử dụng bộ máy hiện có của mình để thực hiện nhiệm vụ giúp việc Tổ công tác, bảo đảm không làm tăng đầu mối tổ chức và biên chế. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 16/10/2024.

Ngày 16/10, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) đã ra quyết định xử phạt 15 triệu đồng với một công ty thẩm mỹ về hành vi đăng tin sai sự thật về việc công an xăm mình. Trước đó, Công an quận Hà Đông phát hiện tài khoản TikTok của một công ty thẩm mỹ trên địa bàn đăng tải clip “anh công an xăm hình”. Sau khi xác minh, đây là thông tin không đúng sự thật, ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín lực lượng công an. Trong quá trình làm việc, đại diện công ty thừa nhận do thiếu hiểu biết nên đã đăng tải nội dung sai sự thật lên mạng xã hội để thu hút lượt tương tác cho kênh TikTok.

Tối 16/10, Chỉ huy Đội 1 (Cục CSGT) cho biết đơn vị đang vào cuộc xác minh hình ảnh một ô tô con đi ngược chiều trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Trong clip đăng tải lên mạng xã hội vào cùng ngày, một ô tô con đi ngược chiều ở phần đường dẫn lên cầu vượt sông Hồng, gần nút giao IC10 (huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ). Đoạn đường trên có tốc độ tối đa 100km/h và chuẩn bị vào đoạn giới hạn 80km/h (khi di chuyển trên cầu). Nhiều tài xế đang di chuyển với tốc độ cao đã phải đánh lái để né, tránh ô tô đi ngược chiều. Đoạn clip gây bức xúc trong dư luận.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 17/10, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 80mm, mưa tập trung vào chiều và đêm. Nguy cơ mưa cục bộ cường suất lớn (trên 80mm/6h). Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và đêm 17/10, khu Tây Bắc mưa rào rải rác và có nơi có dông. Bắc và Trung Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, mưa tập trung vào chiều và đêm.

Ngày 16/10, Cục An ninh chính trị nội bộ (A03, Bộ Công an) tổ chức lễ Công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động Đại tá Hòa Quang Tưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ. Cũng tại buổi lễ, Cục trưởng Đinh Văn Nơi công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận. (XEM CHI TIẾT)