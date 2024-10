Bản tin 8H: Người đàn ông tự thiêu sau khi chém vợ hờ tử vong ở Bình Dương

TPO - Sau khi sát hại vợ hờ, người đàn ông ở Bình Dương đã tự thiêu và tử vong.

Tối 12/10, Công an Bình Dương đang khám nghiệm tử thi Phạm Văn S. (SN 1985, ngụ Bình Dương) tại Bệnh viện Đa khoa Bình Dương. S. là nghi can đã cầm dao chém chị Đ.T.Q.A. (SN 1989, ngụ Bình Dương) tử vong. Theo thông tin ban đầu, sau khi đuổi chém chị A. tại con hẻm trên đường Lê Hồng Phong, phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) khiến nạn nhân tử vong, S. có ý định tự tử nhưng bất thành, sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường. Sau đó, người dân phát hiện Sơn tẩm xăng lên người, tự thiêu tại một bãi đất trống ở TP Thuận An. S. tử vong sau đó. Được biết, hung thủ và nạn nhân sống với nhau như vợ chồng tại một căn nhà cách hiện trường nơi xảy ra vụ việc khoảng 2 km.

Chiều 12/10, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an Đà Nẵng) đã bàn giao chị Đ.T.M.N. (38 tuổi, trú quận Sơn Trà) cho gia đình. Theo thông tin ban đầu, vào trưa cùng ngày, người dân phát hiện phát hiện một phụ nữ trùm kín mặt, đội mũ ngồi trên khung sắt trụ tháp của cầu Thuận Phước, ở độ cao khoảng 50-60m so với mặt nước. Nghi ngờ người này có ý định tự tử, người dân liền báo lực lượng cứu hộ. Sau khoảng một giờ có mặt tại hiện trường, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã khống chế, đưa được người phụ nữ vào làn đi bộ trong thành cầu an toàn.

Ngày 12/10, cơ quan chức năng TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã mời các ông N.Đ.T (53 tuổi, ngụ phường 2), B.V.T. (39 tuổi, ngụ phường 9) và ông V.M.N. (40 tuổi, ngụ phường 12, TP Đà Lạt) lên làm việc. Ba người này là chủ các tài khoản mạng xã hội đã đăng thông tin xuyên tạc, sai sự thật, cho rằng các hoạt động tập luyện của Đội mô tô hộ tống danh dự của Trung đoàn 375 thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (Bộ Công an) là "ỷ quyền, ỷ thế chạy xe thả hai tay lạng lách đánh võng, không coi pháp luật ra gì…". Hai trường hợp khác là quản trị viên fanpage trên mạng xã hội, có lượng người theo dõi lớn tại Lâm Đồng là bà T.H. (42 tuổi, ngụ phường 6) và ông M.Đ. (33 tuổi, ngụ phường 4), cũng bị triệu tập, do đăng tải thông tin xuyên tạc hoạt động của Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Kỵ binh là "dịch vụ cưỡi ngựa ngắm hồ Xuân Hương…". Được biết, từ ngày 11 đến 18/10, Bộ Công an tổ chức Đại hội khỏe vì an ninh Tổ quốc lần thứ IX và Hội thi điều lệnh, quân sự, võ thuật CAND lần thứ VI khu vực 3 diễn ra tại TP Đà Lạt.

Thông tin từ Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), trong tháng 9/2024, toàn quốc xảy ra 335 vụ cháy, làm chết 4 người, bị thương 6 người, thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 67,7 tỷ đồng và 16,07 ha rừng; xảy ra 1 vụ nổ, làm chết 1 người. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH các địa phương đã xuất 983 lượt phương tiện và 5.962 lượt cán bộ, chiến sĩ tổ chức chữa cháy 302/335 vụ cháy, nổ. Hướng dẫn thoát nạn cho hàng trăm người bị mắc kẹt ra nơi an toàn, trực tiếp cứu được 81 người trong các vụ cháy, tổ chức di chuyển tài sản và cứu được tài sản trị khoảng 11,9 tỷ đồng trong các vụ cháy. Trong công tác CHCN, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH các địa phương xuất 1.210 lượt phương tiện và 8.303 lượt cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia 735 vụ CNCH; cứu được 4.813 người và tìm được 125 thi thể bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý.

Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), chiều 12/10, động đất có độ lớn 3.8 xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Trận động đất trên xảy ra vào 18 giờ 39 phút 41 giây ngày 12/10 (giờ Hà Nội) tại tọa độ 864 độ Vĩ Bắc - 108.224 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km, không gây rủi ro thiên tai. Động đất tại khu vực huyện Kon Plông xảy thường xuyên và liên tục kể từ năm 2021 đến nay. Khu vực này ghi nhận trận động đất có độ lớn cao nhất trong nhiều năm trở lại đây là 5.0, xảy ra vào chiều 28/7/2024.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 13/10, khu vực từ Bình Định đến Khánh Hòa và Nam Bộ có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 80mm; trong mưa dông, có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa vài nơi, sáng sớm sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Nghệ An đến Quảng Bình mưa rào và dông vài nơi. Quảng Trị đến Khánh Hòa mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ 14/10, khu vực này mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to.