Bản tin 8H: Bổ nhiệm Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hải Phòng

TPO - Ông Phạm Ngọc Dương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban tổ chức Thành ủy Hải Phòng được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ thành phố kiêm Phó Trưởng Ban tổ chức Thành ủy.

Chiều 10/10, Thường trực Thành ủy Hải Phòng triệu tập Hội nghị công bố Quyết định về công tác cán bộ Ban Tổ chức Thành ủy, Sở Nội vụ. Theo Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng, điều động, phân công đồng chí Phạm Ngọc Dương, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy đến công tác tại Sở Nội vụ để bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ và kiêm giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy. Điều động, phân công và bổ nhiệm đồng chí Đặng Đông Anh, Thành ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy. Hội nghị cũng công bố Quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về việc tiếp nhận và bổ nhiệm đồng chí Phạm Ngọc Dương giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ.

Chiều 10/10, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn đã tiếp nhận và đang theo dõi 5 học sinh của Trường THPT Lê Quý Đôn (quận 3, TP.HCM) nghi ngờ ngộ độc thực phẩm.Thời điểm nhập viện, các em nôn ói nhiều ra thức ăn đã ăn vào buổi trưa, đau bụng âm ỉ vùng quanh rốn, tiếp xúc tốt. Sau khi được cấp cứu, 5 bệnh nhân đã tỉnh táo, sinh hiệu ổn định. Các em là học sinh lớp 11 và 12 của trường. Theo hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM, bệnh viện đã lấy mẫu dịch nôn và phân của bệnh nhân, gửi mẫu đến Viện Y tế công cộng để xét nghiệm độc chất và vi sinh, tìm nguyên nhân.

Ngày 10/10, tại Hội nghị giao ban Lãnh đạo Bộ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh đã trao Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo cấp Vụ cho 2 đồng chí. Cụ thể, bổ nhiệm đồng chí Phạm Quang Hiếu, Quyền Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin giữ chức vụ Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin. Bổ nhiệm đồng chí Tô Thị Thu Hà, Trưởng phòng Phòng Truyền thông chính sách, phổ biến giáo dục pháp luật giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật kể từ ngày 1/10/2024. Ngoài ra, Đại diện Bộ Công Thương đã công bố Quyết định 2629/QĐ-BCT ngày 4/10/2024 của Bộ trưởng Bộ Công Thương bổ nhiệm ông Trần Hoài Trang - Trưởng phòng Thủy điện (Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo) giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo.

Ngày 10/10, Bộ Công Thương công bố nội dung về kết quả kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Theo kết quả kiểm tra, tổng chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2023 là 528.604 tỷ đồng bao gồm chi phí sản xuất kinh doanh điện của các khâu phát điện, truyền tải điện, phân phối - bán lẻ điện và phụ trợ - quản lý ngành, tăng 35.338 tỷ đồng (tương ứng tăng 7,16%) so với năm 2022. Theo Bộ Công Thương, sản lượng điện thương phẩm thực hiện năm 2023 là 253,05 tỷ kWh, tăng 4,26% so với năm 2022. Doanh thu bán điện thương phẩm năm 2023 là 494.359 tỷ đồng, tăng 8,18% so với năm 2022. Tổng cộng hoạt động sản xuất kinh doanh điện năm 2023 và các hoạt động liên quan đến sản xuất kinh doanh điện năm 2023 của EVN (thu nhập từ hoạt động tài chính và từ tiền bán công suất phản kháng) lỗ hơn 21.821 tỷ đồng (không tính tới thu nhập từ sản xuất khác).

Chiều 10/10, một vụ tai nạn giao thông xảy ra tại khu vực vòng xoay Phú Hữu (TP Thủ Đức, TPHCM).Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h30 cùng ngày, 2 cô gái đi xe máy mang BKS: 72D1 - 184.12 trên đường Nguyễn Duy Trinh hướng từ đường Nguyễn Thị Định về Nguyễn Xiển. Khi xe vừa vào vòng xoay Phú Hữu, xe máy va chạm với xe bồn trộn bê tông BKS: 51E-052.46. Cú va chạm mạnh khiến 2 cô gái đi trên xe máy ngã xuống đường, bị bánh xe bồn cán tử vong tại chỗ. Bước đầu, lực lượng chức năng xác định danh tính các nạn nhân là T.T.C.L. (20 tuổi, quê An Giang) và V.N.T.H. (20 tuổi, quê Bà Rịa - Vũng Tàu), đều là sinh viên một trường đại học tại TPHCM.

Theo tin từ UBND quận Long Biên (Hà Nội), khoảng 21h11 ngày 10/10, nhân viên Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, số 54 phố Trường Lâm, phường Đức Giang, quận Long Biên phát hiện cháy tại khu nhà khung thép mái tôn chứa đồ. Chỉ trong thời gian ngắn, ngọn lửa bốc lên nhanh, bao trùm khu nhà dài hàng chục mét được sử dụng làm kho chứa đồ của bệnh viện. Các lực lượng được huy động đã nhanh chóng phối hợp ngăn cháy, di chuyển tài sản và dập tắt đám cháy vào khoảng 21h45 cùng ngày. Đám cháy không gây thiệt hại về người, không ảnh hưởng đến khu làm việc và điều trị của bệnh viện. Bước đầu xác định, vụ hỏa hoạn gây cháy 2 nhà kho chứa quần áo phòng, chống dịch. Cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 10/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang tổ chức Hội nghị triển khai quyết định về việc tiếp nhận, bổ nhiệm nhân sự mới. Tại đây, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hậu Giang công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp nhận, điều động Đại tá Huỳnh Việt Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đến công tác tại Ban Nội chính Tỉnh ủy, bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.