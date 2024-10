Bản tin 8H: Có người trúng độc đắc 16 tỷ đồng vào cuối tuần

TPO - Vietlott tìm thấy 1 vé số trúng độc đắc trị giá hơn 16 tỷ đồng của sản phẩm Mega 6/45 trong kỳ quay tối 7/10.

Thông tin từ Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) cho biết trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.260 của sản phẩm Mega 6/45 diễn ra tối 6/10, Hội đồng quay thưởng của Vietlott đã tìm ra 1 vé số trúng giải Jackpot với trị giá 16.416.912.500 đồng (hơn 16,4 tỷ đồng). Tấm vé trúng giải Jackpot trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.260 của sản phẩm Mega 6/45 chứa dãy số may mắn là: 07 - 14 - 33 - 36 - 42 - 43. Ngoài ra, Hội đồng quay thưởng của Vieltott còn tìm ra 21 giải nhất với mỗi giải trị giá 10 triệu đồng, 1.031 giải nhì mỗi giải trị giá 300.000 đồng và 16.964 giải ba với mỗi giải trị giá 30.000 đồng.

Ngày 6/10, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6, Phòng 6 (Cục Cảnh sát giao thông) quyết định xử phạt ông Nguyễn Sáu (58 tuổi, quê Phú Yên) về lỗi không bằng lái ô tô, dừng xe không đúng quy định trên cao tốc với số tiền 22 triệu đồng. Đồng thời, xử phạt chủ xe 5 triệu đồng đối với ông Phạm Nở (58 tuổi, quê Phú Yên) về lỗi giao xe cho người không có bằng lái. Trước đó, khoảng 5h ngày 5/10, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe 16 chỗ mang biển số tỉnh Phú Yên đang dừng đỗ tại điểm dừng khẩn cấp và ông Sáu trải chăn nằm ngủ trước xe. Ông Sáu thừa nhận là tài xế nhưng không có bằng lái ô tô.

Tổng cục Thống kê (GSO) cho biết, lực lượng lao động trong nước từ 15 tuổi trở lên trong quý III năm 2024 là 52,7 triệu người, tăng 114,1 nghìn người so với quý trước và tăng 238,8 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng năm 2024, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đạt hơn 52,5 triệu người, tăng khoảng 0,2 triệu người so với cùng kỳ năm trước. Số liệu từ Tổng cục Thống kê cho thấy thu nhập bình quân tháng của người lao động quý III năm 2024 là 7,6 triệu đồng, tăng 176 nghìn đồng so với quý trước và tăng 519 nghìn đồng so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập bình quân tháng của lao động nam cao gấp 1,34 lần thu nhập bình quân tháng của lao động nữ (8,7 triệu đồng so với 6,5 triệu đồng). Thu nhập bình quân của lao động ở khu vực thành thị cao gấp 1,4 lần khu vực nông thôn (9,3 triệu đồng so với 6,6 triệu đồng).

Theo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng vừa được Tổng cục Thống kê công bố, trong tháng 9 (từ 26/8- 25/9/2024), cả nước xảy ra 1.760 vụ tai nạn giao thông, làm chết 906 người và bị thương 1.252 người. So với tháng 8/2024, số vụ tai nạn giao thông giảm 0,8%; số người chết tăng 7,9%; số người bị thương giảm 1,9%. So với cùng kỳ năm 2023, số vụ tai nạn giao thông giảm 14,2%; số người chết giảm 12,0% số người bị thương giảm 14,7%. Tính chung 9 tháng năm 2024 trên địa bàn cả nước đã xảy ra 17.629 vụ tai nạn giao thông, làm chết 8.045 người, bị thương 13.167 người. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông tăng 7,2%; số người chết giảm 9,7%; số người bị thương tăng 17,4%.

Ngày 6/10, một lãnh đạo UBND TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đã nắm thông tin trên mạng xã hội đăng tải đoạn clip có thanh niên trèo lên tượng đài chiến thắng Buôn Ma Thuột nhảy nhót phản cảm. Trước đó, tối 5/10, trên nhiều diễn đàn mạng xã hội đã đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh một thanh niên nhảy nhót trên chiếc xe tăng trong quần thể tượng đài chiến thắng Buôn Ma Thuột (tại ngã 6 TP Buôn Ma Thuột). Đoạn clip cho thấy, thanh niên này đeo mặt nạ, tay cầm 1 cây gậy trèo lên chiếc xe tăng nhảy nhót mô phỏng các hành động như Tôn Ngộ Không trong phim "Tây du ký".

Vào 17h06 ngày 5/10, Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu) đo được trận động đất có độ lớn 4,1 độ richter, xảy ra tại vị trí có tọa độ 14,895 độ vĩ Bắc, 108,191 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km, khu vực huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum). Sau đó hơn 1 phút, một trận động đất khác có độ lớn 3,5 độ richter cũng xảy ra tại vị trí có tọa độ 14,890 độ vĩ Bắc, 108.197 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km. Đến 17h32 cùng ngày, trận động đất có độ lớn 3,3 độ richter, độ sâu chấn tiêu 8,1km tiếp tục xảy ra tại vị trí trên. Đại diện Viện Vật lý địa cầu cho biết cả 3 trận động đất đều được đánh giá cấp độ rủi ro thiên tai là 0.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 7/10, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và phía Bắc Nghệ An đêm không mưa, ngày nắng; đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi trời rét. Khu vực từ Nam Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to và dông. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to.