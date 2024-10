Bản tin 8H: Người đàn ông tử vong bất thường trước tiệm thuốc tây

TPO - Người đàn ông gục xuống vỉa hè, tử vong khi đến tiệm thuốc tây ở phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân để mua thuốc.

Ngày 5/10, Công an quận Bình Tân (TP.HCM) lập hồ sơ, điều tra vụ việc người đàn ông tử vong trước tiệm thuốc tây trên địa bàn. Sáng cùng ngày, người đàn ông trung niên đến tiệm thuốc tây ở góc đường Chiến Lược - Trương Phước Phan (phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân) để mua thuốc. Sau đó, người này có biểu hiện bất thường, nằm gục trên vỉa hè ngay trước tiệm thuốc. Khi người dân đến kiểm tra, người đàn ông đã tử vong.

Chiều 5/10, Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) thông tin, lực lượng chức năng đã tìm thấy hai em bé mất tích tại khu vực xã Lê Minh Xuân.Hai em bé đi lạc từ huyện Bình Chánh qua Quận 11, được người dân phát hiện và báo chính quyền địa phương. Do không xác định được thân nhân, lực lượng chức Quận 11 đã đưa hai bé vào Trung tâm Hỗ trợ xã hội trên đường Nơ Trang Long (quận Bình Thạnh), chăm sóc trong thời gian tìm kiếm người thân. Chị Nguyễn Thị Nhung (30 tuổi, ngụ xã Lê Minh Xuân) xác nhận đã tìm thấy con trai, bé Tý (9 tuổi), và cháu là bé Lũng (5 tuổi). Hai bé đi lạc từ ngày 30/9.

Ngày 5/10, tin từ Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Đội 6), Phòng 6, Cục CSGT, Bộ Công an cho biết đã tạm giữ xe khách 16 chỗ và giấy đăng ký xe biển số 78B-00933. CSGT cũng lập biên bản đối với ông N.S. (58 tuổi, ngụ thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên) là tài xế xe khách 16 chỗ nói trên với 2 lỗi dừng đỗ xe trên đường cao tốc không đúng quy định và không có giấy phép lái xe. Trước đó, ông S. được phát hiện ngủ trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết thuộc địa phận huyện Bắc Bình (Bình Thuận), trước mũi xe khách 16 chỗ. Sau khi được lực lượng CSGT đánh thức, ông Sáu cho biết đang điều khiển xe từ Phú Yên vào TPHCM, đến khu vực trên quá buồn ngủ nên tấp xe sát lề để ngủ.

Tối 5/10, cơ quan chức năng Quận 12 đang làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn xảy ra tại một công ty dược liệu có địa chỉ tại số 694, quốc lộ 1A (phường Thạnh Lộc).Thông tin ban đầu, khoảng 21h50 ngày 5/10, người dân phát hiện ngọn lửa cùng cột khói đen cao hàng chục mét tại một công ty dược liệu. Ngay sau đó, người dân xung quanh đập phá cửa công ty, đồng thời dùng nước và bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành. Ít phút sau lửa bùng lên dữ dội bao trùm cả công ty dược liệu. Đến khoảng 22h20, ngày 5/10, đám cháy cơ bản được dập tắt. Theo Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Quận 12, vụ cháy rất may không thiệt hại về người, tuy nhiên nhiều tài sản bị thiêu rụi hoàn toàn.

Theo Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu, chiều 5/10, tại khu vực huyện Kon Plông, Kon Tum liên tiếp xảy ra 4 trận động đất. Cụ thể, lúc 17h6, Viện Vật lý địa cầu đo được trận động đất có độ lớn 4,1 độ richter, xảy ra tại vị trí có tọa độ 14,895 độ vĩ Bắc, 108,191 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km. Một phút sau, trận động đất khác có độ lớn 3,5 độ richter cũng xảy ra tại vị trí có tọa độ 14,890 độ vĩ Bắc, 108.197 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km. Đến 17h32 cùng ngày, trận động đất có độ lớn 3,3 độ richter, độ sâu chấn tiêu 8,1km tiếp tục xảy ra tại vị trí trên. Lúc 18h21, trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.890 độ vĩ Bắc, 108.193 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 6/10, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa ngày nắng; đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi trời rét. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Từ đêm 6/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm (thời gian mưa giông tập trung vào chiều tối và đêm).