Bản tin 8H: Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ nhiệm nhân sự

TPO - Ông Đặng Văn Huấn - chuyên viên chính Vụ Giáo dục Đại học - Bộ Giáo dục và Đào tạo, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học.

Ngày 4/10, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố quyết định về việc bổ nhiệm nhân sự. Theo Quyết định số 2739/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, bổ nhiệm ông Đặng Văn Huấn - chuyên viên chính Vụ Giáo dục Đại học, giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học.Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm. Ông Đặng Văn Huấn đã có hơn 20 năm công tác tại Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trước khi được bổ nhiệm vào vị trí Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, ông đã từng đảm nhận vị trí Thư ký Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, và công tác tại một số đơn vị của bộ, như: Cục Hợp tác Quốc tế, Vụ Giáo dục đại học, Phòng tổng hợp, Văn phòng Bộ. Ông Huấn có bằng cử nhân chuyên ngành kinh tế quốc tế tại Học viện Ngoại giao Việt Nam và lấy bằng tiến sỹ chính sách công tại Trường Quản lý nhà nước Hatfield, Đại học Portland State, Mỹ.

Chiều 4/10, Thượng tá Trần Thế Phan - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Ngãi và Bí thư Thành ủy Quảng Ngãi Ngô Văn Trọng đã chủ trì Hội nghị bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Ban CHQS TP.Quảng Ngãi. Tại hội nghị, Trung tá Nguyễn Thanh Dưỡng - Phó Tham trưởng Bộ CHQS tỉnh, ký bàn giao các nhiệm vụ cho Trung tá Nguyễn Thanh Tâm, vừa được bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS TP. Quảng Ngãi. Trước đó, theo Quyết định của Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Trung tá Nguyễn Thanh Dưỡng - nguyên Chỉ huy trưởng Ban CHQS TP. Quảng Ngãi, được điều động và bổ nhiệm chức vụ Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh; Trung tá Nguyễn Thanh Tâm - Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Ban CHQS TP. Quảng Ngãi được bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS TP. Quảng Ngãi.

Tối 4/10, chị Nguyễn Thị Nhung (30 tuổi, ngụ ở xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TPHCM ) cho biết sáng 30/9, con trai chị tên là Tý (tên thường gọi ở nhà, 9 tuổi) và bé gái tên Lũng (tên thường gọi ở nhà, 5 tuổi, cháu chị Nhung) đi ra khu vực gần nhà chơi đùa. Tuy nhiên, đến tối cùng ngày, gia đình không thấy hai bé nên vội vàng đi tìm. Sau nhiều ngày tìm, gia đình vẫn chưa có tung tích gì của hai bé. Theo chị Nhung, vợ chồng chị có 3 người con. Do phải đi làm tận Long An, vợ chồng chị thường gửi các con cho mẹ ruột là bà Kim Phượng (60 tuổi, thuê trọ tại đường Trần Đại Nghĩa, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh) trông coi. Bé Tý là con cả của chị Nhung, còn bé Lũng là con út của người anh cùng mẹ khác cha với chị.

Chiều 4/10, Lữ đoàn 249, Binh chủng Công binh đã đưa 2 phà chuyên dụng vào hoạt động, thay thế cầu phao Phong Châu phải tạm đóng do nước sông Hồng dâng cao, chảy xiết. Quân đội chỉ cho phép người dân, xe thô sơ, xe gắn máy, mô tô qua phà. Mỗi chuyến chở được khoảng 50 người, phương tiện. Công an tỉnh Phú Thọ cấm các phương tiện thủy nội địa, thuyền cá không di chuyển vào khu vực hoạt động của bến để bảo đảm tuyệt đối an toàn cho hoạt động của các chuyến phà. Phà tạm thay thế cầu Phong Châu sẽ hoạt động từ 6h đến 20h hàng ngày để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Tối 4/10, tin từ Sở Y tế Hà Tĩnh cho biết đơn vị vừa phát hiện 2 văn bản được làm giả, mạo danh cơ quan này về việc thành lập đoàn kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Theo đó, quyết định giả mạo số 115/QĐ-SYT, ngày 28/9, nội dung thành lập đoàn kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn Hà Tĩnh. Chữ ký, con dấu của cơ quan ban hành quyết định cũng được làm giả một cách tinh vi. Ngoài ra, Sở Y tế Hà Tĩnh cũng phát hiện một văn bản giả mạo khác tương tự về việc đoàn sẽ kiểm tra một cơ sở kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thị xã Kỳ Anh. Vụ việc sau đó được Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh báo cáo cho cơ quan công an để điều tra, làm rõ động cơ, mục đích của người làm giả văn bản nêu trên.

Ngày 4/10, Bộ Tài chính công khai chi tiết tình hình trích lập, chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu của các thương nhân kinh doanh xăng dầu quý II/2024.Theo đó, số dư Quỹ Bình ổn giá đầu kỳ là 6.079,4 tỷ; số dư Quỹ Bình ổn giá cuối kỳ (quý II/2024) là gần 6.061 tỷ đồng. Theo thống kê, số dư Quỹ Bình ổn giá đầu kỳ là 6.079,48 tỷ đồng. Trong kỳ đã thực hiện trích lập Quỹ Bình ổn giá: 29,25 tỷ; Tổng số tiền chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá trong kỳ: 9,7 tỷ. Lãi phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá dương đạt trên 3,2 tỷ đồng. Lãi phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá âm 5,9 tỷ. Số dư Quỹ bình ổn giá cuối kỳ gần 6.061 tỷ đồng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 5/10, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm không mưa, ngày nắng; đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi trời rét. Khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận có mưa rào và dông rải rác; phía Nam cục bộ có mưa to. Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều và tối. Trong đó, phía Bắc Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi.