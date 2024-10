Bản tin 8H: Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc thêm nhiệm vụ mới

TPO - Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc được phân công làm Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá.

Ngày 2/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký ban hành Quyết định số 1086 về kiện toàn Ban Chỉ đạo điều hành giá (Ban Chỉ đạo). Theo đó, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc làm Trưởng Ban Chỉ đạo. Bộ trưởng Tài chính là Phó Trưởng Ban Chỉ đạo và có 13 thành viên. Bộ Tài chính, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo điều hành giá, có trách nhiệm đôn đốc tình hình thực hiện nhiệm vụ của các thành viên theo phân công của Trưởng ban tại các kết luận của Ban Chỉ đạo về công tác điều hành giá trong từng thời kỳ và tổng hợp kết quả báo cáo Ban Chỉ đạo tại các phiên họp. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành, thay thế Quyết định số 1618/QĐ-TTg ngày 24/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về kiện toàn Ban Chỉ đạo điều hành giá.

Ngày 2/10, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị cho biết, đơn vị đã thi hành quyết định kỷ luật khiển trách với ông Đặng Trọng Vân, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị nhận thấy, ông Vân trong thời gian giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa (11/2017-31/7/2024) đã có những khuyết điểm, vi phạm trong lãnh đạo, quản lý điều hành, thiếu kiểm tra, không phát hiện, để cấp dưới thuộc phạm vi quản lý trong thực hiện nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước về đất đai, gây hậu quả nghiêm trọng. Liên quan đến những vi phạm về đất đai xảy ra tại huyện Hướng Hóa, trước đó, Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 bị can về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Tối 2/10, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương xác nhận bà Nguyễn Phương Hằng, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc điều hành Khu du lịch Đại Nam, đã chuyển 20 tỷ đồng vào Ban vận động cứu trợ tỉnh Bình Dương thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương. Hiện, số tiền bà Hằng chuyển đã về đến Kho bạc Nhà nước tỉnh Bình Dương. Cùng ngày, Công ty Cổ phần Đại Nam thông báo về việc tạm dừng chuỗi chương trình "Chung tay chung sức-Chung một tấm lòng" vốn được tổ chức để quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh, thành phố phía Bắc khắc phục hậu quả của cơn bão số 3. Việc tạm dừng này xuất phát từ lý do sức khỏe của bà Nguyễn Phương Hằng.

Đầu tháng 10, giá gas bán lẻ trong nước tăng khoảng 6 ngàn đồng/bình 12kg so với tháng 9. Như vậy, giá gas bán lẻ tăng trong tháng thứ 3 liên tiếp, với tổng mức tăng giá khoảng 15 ngàn đồng/bình 12kg. Sau khi điều chỉnh, giá các loại gas phổ biến từ 451-474 nghìn đồng/bình 12kg, tùy thương hiệu. Theo nhiều chuyên gia, nguyên nhân giá gas bán lẻ trong nước tăng trong tháng này là do các nhà cung cấp thế giới công bố giá nhiên liệu bình quân đạt mức 622,5 USD/tấn, tăng 22,5 USD/tấn so với đầu tháng 9/2024.

Sáng 3/10, Công an TP Thủ Đức, TP.HCM, đang điều tra nguyên nhân một người phụ nữ ngã xe máy tử vong ở chân cầu Sài Gòn. Theo đó, khoảng 1h30 cùng ngày, người dân lưu thông trên đường Võ Nguyên Giáp, hướng vào trung tâm thành phố, khi đến chân cầu Sài Gòn (thuộc phường Thảo Điền, TP Thủ Đức) phát hiện một phụ nữ mặc áo mưa tử vong bên cạnh chiếc xe máy bị ngã xoay ngược 180 độ ở sát lề cầu. Qua khám nghiệm xác định, nạn nhân đã va vào thanh giá long môn ở chân cầu dẫn tới tử vong. Thời điểm này trời có mưa nhỏ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 3/10, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi hơn 70mm (thời gian mưa tập trung chủ yếu vào chiều và tối). Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Cảnh báo độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.