Bản tin 8H: Vietlott nổ 2 đêm liên tiếp, giải độc đắc hơn 27 tỷ có chủ nhân

TPO - Sau giải Jackpot 2 giá trị hơn 4 tỷ đồng, Vietlott lại tìm thấy 1 vé số trúng độc đắc trị giá hơn 27 tỷ đồng của sản phẩm Mega 6/45 trong kỳ quay tối 29/9.

Tối 29/9, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) công bố tại kỳ quay số chiều cùng ngày có 1 vé loại hình Mega 6/45 trúng giải Jackpot trị giá hơn 27 tỉ đồng. Tấm vé trúng giải Jackpot trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.257 của sản phẩm Mega 6/45 chứa dãy số may mắn là: 03 - 07 - 16 - 17 - 41 - 42. Bên cạnh giải Jackpot 1, hội đồng quay thưởng của Vieltott còn tìm ra 30 giải nhất với mỗi giải trị giá 10 triệu đồng, 1.225 giải nhì mỗi giải trị giá 300.000 đồng và 20.389 giải ba với mỗi giải trị giá 30.000 đồng. Trước đó, vào tối 28/9, kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1093 của loại hình xổ số Power 6/55 tìm thấy 1 vé số trúng giải độc đắc Jackpot 2 với giá trị hơn 4 tỷ đồng. Chủ nhân của vé số này là khách hàng tại TP.HCM.

Từ 6h ngày 30/9, Sở GTVT Phú Thọ bắt đầu tổ chức phân luồng phương tiện lưu thông qua cầu phao Phong Châu (Phú Thọ). Cầu phao này giúp người dân không phải đi đường vòng xa hơn hàng chục km.Theo phương án tổ chức giao thông của Sở GTVT tỉnh Phú Thọ, người, xe thô sơ, mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), ô tô con và xe bán tải được phép lưu thông qua cầu phao Phong Châu. Thời gian lưu thông qua cầu phao từ 6h đến 22h hàng ngày. Trường hợp đặc biệt Binh chủng Công binh sẽ có thông báo cụ thể.

Khoảng 22h ngày 29/9, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại khu vực dãy nhà xưởng Xí nghiệp may Minh Hà, thuộc xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, Hà Nội (đối diện số 60 đường Di Ái, xã Di Trạch). Tới thời điểm 0h15 sáng 30/9, đám cháy cơ bản đã được khống chế. Hiện vẫn chưa có thông tin về thiệt hại trong vụ việc kể trên. Đáng chú ý, vào rạng sáng 28/9, trên địa bàn huyện Hoài Đức cũng xảy ra vụ cháy xưởng tái chế nhựa ở xã Dương Liễu. Vụ việc khiến 1 người tử vong.

Chiều 29/9, ông Nguyễn Tăng Minh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) TP.HCM, xác nhận bé trai 3 tháng tuổi từng được chăm sóc tại Mái ấm Hoa Hồng (quận 12) đã tử vong sau thời gian điều trị bệnh viêm phổi. Theo đó, bé nhập viện từ ngày 6/9 vì viêm phổi. Sau đó, tình trạng diễn tiến đến sốc nhiễm trùng, nhiễm trùng huyết, tổn thương đa cơ quan. Mặc dù được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa nhưng do tình trạng quá nặng, viêm phổi nặng kém đáp ứng điều trị, bé tử vong ngày 26/9. Ngày 27/9, bé được bàn giao cho nhân viên Trung tâm bảo trợ trẻ em Gò Vấp.

Chiều 29/9, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Long An Huỳnh Minh Phúc xác nhận có tình trạng giả mạo văn bản Sở Y tế tỉnh trên mạng và cho biết đã chuyển vụ việc giả mạo văn bản này cho công an xác minh, làm rõ.Giám đốc Sở Y tế tỉnh đề nghị người dân khi phát hiện có đối tượng sử dụng quyết định giả để đến kiểm tra các cơ sở kinh doanh và đề nghị cung cấp các giấy tờ, người dân cần báo ngay cơ quan công an nơi gần nhất hoặc gọi đường dây nóng Sở Y tế tỉnh Long An theo số điện thoại 0967921414. Trước đó, trên không gian mạng xuất hiện quyết định giả mạo Sở Y tế tỉnh Long An với nội dung “Thành lập đoàn kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh".

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 30/9, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Từ đêm 1 đến ngày 9/10, Bắc Bộ và Thanh Hóa trời mát, đêm và sáng sớm trời lạnh, riêng vùng núi ngày 2-4/10 đêm và sáng sớm trời rét. Ngày 30/9, Nghệ An đến Thừa Thiên Huế đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong đó, phía Bắc chiều tối 30/9 mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Các khu vực khác chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác. Ngày nắng, có nơi nắng nóng.