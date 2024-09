Bản tin 8H: Vietlott tìm thấy tỷ phú mới

TPO - Tối 28/9, Vietlott tìm thấy 1 vé số trúng giải Jackpot 2 ở loại hình xổ số Power 6/55 với giá trị hơn 4 tỷ đồng.

Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông tin trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1093 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra vào tối 28/9. Giải thưởng Jackpot 1 gần 79 tỷ đồng chưa tìm được chủ nhân, nhưng Vietlott xác định có 1 khách hàng trúng Jackpot 2 trị giá hơn 4 tỷ đồng. Dãy số may mắn trong kỳ quay thưởng thứ 1093 của loại hình xổ số Power 6/55 là 02 - 11 - 13 - 32 - 41 - 48 và cặp số vàng để so giải Jackpot 2 là 15. Ngoài giải Jackpot 2, Vietlott tìm ra 17 người trúng giải nhất mỗi giải trị giá 40.000.000 đồng, 891 người trúng giải nhì mỗi giải trị giá 500.000 đồng, 18.906 người trúng giải ba mỗi giải trị giá 50.000 đồng.

Ngày 28/9, báo cáo tại hội nghị sơ kết đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác phòng chống và khắc phục hậu quả bão Yagi, Bộ trưởng NN-PTNT Lê Minh Hoan thông tin bão số 3 và hoàn lưu sau bão khiến 344 người chết và mất tích. Thiệt hại kinh tế ước tính ban đầu lên tới 81.503 tỷ đồng. Trong đó, riêng sản xuất nông nghiệp thiệt hại hơn 30.800 tỷ đồng. Bộ trưởng dẫn số liệu thống kê cập nhật đến ngày 27/9, Quảng Ninh là tỉnh bị thiệt hại nặng nhất, lên tới 24.876 tỷ đồng; Hải Phòng 12.249 tỷ đồng; Lào Cai 6.687 tỷ đồng; Yên Bái 5.738 tỷ đồng; Hoà Bình 1.065 tỷ đồng; Bắc Giang 5.000 tỷ đồng; Hải Dương 7.498 tỷ đồng; Hưng Yên 3.637 tỷ đồng...

Ngày 28/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên thứ 37 để xem xét, quyết định việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của một số tỉnh, thành phố. Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Quảng Ninh, trong đó nhập xã Tân Việt vào xã Việt Dân và nhập phường Đông Triều vào phường Đức Chính của thị xã Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh). Thành lập các phường Bình Dương, Thủy An, Bình Khê, Yên Đức và thành lập thành phố Đông Triều trực thuộc tỉnh Quảng Ninh trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên 395,95km2 và quy mô dân số 248.896 người của thị xã Đông Triều hiện nay.

Tối 28/9, 51 cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5, Quân đội Nhân dân Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ và trở về nước tại sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất (TPHCM). Lễ đón Đoàn Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 do Cục gìn giữ Hòa bình Việt Nam (GGHB) chủ trì. Đại tá Mạc Đức Trọng - Phó Cục trưởng Cục GGHB Việt Nam - ghi nhận, biểu dương toàn thể cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 đã hoàn thành nhiệm vụ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về con người, trang thiết bị, đảm bảo an toàn trong điều trị bệnh nhân, nhận được sự hài lòng của bệnh nhân và chỉ huy Phái bộ, chỉ huy Căn cứ Bentiu (bang Unity, Nam Sudan), góp phần xây dựng mối quan hệ tốt đẹp của Phái bộ Liên hợp quốc, người dân và chính quyền sở tại.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều tối 29/9 đến hết đêm 30/9, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 200mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày 29/9, Nghệ An đến Thừa Thiên Huế mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Các khu vực khác chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Ngày 28/9, theo thông tin từ UBND xã Hoằng Đạt (huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa), trên địa bàn xã xảy ra vụ đuối nước khiến 2 người tử vong. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14h cùng ngày, nhóm 5 thiếu niên đều trú xã Hoằng Đạt, đến ao của một gia đình ở thôn Hạ Vũ 2 câu cá. Một cháu bị trượt chân ngã xuống ao. Thiếu niên khác trong nhóm xuống cứu nhưng cũng bị đuối nước. Khi được cứu lên, 2 cháu đã tử vong. Được biết, 2 cháu bị đuối nước đều là nam sinh lớp 8, một người ở thôn Hạ Vũ 2, còn người kia ở thôn Trù Ninh.