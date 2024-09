Bản tin 8H: Điều động, bổ nhiệm nhân sự chủ chốt tại Bộ Y tế

TPO - Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Chánh Văn phòng Bộ Y tế và Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm.

Chiều 24/9, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm tiến sĩ - bác sĩ Đoàn Hữu Thiển, Viện trưởng Viện Kiểm định vắc xin và Sinh phẩm y tế (Bộ Y tế) giữ chức vụ Chánh Văn phòng Bộ Y tế. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm. Cùng đó, Bộ trưởng Bộ Y tế cũng bổ nhiệm bà Trần Việt Nga, giữ chức Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, thời hạn giữ chức vụ là 5 năm. Trước đó, bà Nga là Phó Cục trưởng phụ trách quản lý, điều hành Cục An toàn thực phẩm.

Chiều 24/9, Đại tá Nguyễn Đình Cương, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Thọ, chủ trì hội nghị triển khai các biện pháp trục vớt cầu Phong Châu bị sập.Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Thọ cho biết đã huy động 88 cán bộ, chiến sĩ; 2 tàu 400 tấn; một tàu 750 tấn, cẩu 450 tấn, cần cẩu máy đục 450 tấn cùng nhiều phương tiện, để tiến hành phá dỡ bê tông mặt cầu bị sập và tìm kiếm những người mất tích. Đại tá Nguyễn Đình Cương khẳng định nhiệm vụ quan trọng nhất hiện nay là tìm kiếm 4 nạn nhân đang mất tích. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Thọ có kế hoạch thành lập 3 tổ tuần tra cơ động tìm kiếm thi thể nạn nhân dọc hai bên bờ sông Hồng.

Ngày 24/9, Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng đã có thông báo về kế hoạch thi công nổ mìn, phá đá nền đường đào nút giao cuối tuyến giao với đường hầm Hải Vân - Túy Loan thuộc công trình đường ven biển nối cảng Liên Chiểu (đợt 1). Được biết, đây là đợt nổ mìn đầu tiên trong kế hoạch nổ mìn phục vụ thi công dự án đường ven biển nối cảng Liên Chiểu. Dự kiến có tất cả 40 lần nổ. Căn cứ vào điều kiện mặt bằng thi công, chủ đầu tư sẽ thông báo trước 5 ngày để các bên phối hợp thực hiện. Thời gian nổ mìn và phân luồng, điều tiết giao thông là từ 13h15 đến 13h45 ngày 25/9. Trong thời gian này sẽ tạm dừng tất cả phương tiện lưu thông qua vị trí Km11+380,53 tuyến hầm Hải Vân - Túy Loan và đường dân sinh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 25/9, ở khu vực Bắc Bộ phổ biến thời tiết ngày nắng, đêm không mưa với nhiệt độ thấp nhất 22-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C. Khu vực Trung Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trưa chiều giảm mây trời nắng với nhiệt độ thấp nhất 22-27 độ C. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất ở khu vực Tây Nguyên 20-23 độ C; Nam Bộ 24-27 độ C. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ngày 24/9, UBND xã Đak Djrăng (huyện Mang Yang, Gia Lai) cho biết, lực lượng công an xã này vừa giải cứu thành công anh Phan Minh Thắng (SN 2004, trú xã Kdang, huyện Đak Đoa) bị lũ cuốn và mắc kẹt nhiều ngày giữa sông Ayun. Theo đó, khoảng 14h cùng ngày, Công an xã Đak Djrăng nhận được tin báo một nạn nhân bị nước cuốn trôi và đang mắc kẹt giữa sông Ayun, thuộc địa phận giáp ranh giữa xã Đak Djrăng và xã Lơ Pang (huyện Mang Yang). Thời điểm được cứu, tình trạng sức khỏe nạn nhân khá yếu. Theo lời kể của nạn nhân, anh Thắng bị nước cuốn trôi và mắc kẹt giữa sông từ ngày 16/9. Do khu vực hẻo lánh, ít người qua lại nên anh Thắng bám trên cành cây và mắc kẹt giữa sông nhiều ngày.

Ngày 24/9, ông Nguyễn Đình Thanh - Chủ tịch UBND phường Vinh Tân (thành phố Vinh, Nghệ An) cho biết, hiện công an phường này đang điều tra làm rõ sự việc một người mẹ thả con mới sinh trôi trên sông Vinh. Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 16h30 cùng ngày, người dân phát hiện một người phụ nữ để bé sơ sinh vào thùng xốp rồi thả trôi trên sông Vinh, đoạn qua khối Tân Hòa (phường Vinh Tân). Phát hiện sự việc, người dân chèo thuyền ra vớt thùng xốp, cứu cháu bé lên bờ an toàn. Qua làm việc bước đầu cho thấy, người mẹ này trú tại xã Hưng Nghĩa (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An). Trước khi xảy ra sự việc, người mẹ mới đưa cháu bé từ bệnh viện trở về.

Chiều 24/9, Tỉnh ủy Đắk Nông tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Theo đó, Ban Bí thư quyết định cho ông Hồ Xuân Trường thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông nhiệm kỳ 2020-2025.