Bản tin 8H: Nữ sinh bị tông tử vong, gia đình viết đơn xin hỗ trợ quan tài

TPO - Sau khi nữ sinh bị xe tải tông tử vong, gia đình đã viết đơn gửi đến hội từ thiện xin hỗ trợ quan tài vì hoàn cảnh khó khăn.

Tối 23/9, nhiều người kêu gọi quyên góp, hỗ trợ gia đình học sinh Lê Thị Hoài Th. (SN 2009, ngụ thôn Mỹ An, xã Phú Dương, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế). Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11h25 cùng ngày, khi đang điều khiển xe trên Quốc lộ 49 hướng Thuận An - Huế, em Th. bị ô tô tải BKS 75C-107.28, do Nguyễn Hữu Thành Phương (SN 1991, ngụ xã Hương Bình, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế) điều khiển, tông từ phía sau. Hậu quả, em Th. tử vong. Sau khi sự việc thương tâm xảy ra, người thân nạn nhân có đơn gửi hội từ thiện xin hỗ trợ quan tài để an táng cháu. Trong đơn có xác nhận của UBND xã Phú Dương.

Tối 23/9, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi cho biết đang phối hợp với cơ quan công an điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của người đàn ông được phát hiện trên ban công bệnh viện. Khoảng 15h cùng ngày, người dân phát hiện một thi thể đang trong quá trình phân hủy trên ban công khu A của Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi. Qua xác minh ban đầu, nạn nhân là ông H. (54 tuổi, trú huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) được đưa vào điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi trong tình trạng suy giảm trí nhớ. Ngày 18/9, bệnh nhân này bỏ đi khỏi phòng bệnh. Người nhà đã tìm kiếm suốt nhiều ngày nhưng không có kết quả.

Chiều 23/9, Cục Thuế Phú Yên tổ chức hội nghị công bố quyết định điều động, bổ nhiệm Phó Cục trưởng.Tại hội nghị, đại diện Cục Thuế Phú Yên công bố quyết định của Tổng cục Thuế điều động, bổ nhiệm ông Ksor Kut, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Gia Lai, giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Phú Yên từ ngày 18/9/2024. Ông Ksor Kut, sinh năm 1969, quê huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai. Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngành Ngân hàng; trình độ chính trị: Cao cấp. Ông Ksor Kut đã có thời gian công tác trên 29 năm trong ngành Thuế và có hơn 16 năm kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo cấp Cục Thuế, giữ chức Phó Cục trưởng Cục Thuế Gia Lai từ tháng 8/2008.

Tối 23/9, một lãnh đạo xã Kim Tân (huyện Kim Sơn, Ninh Bình) cho biết vẫn đang tìm kiếm 3 anh em trong một gia đình mất tích. Trước đó, vào đêm ngày 22/9, anh Trần Anh Tuấn (trú xóm 12, xã Kim Tân) trình báo UBND xã về việc 3 người con là Trần Anh T. (SN 2013), Trần Thủy T. (SN 2017) và Trần Anh T. (SN 2019) đi từ 9h sáng cùng ngày đến tối không thấy về. UBND xã đã phát đi thông báo trên hệ thống loa truyền thanh và thông báo trên đài phát thanh - truyền hình huyện Kim Sơn để tìm kiếm các cháu. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, việc tìm kiếm vẫn chưa có kết quả.

Ngày 23/9, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH sản xuất TMDV Thiên Hồng Phúc (xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom), đơn vị cung cấp thức ăn khiến gần 100 công nhân Công ty TNHH Dechang (KCN Giang Điền, huyện Trảng Bom) nhập viện cấp cứu vào ngày 15/5. Theo đó, công ty này bị xử phạt 180 triệu đồng do vi phạm về lĩnh vực an toàn thực phẩm trong chế biến, cung cấp, bán thực phẩm gây ngộ độc, ảnh hưởng đến sức khỏe từ 5 người trở lên. Đồng thời, đình chỉ toàn bộ hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh, cung cấp thực phẩm trong 4 tháng. Ngoài ra, buộc công ty chịu mọi chi phí cho việc xử lý ngộ độc thực phẩm, khám và điều trị cho người bị ngộ độc thực phẩm.

Thông tin từ Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết, tính đến 17h ngày 23/9, tài khoản của Ban Vận động cứu trợ Trung ương đã tiếp nhận tổng số tiền là 1.714 tỷ đồng. Từ nguồn lực tiếp nhận được, Ban Vận động Cứu trợ Trung ương đã hỗ trợ đến các địa phương chịu thiệt hại bởi cơn bão số 3 hai đợt với tổng số tiền là 1.035 tỷ đồng.

Ngày 23/9, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã ký quyết định về việc thi hành kỷ luật đối với ông Doãn Hữu Long, nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk.Theo đó, ông Long bị xóa tư cách chức vụ Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk. Với vai trò, trách nhiệm là người đứng đầu Sở Y tế, ông Long đã có sai phạm, khuyết điểm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, vi phạm những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; thiếu trách nhiệm kiểm tra, giám sát, không phát hiện các sai phạm; ký văn bản đề nghị trúng thầu, phê duyệt trúng thầu và chỉ định thầu nhóm 14 mặt hàng thuốc trái quy định, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước. Ông Long đã bị Ban Bí thư thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng. (XEM CHI TIẾT)