Bản tin 8H: Bé trai 2 tuổi tử vong chưa rõ nguyên nhân sau giờ ăn trưa ở trường

TPO - Khi ăn trưa ở trường, bé D.T.K có biểu hiện bất thường, được cô giáo đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng không qua khỏi.

Ngày 22/9, báo chí đưa tin bé trai D.T.K (23 tháng tuổi, ngụ quận 6, TPHCM) bị tử vong sau bữa ăn trưa tại tại Trường mầm non tư thục V.H (đường Chợ Lớn, quận 6, TP.HCM). Theo lời người thân kể lại, gần trưa 20/9, khi được giáo viên bảo mẫu đút đồ ăn, bé K. có biểu hiện bị nghẹn. Bé được các cô bế tới Bệnh viện quận 6 cấp cứu trong tình trạng ngưng tim, tím tái. Sau đó, bé được chuyển tới Bệnh viện Nhi Đồng 1 (quận 10). Khoảng 1h30 sáng 21/9, bé K. qua đời. Nguyên nhân tử vong được xác định là "ngưng tim ngưng thở trước nhập viện, phù não, phù phổi cấp". Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy không có tác động ngoại lực. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân tử vong của bé K.

Ngày 22/9, Công an huyện Đan Phượng (Hà Nội) cho biết đang điều tra vụ chiếm đoạt tài sản dưới hình thức giả danh cơ quan công an gọi điện, yêu cầu người dân cài đặt phần mềm VNeID giả mạo. Theo đó, vào ngày 13/9, Công an huyện Đan Phượng tiếp nhận đơn trình báo của bà V. (SN 1982, ở Tân Lập, Đan Phượng) về việc có nhận được điện thoại của một đối tượng tự xưng là cán bộ Công an huyện Đan Phượng yêu cầu cài đặt phần mềm VNeID. Đối tượng gửi cho bà đường link cài đặt phần mềm VNeID giả mạo và yêu cầu chuyển tiền ngân hàng để đóng phí hồ sơ. Đối tượng tiếp tục yêu cầu bà quét mã QR xác thực khuôn mặt và chuyển OTP tài khoản ngân hàng. Thực hiện xong, bà V. phát hiện tài khoản ngân hàng bị mất gần 1 tỷ đồng nên đến cơ quan công an trình báo.

Chiều 22/9, ông Nguyễn Tấn Lộc, Chủ tịch UBND xã Phước Dinh (huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận) cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh Chu Đức Dũng (25 tuổi), du khách ở tỉnh Lâm Đồng bị rơi xuống biển mất tích vào trưa 21/9. Theo đó, khoảng 14h10 ngày 22/9, Đồn Biên phòng Phước Dinh (Ninh Thuận) thông tin lực lượng lặn thuộc đội lặn của Lữ đoàn Đặc công nước 5 tìm thấy thi thể nạn nhân cách vị trí rơi khoảng 150m theo hướng Đông Nam. Thi thể nạn nhân sau đó được bàn giao cho gia đình đưa về tỉnh Lâm Đồng. Anh Dũng trượt chân rơi xuống biển trong lúc chụp ảnh cùng nhóm bạn tại khu vực Bãi Đá Trứng thuộc thôn Sơn Hải (xã Phước Dinh) vào sáng 21/9.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 23/9, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong ngày, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa trời mát, vùng núi Bắc Bộ có nơi trời lạnh. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ C. Khu vực Hà Nội trong hôm nay trời mát với nhiệt độ thấp nhất phổ biển 21-23 độ. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Tối 22/9, ông Ngân Văn Lon, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trung Lý (huyện Mường Lát, Thanh Hóa) cho biết do mưa lũ kéo dài nhiều ngày đã làm sạt lở đất đá vào khu ký túc xá của Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Trung Lý.Ngay trong chiều 22/9, lãnh đạo UBND huyện Mường Lát chỉ đạo chính quyền xã Trung Lý, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Trung Lý, người dân bản Táo, xã Trung Lý cùng thầy cô giáo Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Trung Lý, vận chuyển đồ dùng cá nhân, di dời 214 học sinh đến khu phòng học (2 tầng) ở tạm trong những ngày mưa lũ, nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh. (XEM CHI TIẾT)

Thông tin từ Công an xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, ngày 20/9 đơn vị này đã tiến hành tổ chức bàn giao, trao trả lại túi vàng bị bỏ quên trong thùng đồ từ thiện cho chủ nhân. Trước đó, vào chiều 16/9, trong lúc phân loại hàng cứu trợ từ thiện người dân Đà Nẵng gửi ra để ủng hộ nhân dân vùng lũ Lào Cai, một số người dân phát hiện có một túi vải bên trong đựng nhiều đồ trang sức bằng vàng và đá quý nằm lẫn trong thùng sách vở, quần áo. Qua xác minh, số tài sản trên là của chị Phan Thị Đào, vợ chủ tịch Tân Khang Group ở quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng. Ngày 20/9, ông Hồ Sỹ Hoàn (SN 1972, trú tại Quận Long Biên, Hà Nội) được chị Đào ủy quyền nhận lại số tài sản. (XEM CHI TIẾT)