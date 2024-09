Bản tin 8H: Tai nạn giữa 2 xe khách trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết, 2 người tử vong

TPO - Cú tông mạnh của hai xe khách khiến 2 người tử vong tại chỗ và 10 người khác bị thương.

Đến 5h sáng 19/9, Cảnh sát Giao thông Bộ Công an và Công an huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, đã huy động 2 xe cẩu đến xử lý hiện trường vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe khách trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Theo thông tin ban đầu, khoảng 0h cùng ngày, xe giường nằm Hồng Sơn (Phú Yên) đang đậu theo hướng từ Hà Nội vào TP.HCM trên cao tốc do bị hư hỏng động cơ, cách dải dừng khẩn cấp khoảng 1 km. Lúc này, xe giường nằm hãng Phương Trang chạy cùng chiều từ phía sau tông vào đuôi xe Hồng Sơn. Cú tông quá mạnh đẩy xe khách phía trước trượt đi một đoạn dài, 2 người trên xe Phương Trang chết tại chỗ và bị kẹt trong xe. Đến 3h30, lực lượng cứu hộ mới đưa được 2 thi thể nạn nhân (1 nam và 1 nữ) ra ngoài. Ngoài ra, khoảng 10 hành khách trên xe Phương Trang bị thương, phải đi cấp cứu.

Ngày 18/9, ông Lê Thanh Tâm, Bí thư Đảng ủy phường Thắng Lợi, TP Pleiku (tỉnh Gia Lai), cho biết đã xử lý vi phạm về mặt Đảng đối với ông Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường, do vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông.Ông Nguyễn Văn Tùng bị yêu cầu "kiểm điểm, rút kinh nghiệm". Trước đó, khi bị lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn, ông Nguyễn Văn Tùng khai "nghề nghiệp tự do". Tuy nhiên, Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai đã tiến hành xác minh và nhận kết quả ông Nguyễn Văn Tùng không phải làm nghề tự do mà là Chủ tịch UBND phường Thắng Lợi.

Ngày 18/9, ông Nguyễn Tấn Bản - Chủ tịch UBND huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cho biết đã thống nhất thành lập đoàn thanh tra toàn diện đối với Trường Mầm non Ánh Dương. Sáng cùng ngày, UBND huyện Châu Đức đã tổ chức cuộc họp để nghe báo cáo về vụ việc tại Trường Mầm non Ánh Dương. Trước đó một ngày, tại buổi đối thoại giữa ông Bản với giáo viên, nhân viên Trường Mầm non Ánh Dương, nhiều ý kiến bày tỏ sự bức xúc đối với hiệu trưởng nhà trường; những bữa cơm tệ hại và cả những khuất tất trong vấn đề thu chi. Nhiều giáo viên bật khóc khi nhắc đến những suất ăn chỉ có cơm và một vài miếng chả cá, chả lụa… Sự việc kéo dài nhưng không ai dám đứng lên tố cáo vì sợ bị trù dập.

Trong văn bản gửi Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Thọ, Sở GTVT tỉnh đề xuất phương án trục vớt các phương tiện chìm đắm và phần cầu Phong Châu bị lũ cuốn trôi, với kinh phí gần 9 tỷ đồng. Trong đó, chi phí cho công tác cứu hộ, trục vớt phương tiện, phần cầu bị chìm chiếm gần 8,7 tỷ đồng. Kinh phí đó được tính toán dựa trên thời gian dự kiến thực hiện trục vớt kéo dài 60 ngày, khối lượng công việc thực hiện, số lượng nhân lực, máy móc, thiết bị triển khai thực tế tại hiện trường theo đơn giá trực tiếp do Công ty TNHH Hữu Nghị đưa ra. Ngoài ra, dự kiến chi thêm 300 triệu đồng cho việc mượn địa điểm, san gạt mặt bằng và bồi thường xây lại tường rào cho người dân khi đưa phương tiện chuyên dùng vào phục vụ trục vớt.

Chiều 18/9, anh Lê Văn Quang (47 tuổi, trú xóm 9, xã Cao Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) mang chiếc phong bì có ghi dòng chữ "quà ủng hộ đồng bào bão lụt 20 triệu" đến Công an xã Cao Sơn. Thượng úy Hồ Văn Nhật - Phó trưởng Công an xã Cao Sơn cho biết kết quả kiểm tra cho thấy trong phong bì không có tiền mà có 21 mảnh giấy loại. Trước đó, khoảng 10h30 cùng ngày, anh Lê Văn Quang nhặt được chiếc phong bì trên đường nội thôn. Vụ việc sau đó được một người đăng lên mạng xã hội để tìm chủ nhân "phong bì từ thiện" nói trên. Anh Quang khẳng định không rõ trong phong bì có tiền hay không, anh không dám tự mở kiểm tra vì sợ vướng rắc rối.

Theo thông tin từ Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tính đến 17h ngày 18/9, tài khoản của Ban Vận động cứu trợ Trung ương tiếp nhận tổng số tiền 1.432 tỷ đồng. Đến nay sau hai đợt phân bổ, Ban Vận động Cứu trợ Trung ương đã chuyển nguồn kinh phí hỗ trợ các địa phương khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra tới 26 tỉnh, thành phố với tổng số tiền là 1.035 tỷ đồng. Cùng ngày, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam công bố công khai danh sách các tập thể, cá nhân ủng hộ tiền mặt khắc phục hậu quả bão số 3 tại Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong ngày. Theo danh sách này, có 27 tập thể, cá nhân ủng hộ tiền mặt.

Chiều 18/9, trên trang fanpage của mình, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đưa ra cảnh báo cho người dân về hiện tượng tin giả về áp thấp nhiệt đới/bão số 4.Theo Trung tâm, áp thấp nhiệt đới vẫn đang ngoài khơi chứ không phải đã vào như trên mạng đồn thổi. Chiều và tối cùng ngày, các tỉnh Quảng Trị - Quảng Ngãi có thời gian tạm giảm mưa, nhưng không phải là hiện tượng giảm mưa khi tâm bão qua. Theo cơ quan chức năng, áp thấp nhiệt đới còn ở xa ngoài khu vực quần đảo Hoàng Sa, sáng 19/9 mới tiến gần bờ và gây mưa to gió mạnh trở lại, đặc biệt là các tỉnh từ Quảng Nam trở ra tới Nghệ An.