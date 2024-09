Bản tin 8H: Không thấy tài xế trong xe đầu kéo rơi vụ sập cầu Phong Châu

TPO - Lực lượng chức năng đã tiếp cận xe đầu kéo trong vụ sập cầu Phong Châu (Phú Thọ) nhưng cabin trống rỗng, không có tài xế.

Ngày 15/9, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã huy động thêm 30 cán bộ, chiến sĩ với trang thiết bị lặn chuyên dụng tiếp cận hiện trường vụ sập cầu Phong Châu để tìm kiếm các nạn nhân. Vị trí lực lượng chức năng tiếp cận cách cầu Phong Châu bị sập gần 100m, thuộc khu 23 xã Vạn Xuân, huyện Tam Nông. Đây là nơi phát hiện ô tô đầu kéo BKS 19R-0111.11 đang mắc kẹt. Qua tìm kiếm, lực lượng chức năng không tìm thấy nạn nhân trong cabin xe. Trước đó, khoảng 18h ngày 14/9, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên sông, lực lượng chức năng phát hiện một thi thể nữ giới đang trôi trên sông Hồng, thuộc địa phận xã Vĩnh Lại, huyện Lâm Thao. Nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Thị H. (48 tuổi), trú tại xã Thạch Đồng, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.

Tối 15/9, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đăng tải hơn 19.000 trang sao kê tiền ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 3 tại tài khoản ngân hàng Vietcombank trong 2 ngày 11 và 12/9.Theo danh sách, có trường hợp ủng hộ 2.000-5.000 đồng nhưng cũng có nhiều tổ chức, đơn vị, cá nhân ủng hộ 50-100 triệu đồng. Tính đến 17h ngày 15/9, các tổ chức, cá nhân chuyển về tài khoản của Ban Vận động cứu trợ Trung ương tổng số tiền 1.094 tỷ đồng.

Ngày 15/9, tại Hội nghị về khẩn trương khắc phục hậu quả bão Yagi do Thủ tướng Chính phủ chủ trì, Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết ngành giáo dục thiệt hại rất lớn sau bão. Tuy nhiên, theo thống kê, 99 trường học vẫn chưa thể hoạt động từ ngày 16/9. Nếu tính đến ngày 23/9, 17 trường học vẫn chưa thể đón trẻ trở lại trường vì không thể khôi phục sau bão Yagi. Do đó, Bộ GD&ĐT kiến nghị Chính phủ dùng ngân sách trung ương hỗ trợ cho các tỉnh Lào Cai, Yên Bái để trước mắt dựng trường tạm đối với 17 trường không thể khắc phục và sau đó có nguồn kinh phí xây dựng lại trường.

Chiều 15/9, đại diện lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định cho biết, trên địa bàn xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 2 người tử vong. Thông tin ban đầu, khoảng 7h33 cùng ngày, anh L.V.T (SN 1988, trú tại thị xã Hoài Nhơn) chở vợ là N.T.L (SN 1990, trú huyện Phú Cát) bằng xe máy đi họp phụ huynh cho con. Khi đến Km4+900 thuộc tuyến đường kết nối Đông Tây giao với đường Mai Xuân Thưởng (khu phố Tăng Long 2, phường Tam Quan Nam, thị xã Hoài Nhơn), xe máy xảy ra va chạm với xe khách BKS 005.32 do tài xế Lê Văn Tới (SN 1984, trú thị xã Hoài Nhơn) lái. Hậu quả, 2 vợ chồng anh T. chết tại chỗ. Nguyên nhân vụ tai nạn được xác định do xe ô tô khách không chú ý quan sát, không giảm tốc độ phù hợp tại đoạn đường có biển cảnh báo nguy hiểm. Xe máy đi từ đường không ưu tiên, không nhường đường cho xe trên đường ưu tiên.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 16/9, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, cục bộ có nơi trên 80 mm. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-80 mm, cục bộ có nơi trên 150 mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Ngoài ra, khu vực Trung và Nam Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 15-30 mm, cục bộ có nơi trên 90 mm (mưa tập trung vào chiều và đêm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cảnh báo ngày và đêm 18/9, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Bộ KH&ĐT đã báo cáo Thường trực Chính phủ về tình hình thiệt hại do cơn bão số 3, các giải pháp khắc phục hậu quả mưa bão, phục hồi sản xuất, kinh doanh. Đến nay, có 353 người chết, mất tích và khoảng 1.900 người bị thương do bão lũ gây ra. Bộ KH&ĐT cho biết, ước tính sơ bộ thiệt hại về tài sản do bão số 3 gây ra khoảng 40.000 tỷ đồng. Trong đó, khoảng 257.000 căn nhà, 1.300 trường học và nhiều công trình hạ tầng bị sập đổ, hư hại. 305 sự cố đê điều, chủ yếu là các tuyến đê lớn từ cấp III trở lên. (XEM CHI TIẾT)