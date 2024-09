Bản tin 8H: Phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND 2 tỉnh

TPO - Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu và miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang và Trà Vinh.

Ngày 13/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu và miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND 2 tỉnh. Cụ thể, tại Quyết định số 979/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Giang Thanh Khoa, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang. Tại Quyết định số 976/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Châu Văn Hòa, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Tại Quyết định số 975/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Lê Thanh Bình để nhận nhiệm vụ mới. Các quyết định trên có hiệu lực thi hành từ ngày 13/9/2024.

Trưa 13/9, lực lượng tìm kiếm, cứu nạn của tỉnh Lào Cai đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ sạt lở đất xảy ra tại xã A Lù, huyện Bát Xát khiến 7 người mất tích. Ở huyện Bát Xát vẫn còn 2 người mất tích do sạt lở đất, lũ cuốn trôi chưa tìm thấy. Trong đó, xã Sàng Ma Sáo có 1 nạn nhân là S.A.T., trú tại thôn Mà Mù Sử II, và L.V.N., trú tại thôn Cửa Cải, xã Mường Vi. Cả hai mất tích do lũ cuốn trôi tại thôn Tả Lé, xã Trung Lèng Hồ. Theo báo cáo nhanh của huyện Bát Xát, mưa lũ và sạt lở đất từ đã làm 15 người chết, 2 người mất tích, 8 người bị thương. Tính đến 14h ngày 13/9, các lực lượng của huyện Bát Xát đã tìm được 15/17 người chết và mất tích do sạt lở đất, lũ cuốn.

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), đến 17h ngày 13/9, bão số 3 và hoàn lưu bão đã khiến 336 người chết và mất tích (trong đó có 254 người chết, 82 người mất tích). So với thống kê lúc 7h cùng ngày là 233 người, số người chết đã tăng thêm 21 người. Công tác khắc phục hậu quả do bão số 3 và hoàn lưu bão gây ra đang được các địa phương tập trung triển khai tích cực; trong đó đặc biệt quan tâm đến công tác tìm kiếm người mất tích, ổn định cuộc sống của nhân dân.

Tối 13/9, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục công bố công khai 2.009 trang sao kê tiền ủng hộ đồng bào bị bão lũ trên Fanpage của MTTQ Việt Nam. “Thống kê số tiền ủng hộ qua số tài khoản Vietinbank CT1111 từ ngày 10/9/2024 đến ngày 12/9/2024”, trang Fanpage của MTTQ Việt Nam ghi rõ và kèm theo 2.009 trang sao kê thông tin chi tiết về số tiền của từng tổ chức, cá nhân ủng hộ đồng bào bị bão lũ. Tính đến 17h ngày 13/9, các tổ chức, cá nhân đã chuyển về tài khoản của Ban Vận động Cứu trợ Trung ương - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam số tiền là 775,5 tỷ đồng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 14/9, Bắc Bộ ngày nắng, nhiệt độ cao nhất dao động 30-34 độ C. Đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày 14/9, Quảng Bình đến Bình Định có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa 15-40mm, có nơi trên 90mm (mưa dồn vào chiều và đêm). Ngày 14/9 đến chiều tối 15/9, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi trên 120mm (mưa tập trung vào chiều và đêm). Đêm 15/9 và ngày 16/9, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục mưa vừa, mưa to và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 90mm (mưa tập trung vào chiều và đêm). Mưa lớn ở Tây Nguyên và Nam Bộ dự báo kéo dài đến khoảng 18-19/9.

Tính đến 16h ngày 13/9, tổng số tiền các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân ủng hộ nhân dân bị thiệt hại do bão lũ chuyển về Quỹ Cứu trợ của thành phố Hà Nội là hơn 56 tỷ đồng. Trên website và fanpage của Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã công khai hơn 1.700 trang thông tin sao kê danh sách các đơn vị, tổ chức, cá nhân ủng hộ nhân dân các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng bởi bão số 3. Danh sách được thống kê chi tiết về ngày chuyển tiền, số tiền chuyển cũng như nội dung giao dịch của người dân, tổ chức, doanh nghiệp. Danh sách ủng hộ sẽ tiếp tục được MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội cập nhật, công khai sao kê hàng ngày. (XEM CHI TIẾT)