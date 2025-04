Người đàn ông trúng 7 vé số độc đắc; Khám xét Công ty Chị Em Rọt có gì?

TPO - Khám xét trụ sở Công ty Chị Em Rọt của Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs; Người đàn ông chạy xe máy ngược chiều thách thức tài xế ô tô; Người đàn ông trúng 14 tỷ đồng từ 7 tờ vé số giải độc đắc; Bắt kẻ giả danh công an, cưỡng đoạt tiền của công nhân ở Bình Dương,... là những tin tức phương Nam đáng chú ý tuần qua.

Khám xét trụ sở Công ty Chị Em Rọt của Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs

Đến trưa 5/4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiếp tục phối hợp cùng Công an phường An Phú (TP Thủ Đức, TPHCM) khám xét trụ sở Công ty cổ phần tập đoàn Chị Em Rọt (số 144, đường số 11, khu phố 5, phường An Phú, TP Thủ Đức) để mở rộng điều tra vụ án liên quan đến Nguyễn Thị Thái Hằng (tức Hằng Du Mục), Phạm Quang Linh (tức Quang Linh Vlogs) và các bị can khác.

Tại đây, cơ quan công an đã thu hơn 24.000 hộp kẹo Kera và nhiều tang vật liên quan.

Trong chiều 4/4 đến sáng 5/4, Bộ Công an cũng phối hợp Công an tỉnh Đắk Lắk khám xét tại địa điểm sản xuất kẹo rau củ Kera của Công ty cổ phần ASIA LIFE, tại TP Buôn Ma Thuột.





Người đàn ông chạy xe máy ngược chiều thách thức tài xế ô tô ở TPHCM

Gần đây, người dùng mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông chạy xe máy ngược chiều, thách thức tài xế ô tô trên đường. Vụ việc xảy ra trên đường Nguyễn Gia Trí (quận Bình Thạnh, TPHCM).

Anh N.V. (SN 1993, tài xế ô tô) cho biết, anh chạy xe trên đường Nguyễn Gia Trí, theo hướng đường Ung Văn Khiêm đi đường Điện Biên Phủ.

Lúc này, một người đàn ông chạy xe máy ngược chiều va vào gương chiếu hậu ô tô của anh V. Tài xế ô tô hạ kính nhắc nhở người chạy xe máy nhưng ông này không nhận lỗi mà còn thách thức nam tài xế.

Vụ việc xảy ra vào giờ cao điểm, tuyến đường này có đông phương tiện qua lại nên bị ùn ứ. Cơ quan chức năng quận Bình Thạnh đang xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Người đàn ông trúng 14 tỷ đồng từ 7 tờ vé số độc đắc

Chị Võ Thị Thúy Kiều, chủ đại lý vé số Phú Vinh (Trà Vinh) xác nhận, một người đàn ông quê Vĩnh Long đã đến đại lý đổi 7 tờ vé số trúng giải đặc biệt. Người này đã lĩnh số tiền 9,6 tỷ đồng tiền mặt, 3 tỷ đồng chuyển vào tài khoản ngân hàng sau khi trừ thuế 10%.

Vé trúng độc đắc có dãy số 227152 do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Bạc Liêu phát hành, mở thưởng ngày 1/4. 7 tờ vé số trúng giải đặc biệt được thưởng 14 tỷ đồng.

Một cán bộ của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bạc Liêu xác nhận, đại lý cấp 1 của công ty đã mang 7 tờ vé số trúng giải đặc biệt mở thưởng ngày 1/4 đến đơn vị để đổi thưởng.

Bắt kẻ giả danh công an, cưỡng đoạt tiền của công nhân ở Bình Dương

Cơ quan CSĐT Công an Bình Dương vừa bắt giữ Phan Thanh Hoài (ngụ TP Thủ Dầu Một) để điều tra về hành vi giả danh cảnh sát hình sự, cưỡng đoạt 5 triệu đồng của người dân.

Theo trình báo của anh Trần Văn V., khoảng 7h ngày 31/3, anh V. đang điều khiển xe máy đến công ty làm việc trên đoạn đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một. Lúc này, Hoài điều khiển xe máy, chặn đầu xe và rút chìa khóa xe của anh V..

Sau đó, Hoài tự xưng là cảnh sát hình sự rồi đẩy xe của nạn nhân đến một bãi đất trống, hù dọa anh V. đã thay đổi kết cấu xe và sẽ bị phạt nặng.

Do nghi ngờ Hoài giả danh cảnh sát hình sự nên anh V. đã đến Công an phường Hòa Phú tường trình về vụ việc. Lực lượng công an đã nhanh chóng vào cuộc xác minh và bắt giữ Hoài. (XEM CHI TIẾT)

Đề xuất làm đường sắt nhẹ 5.200 tỷ đồng ở trung tâm Bình Dương

Dự án đường sắt nhẹ TP Thủ Dầu Một dài 13 km, tổng mức đầu tư 5.200 tỷ đồng được nhà đầu tư Nhật Bản đề xuất triển khai nhằm kết nối hạ tầng đô thị xanh.

Theo báo cáo tiền khả thi Dự án phát triển tuyến đường sắt nhẹ (LRT) của Tập đoàn Tokyu (Nhật Bản), điểm đầu tuyến dự kiến ở Tòa nhà Becamex trên Đại lộ Bình Dương và điểm cuối ở Vòng xoay Thành phố mới Bình Dương. Toàn tuyến dài 13 km với 10 ga, tổng vốn đầu tư khoảng 5.200 tỷ đồng. Khi đi vào hoạt động, tuyến đường sắt nhẹ này sẽ kết nối các khu vực trung tâm của đô thị để chuyển tiếp đến các nhà ga chính của tuyến metro.

Bình Dương cũng đang chuẩn bị để khởi công tuyến metro nối TPHCM với Bình Dương dự kiến dài 32,5 km đi qua bốn thành phố: Dĩ An, Thuận An, Tân Uyên và Thủ Dầu Một với 19 nhà ga và 1 depot. Tổng mức đầu tư hơn 64.300 tỷ đồng.

Xe hút hầm cầu vừa xong, tài xế cho đổ thẳng ra sông

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đang tiến hành lập hồ sơ xử lý hai người điều khiển 2 xe hút hầm cầu có hành vi xả thải trái phép ra môi trường.

Hai người này là Hoàng Văn Thái (34 tuổi) và Nguyễn Văn Trung (33 tuổi), cùng trú huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Công an xã Tân Hưng, TP Bà Rịa đã phục kích và bắt quả tang Thái và Trung điều khiển hai xe hút hầm cầu biển số 61C-359.xx và 51C-696.xx đang nối ống dẫn chất thải xả ra sông Dinh.

Thái và Trung làm nghề hút hầm cầu từ năm 2023 đến nay. Sau khi hút chất thải từ bể phốt tại các nhà dân, cả hai điều khiển xe tới xả thải vào các khu đất trống, sau đó lắp đặt hệ thống ống dẫn ngầm để đổ ra sông Dinh.

Tin mới vụ bảo mẫu ở Tiền Giang hành hạ trẻ dã man

Theo báo cáo của UBND xã Tân Lập 1 (huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang), công an xã Tân Lập 1 tiếp nhận tin báo của chị Đinh Thúy Kiều (sinh năm 1994, tạm trú ấp 3, xã Tân Lập 1) về việc con của chị bị đánh tại điểm trông giữ trẻ.

Chị Kiều trình bày vào sáng 31/3, chị chở con ruột là bé D.N.A.N. (sinh ngày 18/9/2023) đến gửi tại điểm giữ trẻ tự phát thuộc hộ ông Nguyễn Trung Tính (ấp 4, xã Tân Lập 1) để đi làm công nhân tại Khu công nghiệp Long Giang.

Đến khoảng 15h30 cùng ngày, khi quan sát camera tại điểm giữ trẻ, chị Kiều phát hiện người trông giữ là bà Nguyễn Thị Huỳnh Tuyền có hành vi dùng tay đánh bé N.

Công an tỉnh Tiền Giang vừa tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Huỳnh Tuyền (26 tuổi, ngụ xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước) để củng cố hồ sơ xử lý về hành vi "hành hạ trẻ em". Qua làm việc bước đầu, bà Tuyền đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Bảo mẫu này khai do đang nằm xem điện thoại và bực tức nhất thời nên đã ra tay đánh cháu bé. (XEM CHI TIẾT)

Đồng Nai đề xuất làm đường chạy xuyên rừng nối Bình Phước rộng 4 làn xe

Đường xuyên rừng nối Bình Phước, liên kết Vành đai 4 TPHCM được Đồng Nai đề xuất làm 4 làn xe, chi phí hơn 11.000 tỷ đồng.

Động thái trên được đưa ra sau khi lãnh đạo hai tỉnh đã có các buổi khảo sát và họp bàn thống nhất phương án xây đường kết nối, giao Đồng Nai chủ trì.

Dự kiến, tuyến đường kết nối giai đoạn 1 sẽ có 4 làn xe, trong đó cầu Mã Đà được đầu tư khoảng 220 tỷ đồng và đường kết nối từ khu vực giáp ranh đến đường Vành đai 4 TPHCM dài 44 km, kinh phí đầu tư khoảng 10.800 tỷ đồng (riêng chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 2.000 tỷ đồng).