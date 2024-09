Bản tin 8H: Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nhận thêm nhiệm vụ

TPO - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình được phân công làm Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 942/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 trung ương. Theo đó, Trưởng Ban Chỉ đạo là Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình.Phó Trưởng Ban Chỉ đạo gồm: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng (Phó Trưởng ban thường trực); Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Thị Hương. Ban Chỉ đạo TĐTNN 2025 làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, tổ chức và hoạt động theo Quy chế kèm theo Quyết định này và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Ban Chỉ đạo TĐTNN 2025 trung ương chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Phó Thủ tướng Chính phủ - Trưởng ban Ban Chỉ đạo TĐTNN 2025 trung ương trong việc quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025.

Chiều 11/9, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc bổ nhiệm ông Trần Minh Khương, Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước (KTNN) khu vực XIII, giữ chức vụ Phó Tổng KTNN từ ngày 5/9. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Ông Trần Minh Khương sinh năm 1970, quê ở tỉnh Nam Định. Ông Khương công tác tại KTNN từ năm 1995, trải qua nhiều cương vị khác nhau. Từ tháng 1/2019 đến tháng 8/2024, ông Khương là kiểm toán viên cao cấp, Kiểm toán trưởng, Kiểm toán nhà nước khu vực XIII (Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ KTNN nhiệm kỳ 2020-2025).

Ngày 11/9, liên quan đến cụm công trình xây dựng không phép gần khu dốc Hoàng Hôn, Chủ tịch UBND TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Võ Hoài Vũ, Chủ tịch UBND phường Phú Hài (TP Phan Thiết, Bình Thuận), trong 15 ngày, từ ngày 12/9. Việc tạm đình chỉ công tác để làm rõ các sai phạm liên quan đến quản lý Nhà nước trên lĩnh vực xây dựng, đất đai xảy ra trên địa bàn, trong đó có cụm công trình không phép tại dốc Hoàng Hôn. Cùng ngày, UBND TP Phan Thiết phân công bà Phạm Thị Hoàng Chỉnh, Phó chủ tịch UBND phường Phú Hài, phụ trách công việc của UBND phường Phú Hài.

Ngày 11/9, UBND tỉnh Phú Thọ đưa ra thông tin nêu trên và cho biết các đối tượng lừa đảo sử dụng hình ảnh, thông tin giống các trang chính thống của huyện Lâm Thao để kêu gọi những người hảo tâm quyên góp, chuyển tiền.Ông Nguyễn Mạnh Toàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Lâm Thao, cho biết chưa thực hiện vận động kêu gọi ủng hộ đối với những người bị nạn và gia đình có người bị nạn. Thông tin Ủy ban MTTQ huyện Lâm Thao kêu gọi ủng hộ cho những người bị ảnh hưởng bởi sự cố sập cầu Phong Châu trên Facebook là không chính xác. Người dân cần cảnh giác, không chuyển tiền vào số tài khoản cá nhân trên trang Fanpage giả mạo.

Theo Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), do ảnh hưởng của bão số 3 và mưa lũ sau bão, tính đến 22h ngày 11/9 có 326 người chết, mất tích (181 người chết, 145 người mất tích). Trong đó, Lào Cai có 183 nạn nhân (72 người chết, 111 người mất tích), Cao Bằng: 52 người (34 người chết, 18 người mất tích), Yên Bái: 44 người (40 người chết, 4 người mất tích), Quảng Ninh: 15 người chết, Hải Phòng: 2 người chết, Hải Dương: 1 người chết, Hà Nội: 1 người chết, Hòa Bình: 5 người chết, Lạng Sơn: 3 người chết, Bắc Giang: 2 người chết, Tuyên Quang: 3 người do lũ (2 người chết, 1 người mất tích), Hà Giang: 2 người (1 người chết; 1 người mất tích), Lai Châu: 1 người chết, Vĩnh Phúc: 2 người (1 chết, 1 người mất tích), Phú Thọ: 10 người (9 người mất tích và 1 người chết).

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 12/9, khu vực phía Đông Bắc Bộ, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình có mưa, mưa vừa và có nơi có dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Khu vực Việt Bắc của Bắc Bộ, từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10mm đến 30mm, cục bộ có nơi trên 60mm. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20mm đến 40mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa dông và mưa lớn cục bộ ở Trung Bộ có khả năng kéo dài nhiều ngày tới.

Theo thông tin từ Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Bắc Hà, khoảng 13h40 ngày 10/9, một vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra tại thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà. Đất đá từ trên đồi sạt lở với khối lượng lớn đã vùi lấp 8 ngôi nhà. Đến 17h30, chiều ngày 11/9, theo báo cáo của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Bắc Hà, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã đưa được 11 người bị thương ra khỏi hiện trường và đưa đi cấp cứu. Các lực lượng tìm thấy thi thể 7 nạn nhân và bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Hiện còn 11 người mất tích. (XEM CHI TIẾT)