Bản tin 8H: Tử vong sau mũi tiêm tại phòng khám tư

TPO - Ông Nguyễn Thiện Tâm tử vong sau khi được bác sĩ M. tiêm thuốc tại phòng khám tư ở Long An.

Ngày 8/9, cơ quan chức năng đã khám nghiệm xong tử thi và bàn giao thi thể ông Nguyễn Thiện Tâm (44 tuổi, ngụ huyện Đức Hòa, Long An) cho gia đình tổ chức ma chay. Công an huyện Đức Hòa đã làm việc với bác sĩ M., xác minh loại thuốc đã tiêm cho ông Tâm. Sở Y tế tỉnh Long An cũng đã tiếp nhận báo cáo ban đầu về vụ việc. Trước đó, khoảng 13h ngày 7/9, sau cuộc nhậu, ông Tâm có dấu hiệu mệt, nôn ói. Tại phòng khám tư ở địa phương, bác sĩ tên M. tiêm cho ông Tâm mũi thuốc. Khoảng 17h, người quen phát hiện ông Tâm nằm tại phòng khám có biểu hiện hôn mê nên gọi bác sĩ M. Ông Tâm được xác nhận tử vong sau đó.

Vào khoảng 13h ngày 8/9, mưa lớn khiến một vạt núi bất ngờ sạt lở, tràn qua khu ruộng bậc thang và tràn vào khu dân cư thôn Thào Hồng Dến 2, xã Mường Hoa, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai.Hậu quả, 17 người bị bùn đất cùng những cấu kiện trong nhà sập xuống vùi lấp, trong đó có 15 người thương vong. Ngay sau đó, chính quyền đã huy động hàng trăm người tìm kiếm nạn nhân. Đến 15h30 cùng ngày, 6 thi thể được tìm thấy. 9 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Sa Pa, hiện sức khỏe đã ổn định.

Chiều 8/9, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP HCM cho biết qua phản ánh của người dân, UBND huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra thực tế chùa Phật Bửu (ấp Cây Trâm 2, xã Phú Hòa Đông) và phát hiện tại đây đang nuôi dưỡng, chăm sóc 24 trẻ sơ sinh. Bước đầu kiểm tra, Chùa Phật Bửu không xuất trình được giấy phép hoạt động bảo trợ xã hội. Tuy nhiên, trụ trì chùa Phật Bửu Thích Nữ Chúc Từ (tên Lê Thị Thu Hoa) có 2 cơ sở bảo trợ xã hội có giấy phép hoạt động tại TP HCM gồm Cơ sở bảo trợ xã hội Chúc Từ tại số 57/8 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh và Cơ sở bảo trợ xã hội Chúc Từ 2 tại số 252/8 Phạm Văn Chiêu, phường 9, quận Gò Vấp. Hiện 24 trẻ từ chùa Phật Bửu đã được chuyển đến Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Linh Xuân (thành phố Thủ Đức)

Đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết toàn thành phố có 30 trường học chưa bảo đảm an toàn để tổ chức dạy học vào ngày 9/9 do chưa khắc phục xong sự cố bão số 3 gây ra.Trong đó, khối các quận, huyện, thị xã có 19 trường, khối trực thuộc Sở GD-ĐT Hà Nội có 11 trường. Theo đại diện lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, tại các trường học trên địa bàn thành phố không có thiệt hại về người, tuy nhiên về cơ sở vật chất thiệt hại khá nhiều. Toàn thành phố có 28 trường bị ngập nước, gần 3.100 mét tường bị đổ; gần 400 mái nhà, phòng học bị lật; gần 800 cửa chính, cửa sổ bị hư hỏng; gần 190 nhà xe bị hỏng; gần 1.900 biển bảng bị hỏng… 175 trường bị mất điện.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 9/9, phía Tây Bắc Bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 70-140mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Cũng tại khu vực trên, từ đêm 9/9 đến chiều tối 10/9 có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 200mm. Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết theo báo cáo của các địa phương, một số thiệt hại bước đầu thống kê đến chiều 8/9, bão số 3 đã làm 24 người chết, mất tích do bão, lũ quét, sạt lở đất; 229 người bị thương. Trong số người tử vong, Lào Cai có 6 nạn nhân, Quảng Ninh 5, Hải Phòng 2, Hải Dương 1, Hà Nội 1, Hòa Bình 4, Yên Bái 1, Lạng Sơn 1. Có 3 người mất tích. Trong số 229 người bị thương, tỉnh Quảng Ninh có 157 người, Hải Phòng 40... Bão số 3 khiến 25 tàu thuyền các loại bị chìm tại nơi neo đậu ở Quảng Ninh. Các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Hải Dương, Hà Nội bị mất điện, mất liên lạc trên diện rộng. (XEM CHI TIẾT)