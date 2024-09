Bản tin 8H: Người phụ nữ ngồi trên nắp capo ô tô chạy trên đường ở Bình Dương

TPO - Mạng xã hội xôn xao trước clip một phụ nữ leo lên nắp capo ô tô do một người đàn ông điều khiển, chiếc xe sau đó chạy qua nhiều tuyến đường ở Bình Dương.

Tối 6/9, trên mạng xã hội chia sẻ một số đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ ngồi trên nắp capo ô tô. Đáng nói, chiếc xe vẫn di chuyển qua nhiều tuyến đường ở Bình Dương.Theo nội dung clip, người phụ nữ trung niên đội mũ bảo hiểm, đứng trước đầu ô tô biển số TPHCM nói chuyện qua lại với một người đàn ông, rồi leo lên nắp capo. Sự việc xảy ra vào khoảng 22h tối cùng ngày trên đường Lê Thị Trung (thuộc phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). Tài xế tiếp tục lái xe chạy hết đường Lê Thị Trung rồi rẽ vào đường Huỳnh Văn Lũy để về nhà. Tại đây, hai người có lời qua tiếng lại với nhau, nội dung câu chuyện đề cập đến mâu thuẫn tình cảm. Xác minh ban đầu của Đội CSGT-TT Công an TP Thủ Dầu Một cho hay hai người quen biết từ trước, có thể do mâu thuẫn cá nhân với nhau.

Ngày 7/9, các hãng hàng không tiến hành hủy hàng loạt các chuyến bay để tránh bão Yagi.Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) dự kiến hơn 110 chuyến bay của hãng bị hủy và điều chỉnh giờ khai thác. Theo đó, hãng sẽ thực hiện hủy 34 chuyến bay và điều chỉnh giờ khai thác của 78 chuyến bay nội địa, quốc tế khác. Vietjet cũng hủy 18 chuyến bay đến và đi Hải Phòng (Sân bay Cát Bi) trong thời gian từ 5h đến 16h ngày 7/9; hủy 67 chuyến bay đến và đi Hà Nội (Sân bay Nội Bài) trong thời gian từ 10h đến 19h ngày 7/9; dừng khai thác 4 chuyến bay đến và đi Thanh Hóa (Sân bay Thọ Xuân) trong thời gian từ 12h đến 22h ngày 7/9. Tương tự, Bamboo Airways dự kiến điều chỉnh kế hoạch khai thác các chuyến bay trong khu vực bị ảnh hưởng bởi siêu bão số 3.

Để đảm bảo an toàn trước khi siêu bão YAGI (bão số 3) đổ bộ, đêm 6/9, 160 người dân sống tại chung cư nguy hiểm cấp C trên địa bàn thành phố Hà Nội đã được di dời đến nơi an toàn. Đây là 160 người dân sống tại chung cư xuống cấp A7 Tân Mai đã được UBND phường Tân Mai, quận Hoàng Mai (Hà Nội) di dời đến Trường tiểu học Tân Mai, cách đó 300 m. Chung cư A7 Tân Mai 5 tầng đã xuống cấp thuộc nhóm nguy hiểm cấp C. Đây là khu nhà xây dựng đã 40 - 50 năm. Địa phương đã quyết định di dời 48 hộ dân với 160 nhân khẩu. Cùng với đó, phường Tân Mai cũng đã chuẩn bị lương thực, nước uống, chăn chiếu cho người dân di dời và thành lập các tổ công tác gồm các ban ngành đoàn thể để hỗ trợ người dân.

Tối 6/9, ông Hoàng Văn Đồng, Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) cho biết vừa xảy ra vụ hỏa hoạn tại một công ty trên địa bàn.Thông tin ban đầu, vào khoảng 16h30 cùng ngày, tại nhà để xe của Công ty TNHH Công nghệ Thể thao Victory (thị trấn Sao Vàng, huyện Thọ Xuân) xảy ra cháy. Hơn 17h30 cùng ngày, ngọn lửa cơ bản đã được khống chế. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, theo Chủ tịch huyện Thọ Xuân, ngọn lửa đã thiêu rụi khoảng 1.000 xe của công nhân làm việc trong công ty.

Chiều 6/9, Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Tân Châu, tỉnh An Giang, có thông cáo báo chí về việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm đối với ông Trần Tấn Tài – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an thị xã Tân Châu (nhiệm kỳ 2020 – 2025), Phó Trưởng Công an Thị xã, đảng viên Chi bộ Chính trị - Hậu cần Công an thị xã Tân Châu. Theo đó, Ban Thường vụ Thị ủy Tân Châu quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với ông Trần Tấn Tài. Ông Tài bị kỷ luật do thiếu tu dưỡng, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống. Ông Tài đang có vợ, con, nhưng lại có quan hệ tình cảm với người phụ nữ đang có chồng, con.

Chiều 6/9, thừa uỷ quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Cục An ninh điều tra tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Hoàng Văn Hà, Cục trưởng Cục An ninh điều tra đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Thượng tá Trần Văn Hùng, Trưởng phòng Điều tra các tội phạm khác, giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra.