Bản tin 8H: Nhiều học sinh ở Thái Nguyên nhập viện không rõ nguyên nhân, có người tử vong

TPO - 14 học sinh Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên sống cùng ký túc xá phải nhập viện với triệu chứng sốt chưa rõ nguyên nhân, trong đó 1 trường hợp đã tử vong.

Trong những ngày nghỉ lễ 2/9 vừa qua, 14 học sinh Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên sống cùng ký túc xá đã phải nhập viện với các triệu chứng sốt, đau đầu, buồn nôn.Ca bệnh đầu tiên xuất hiện vào ngày 28/9, đồng thời là ca bệnh nặng nhất. Em V.M.C (SN 2008, ở xã Sủng Trà, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) có biểu hiện đau bụng, nôn nhập viện lúc 20h ngày 29/8, nhưng đến ngày 31/8 tử vong tại nhà. Tiếp đó là H.M.N (SN 2009, ở huyện Mèo Vạc) đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương và T.M.M (SN 2009, quê quán huyện Mèo Vạc) đang hôn mê, thở máy. 11 trường hợp khác nhẹ hơn, biểu hiện khi nhập viện chủ yếu là sốt chưa rõ nguyên nhân. Do chưa có kết quả xét nghiệm, ngành Y tế chưa xác định được đây có phải là dịch bệnh truyền nhiễm hay không.

Trong 4 ngày nghỉ lễ từ 31/8 đến 3/9, ước tính ngành du lịch cả nước đã phục vụ khoảng 3 triệu lượt khách du lịch, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2023. Công suất phòng trung bình tại các cơ sở lưu trú du lịch đạt 56%, tăng 1,85% so với kỳ nghỉ lễ năm 2023. Ngày 3/9, Sở Du lịch Hà Nội cho biết trong 4 ngày nghỉ lễ, tổng lượng khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 672.900 lượt khách, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, khách du lịch quốc tế ước đón 58.900 lượt, tăng 35,8% so với cùng kỳ năm trước. Khách du lịch nội địa ước đón 614.000 lượt, tăng nhẹ 3,6% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt hơn 2.180 tỷ đồng, tăng 8,3% so với cùng kỳ dịp này năm trước.

Tin từ Cục CSGT, Bộ Công an cho biết toàn quốc đã xảy ra 257 vụ tai nạn giao thông làm chết 124 người, bị thương 193 người trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 (từ 31/8 đến 3/9). Theo Cục CSGT, so với cùng kỳ năm 2023, số vụ tai nạn giao thông năm nay giảm 28 vụ và giảm 36 người chết. Trong 4 ngày nghỉ lễ, CSGT toàn quốc đã xử lý hơn 60.300 trường hợp vi phạm, gồm hơn 16.400 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; hơn 14.400 trường hợp vi phạm tốc độ; 474 trường hợp chở hàng quá tải trọng; 64 trường hợp vi phạm về ma túy.

Theo thống kê của Sở Y tế Hà Nội, trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, tại các bệnh viện trên địa bàn Hà Nội, đã tiếp nhận 12.900 bệnh nhân phải đến khám cấp cứu do tai nạn, trong đó có 842 bệnh nhân khám liên quan đến tai nạn giao thông. Riêng Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội đã tiếp nhận gần 400 lượt yêu cầu cấp cứu, phục vụ 298 lượt bệnh nhân cấp cứu, trong đó có 92 bệnh nhân tai nạn giao thông. Trung tâm cũng bố trí 14 kíp trực/ngày để phối hợp với các bệnh viện trong vận chuyển người bệnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 4/9, từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế và miền Bắc ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng; chiều tối và tối có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong khi đó, tại Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (mưa tập trung vào chiều và tối).

Khoảng 19h ngày 3/9, một vụ tai nạn liên hoàn đã xảy ra trên đoạn cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, đoạn qua huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai), gây ra ùn tắc giao thông kéo dài trên tuyến cao tốc này theo hướng từ Bình Thuận vào TPHCM. Vị trí xảy ra tai nạn cách cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây khoảng 2km. Mặc dù vụ tai nạn không gây thương vong về người, nhưng 9 ô tô đã bị hư hỏng nặng, giao thông qua đoạn cao tốc này bị ùn tắc nghiêm trọng. Để thực hiện công tác khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6, Phòng 8, Cục CSGT (C08) đã liên tục đóng cao tốc tại nút giao cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây với quốc lộ 56 nhằm ngăn dòng xe đổ về điểm tai nạn.