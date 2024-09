Bản tin 8H: Có người thành tỷ phú Vietlott vào ngày đầu nghỉ lễ Quốc khánh

TPO - Vietlott tìm được 1 vé số trúng độc đắc Jackpot 2 trị giá hơn 4 tỷ đồng ở loại hình xổ số tự chọn Power 6/55 vào ngày 31/8.

Theo thông tin từ Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott), trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1081 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra vào tối 31/8, Hội đồng quay thưởng của Vietlott xác định giá trị giải thưởng Jackpot 1 là 46.138.454.400 đồng (hơn 46 tỷ đồng), nhưng chưa có người chơi nào trúng giải độc đắc này. Tuy nhiên, Vietlott tìm thấy 1 vé số trúng giải Jackpot 2 trị giá 4.045.054.250 đồng. Dãy số may mắn trong kỳ quay thưởng thứ 1081 của loại hình xổ số Power 6/55 là 24 - 33 - 38 - 40 - 42 - 51 và cặp số vàng để so giải Jackpot 2 là 28. Ngoài ra, Vietlott còn tìm ra 5 người trúng giải nhất mỗi giải trị giá 40.000.000 đồng, 738 người trúng giải nhì mỗi giải trị giá 500.000 đồng, 14.329 người trúng giải ba mỗi giải trị giá 50.000 đồng.

Ngày 31/8, ông Nguyễn Văn Phúc - Giám đốc Sở Du lịch Thừa Thiên - Huế cho biết vừa chuyển thông tin du khách phản ánh bị "chặt chém" 90 nghìn đồng 3 ly nước mía đến UBND TP Huế và UBND phường Thuỷ Xuân để xác minh, xử lý. Trước đó, trên hội nhóm mạng xã hội Facebook "Huế ăn gì, ở đâu?", một tài khoản ẩn danh phản ánh việc phải bỏ ra 90.000 đồng để mua 3 ly nước mía ở quán nước đối diện quầy bán vé tham quan lăng vua Tự Đức. Đáng chú ý, theo nhiều người phản ánh, đây không phải lần đầu xảy ra tình trạng "chặt chém" du khách khi mua nước quanh khu vực di tích lăng vua Tự Đức.

Thường trực HĐND tỉnh Hậu Giang quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Võ Văn Tỏ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Long Mỹ, bằng hình thức cảnh cáo. Trước đó, vào cuối tháng 5, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hậu Giang cũng kỷ luật ông Tỏ bằng hình thức tương tự. Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hậu Giang, ông Tỏ đã vi phạm quy định về đất đai, xây dựng; vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Vi phạm của đồng chí Võ Văn Tỏ đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Ngày 31/8, một lãnh đạo UBND phường Tân An (thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ.Theo vị lãnh đạo UBND phường Tân An, sự việc xảy ra chiều 30/8. Một người làm nghề môi giới bất động sản dẫn khách đến mua căn nhà nằm trên đường Nguyễn Chí Thanh (phường Tân An) thì phát hiện chủ nhà tử vong bên trong nên trình báo công an. Anh H. (người môi giới bất động sản) cho biết do có quen biết với chủ nhà và nhiều lần trao đổi từ trước, anh chủ động dẫn khách đến xem nhà mà không báo trước với chủ, không ngờ chứng kiến cảnh tượng hãi hùng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, từ 1-3/9, thời tiết Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ban ngày có nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Trong đó đêm 2/9, Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác. Trung Trung Bộ ngày mưa rào và dông vài nơi, từ chiều tối và tối 2/9 mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Nam Trung Bộ ngày mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Tây Nguyên và Nam Bộ từ chiều tối 31/8 đến đêm 2/9 mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, sau mưa rào và rải rác dông, mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết ngày 31/8, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, theo báo cáo của Bộ Công an, toàn quốc xảy ra 58 vụ tai nạn giao thông, làm chết 27 người, bị thương 46 người. Cụ thể, đường bộ xảy ra 57 vụ tai nạn giao thông, làm chết 27 người, bị thương 45 người. Đường sắt xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông, làm bị thương 1 người. Công an các địa phương đã xử lý 12.636 trường hợp vi phạm; phạt tiền 26,5 tỷ đồng; tạm giữ 178 ô tô, 3.639 xe máy, 138 phương tiện khác; tước giấy phép lái xe 2.353 trường hợp. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 31/8, Công an tỉnh Hậu Giang phát đi cảnh báo về việc thời gian gần đây có một số đối tượng sử dụng số điện thoại 0854.563.728 tự xưng là đại tá Nguyễn Thanh Tràng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang và số điện thoại 0856.984.471 tự xưng là đại tá Nguyễn Văn Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang để gọi điện đến lãnh đạo, cán bộ, công nhân, viên chức của các sở, ban, ngành nhằm trao đổi công việc. Công an tỉnh Hậu Giang thông báo 2 phó giám đốc công an tỉnh không sử dụng 2 số điện thoại nêu trên mà là do các đối tượng mạo danh để lừa đảo. (XEM CHI TIẾT)