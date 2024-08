Bản tin 8H: Phó Thủ tướng Lê Thành Long thêm nhiệm vụ mới

TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm. Theo đó, Phó Thủ tướng Lê Thành Long làm Trưởng Ban, Bộ trưởng Y tế làm Phó Trưởng ban Thường trực.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 920/QĐ-TTg ngày 28/8/2024 kiện toàn Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm. Theo Quyết định, Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm (Ban Chỉ đạo) là tổ chức phối hợp liên ngành giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành về an toàn thực phẩm. Trưởng Ban Chỉ đạo là Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long. Các Phó trưởng ban gồm: Bộ trưởng Bộ Y tế làm Phó Trưởng ban Thường trực; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã ký ban hành Nghị quyết số 1154/NQ-UBTVQH15 ngày 23/8/2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn cho thôi giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Khóa XV, đối với bà Nguyễn Thị Lệ Thủy để nghỉ hưu theo nguyện vọng cá nhân. Bà Nguyễn Thị Lệ Thủy tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội Khóa XV và làm thành viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Khóa XV theo quy định. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/9/2024.

Chiều 28/8, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị bàn giao chức vụ Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh. Hội nghị công bố Quyết định số 241/QĐX-BQP ngày 2/8/2024 của Bộ Quốc phòng về việc bổ nhiệm chức vụ cán bộ đối với đồng chí Thượng tá Lô Văn Quý, Trưởng Phòng Hậu cần - Kỹ thuật, giữ chức vụ Phó Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh từ ngày 1/9/2024, thay Đại tá Nguyễn Xuân Thủy chờ nghỉ hưu theo chế độ.

Ngày 28/8, lãnh đạo Công an huyện Thái Thuỵ (Thái Bình) cho biết đơn vị đã triệu tập ông P.T.T. (SN 1974, trú tại xã Thái Thịnh, huyện Thái Thụy), nhân viên nhà xe Tài Tuấn chạy tuyến Thái Bình - Bình Phước. Theo đó, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, ngày 22/8, Công an huyện Thái Thuỵ lập biên bản vi phạm hành chính đối với T. về hành vi “Đe dọa, xúc phạm hành khách”. Mức xử phạt là 1,5 triệu đồng. Những ngày gần đây, mạng xã hội Facebook và một số báo đăng tải đoạn clip cùng bài viết với nội dung nhân viên nhà xe Tài Tuấn chạy tuyến Thái Thụy - Bình Phước có hành vi đe dọa, xúc phạm, hành hung một nữ hành khách khi người này muốn xin xuống xe.

Bộ Giao thông Vận tải vừa phê duyệt Dự án Đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp luồng Quy Nhơn cho tàu 50.000DWT. Theo đó, tổng mức đầu tư của dự án gần 700 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Dự án do Ban Quản lý dự án hàng hải làm chủ đầu tư, với quy mô đầu tư dự án gồm tuyến luồng có chiều dài khoảng 7.160m từ phao số 0 vào đến vũng quay tàu bến số 1. Về tổng mức đầu tư dự án bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng là hơn 3 tỷ đồng, chi phí xây dựng khoảng hơn 527 tỷ đồng, chi phí quản lý dự án hơn 6,4 tỷ đồng, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng hơn 32,1 tỷ đồng...

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 29/8, Hà Nội và các tỉnh, thành phố Đồng bằng Bắc Bộ có thể hứng chịu mức nhiệt cao nhất lên tới 35-37 độ C, có nơi nắng nóng gay gắt. Đêm 29/8, vùng núi phía Bắc mưa rào và dông rải rác. Ngày 30/8, mưa mở rộng ra nhiều nơi ở khu vực Bắc Bộ. Từ đêm 30-31/8, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác; sau có mưa rào và dông vài nơi. Trung Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Sau ngày 1/9, khu vực này chuyển mưa rào kèm dông, tập trung ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trong ngày 2-3/9. Mưa giúp nền nhiệt giảm xuống dưới 35 độ C nhưng đi kèm nguy cơ dông lốc, sét và gió giật mạnh. Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi. Hình thái thời tiết này duy trì suốt kỳ nghỉ lễ.

Ngày 28/8, sau bữa cơm trưa tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sunrise Apparel Việt Nam trong Cụm công nghiệp Hoàng Xá (xã Đồng Trung, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ), 152 công nhân có biểu hiện ngộ độc thực phẩm.Sau khi được đưa đến cơ sở y tế, 6 ca có triệu chứng sốc phản vệ độ 2 như đau bụng, nôn, nổi mề đay toàn thân, khó thở nhẹ; 146 ca có triệu chứng đau bụng nhẹ, buồn nôn. Qua xác minh, bữa cơm trưa do một công ty ở thành phố Việt Trì cung cấp với 825 suất ăn, trong đó có cá kho, rau bắp cải luộc, đậu sốt thịt và cơm trắng. Theo Văn phòng UBND huyện Thanh Thủy, cơ quan chức năng đang lấy mẫu thức ăn để xét nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ việc.