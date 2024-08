Bản tin 8H: Viettel Post có chủ tịch hội đồng quản trị mới thay Thiếu tướng Nguyễn Thanh Nam

TPO - Ông Nguyễn Việt Dũng làm Chủ tịch HĐQT mới của Viettel Post. Ông từng đảm nhận nhiều vị trí chủ chốt tại Tập đoàn Viettel.

Tổng Công ty CP Bưu chính Viettel (Viettel Post, mã chứng khoán: VTP) vừa văn bản thông báo đến Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM về việc thay đổi nhân sự. Cụ thể, Hội đồng Quản trị (HĐQT) của Viettel Post đã quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Dũng giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 kể từ ngày 26/8/2024. Trước đó, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Nam đã có đơn từ nhiệm vị trí này vì lý do cá nhân. Tân chủ tịch từng giữ nhiều chức vụ quan trọng như Phó tổng giám đốc, Tổng giám đốc Tổng Công ty Viễn thông Viettel; Phó tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel (Viettel Global). Từ năm 2018, ông giữ chức Trưởng ban Chiến lược Tập đoàn Viettel. Từ tháng 4/2019 đến nay, ông Dũng là thành viên HĐQT Viettel Post.

Ngày 27/8, UBND TP.HCM ban hành kế hoạch thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương năm 2024.Theo đó, TP.HCM sẽ tổ chức thi tuyển 5 Phó giám đốc Sở, gồm: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Văn hoá - Thể thao, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở An toàn thực phẩm, Sở Tài chính. Thời gian thực hiện từ tháng 8 đến hết ngày 15/12/2024. Theo kế hoạch, mỗi vị trí Phó Giám đốc Sở phải có ít nhất hai ứng viên tham gia dự tuyển. Nếu chỉ có một người đủ tiêu chuẩn hoặc không có ai đáp ứng yêu cầu, lãnh đạo và cấp ủy cơ quan thẩm quyền sẽ đề cử thêm ứng viên hoặc tạm hoãn việc bổ nhiệm cho đến khi có đủ ứng viên dự thi.

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời cử tri TPHCM về kiến nghị rút ngắn tiến độ hoàn thành nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành. Trong kiến nghị, cử tri TPHCM mong muốn rút ngắn tiến độ hoàn thành, khẩn trương đưa vào khai thác nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất trước ngày 30/4/2025 và sân bay Long Thành trong tháng 6/2026. Bộ GTVT khẳng định tiến độ 2 dự án vẫn phải theo lộ trình đã đề ra. Mốc về đích với nhà ga T3 Tân Sơn Nhất là đúng dịp 30/4/2025, với sân bay Long Thành là 2/9/2026.

Thời gian gần đây xuất hiện nhiều trang fanpage giả mạo cuộc thi UPU trên Facebook.Các trang này đăng tải thông tin sai lệch, dẫn dụ học sinh và phụ huynh tham gia cuộc thi giả mạo nhằm lừa đảo, chiếm đoạt thông tin cá nhân và tài sản. Danh sách các Fanpage lừa đảo: https://www.facebook.com/vietthuquocteupuvietnam?mibextid=LQQJ4d; https://www.facebook.com/CuocthivietthuUPU53?mibextid=LQQJ4d; https://www.facebook.com/vietthuquocteupu?mibextid=LQQJ4d. Tổng công ty Bưu điện Việt Nam - Vietnam Post cho biết các trang fanpage giả mạo này tự tạo ra chủ đề, hứa hẹn giải thưởng hấp dẫn để thu hút người tham gia. Trang fanpage chính thức của cuộc thi tại Việt Nam chỉ có duy nhất địa chỉ: "facebook.com/cuocthivietthuupuvietnam”.

Ngày 27/8, theo thông cáo từ Bộ Y tế, mạng xã hội gần đây đăng tải một số nội dung thông tin về việc Bộ trưởng Y tế đưa ra ý kiến, đề nghị thí điểm “xử phạt người độc thân”. Tuy nhiên, Bộ Y tế khẳng định đây là thông tin "bịa đặt, sai sự thật, gây hiểu lầm, hoang mang trong dư luận". Bộ Y tế cho biết ngày 13/8, Bộ trưởng Y tế đã có Công văn số 4737/BYT-VPB1 về việc trả lời kiến nghị của cử tri TP.Hồ Chí Minh trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, trong đó có nội dung cử tri đề nghị "có biện pháp cụ thể để nâng tỷ lệ sinh ở các vùng đô thị…". Theo Bộ Y tế, trong câu trả lời cử tri không có nội dung xử phạt người độc thân, mà tập trung bàn về Quyết định số 588/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình Điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 28/8, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng 15-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm (mưa tập trung vào chiều và đêm). Trong khi đó, ngày 28-29/8, Đồng Bằng Bắc Bộ và Hòa Bình, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Tối 27/8, lãnh đạo UBND xã Tam Hợp (huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) xác nhận, cơ quan công an đang điều tra, làm rõ vụ nổ lớn khiến 2 người tử vong trên địa bàn xóm Quyết Tiến. Thông tin ban đầu cho biết vào khoảng 17h cùng ngày, vụ nổ lớn xảy ra tại căn nhà cấp 4 trên địa bàn xã Tam Hợp, cạnh trục đường Quốc lộ 46C. Tại hiện trường, nhiều bức tường trong nhà bị sập, mái ngói bị thổi bay. Người dân tìm thấy 2 người tử vong. Danh tính nạn nhân được xác định là vợ chồng anh Q. và chị H.