Bản tin 8H: Bộ Công Thương điều động nhiều nhân sự chủ chốt

TPO - Bộ Công thương đã tổ chức lễ Công bố và trao quyết định về công tác cán bộ tại Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Viện Năng lượng, Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, Vụ Khoa học và Công nghệ.

Ngày 23/8, tại trụ sở Bộ Công Thương, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long chủ trì lễ Công bố và trao quyết định về công tác cán bộ. Theo các Quyết định, ông Đào Duy Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Dầu khí và Than, được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ có thời hạn; ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Năng lượng; ông Tăng Thế Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm Năng lượng và Phát triển bền vững, giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Bộ Công Thương; ông Quách Quang Đông, Chánh Văn phòng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững.

Ngày 24/8, lãnh đạo Đội CSGT-TT Công an TP Hạ Long (Quảng Ninh) cho biết vừa tiến hành xử lý vi phạm hành chính đối với chị N.T.N. (SN 1993, trú phường Hà Khẩu, TP Hạ Long) vì lỗi vi phạm chở người trên thùng chở hàng. Chị N. có thể bị xử phạt từ 900 nghìn đến 1 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 1 - 3 tháng. Trước đó, ngày 23/8, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh xe bán tải BKS 14C - 318.89 di chuyển trên đường khi đằng sau thùng xe có 3 trẻ nhỏ đang chơi đùa.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương vừa ký Quyết định số 2443 phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thành phần 1: Giải phóng mặt bằng đường cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, đoạn qua Bình Dương. Diện tích đất chiếm dụng thuộc Dự án là khoảng 381,6 ha với tổng số hộ dân bị ảnh hưởng là 1.394 hộ gia đình, cá nhân và 17 tổ chức; có 194 trường hợp có nhu cầu tái định cư. Với quy mô giải phóng mặt bằng như trên, Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 8.283,276 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di dời, hỗ trợ công trình kỹ thuật là 8.149,79 tỷ đồng. Thời gian thực hiện Dự án là từ năm 2024 đến năm 2027 bằng nguồn vốn ngân sách Trung ương và Ngân sách địa phương.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 25/8, phía Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp diễn mưa vừa, mưa to và dông với lượng 30-60mm, có nơi trên 120mm. Từ trưa 25/8, mưa lớn ở khu vực phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có xu hướng giảm. Trong khi đó, mưa dông còn tiếp diễn ở Tây Bắc Bộ đến đêm 25/8. Ngày 25-26/8, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%.

Chiều 24/8, tại trụ sở TAND tỉnh Vĩnh Phúc, Tòa án nhân dân tối cao trang trọng tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Chánh án TAND tỉnh Vĩnh Phúc. Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chánh án TAND Tối cao, bà Phạm Thị Phương (Trưởng phòng Quản lý cán bộ TAND cấp tỉnh và TAND cấp huyện Vụ Tổ chức - Cán bộ TAND Tối cao), đã công bố quyết định của Chánh án TAND Tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Lưu Tuấn Dũng (Phó Chánh án TAND TP Hà Nội) giữ chức vụ Chánh án TAND tỉnh Vĩnh Phúc. Thời hạn giữ chức Chánh án TAND tỉnh Vĩnh Phúc của ông Lưu Tuấn Dũng là 5 năm kể từ ngày ký. (XEM CHI TIẾT)

Khoảng 14h40 chiều 24/8, một tài xế xe buýt cùng nhiều người dân đã kịp thời cứu một thanh niên có ý định nhảy cầu Vĩnh Tuy. Theo đó, lái xe Bùi Đức Minh trên tuyến buýt số 40 (Công viên Thống Nhất - Văn Lâm) thuộc Xí nghiệp xe buýt Hà Nội (Transerco) kể khi đang điều khiển xe qua cầu Vĩnh Tuy, anh phát hiện một nam thanh niên khoảng gần 20 tuổi trèo qua lan can thành cầu với ý định tự tử. Sau khi bật đèn khẩn cấp, đỗ xe ở làn ô tô, tài xế Minh tìm cách tiếp cận nam thanh niên. Tài xế Minh vừa thuyết phục vừa tranh thủ cơ hội giữ được người muốn nhảy cầu. Người dân chứng kiến xung quanh thấy vậy đã nhanh chóng tới hỗ trợ lái xe Minh cứu người. (XEM CHI TIẾT)