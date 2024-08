Bản tin 8H: Trường Đại học Luật - ĐHQG Hà Nội có lãnh đạo mới

TPO - Sau khi PGS.TS Nguyễn Thị Quế Anh, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội, xin thôi giữ chức, ĐH Quốc gia Hà Nội quyết định giao một phó hiệu trưởng phụ trách.

Đại học Quốc gia Hà Nội vừa ban hành các quyết định về nhân sự đứng đầu Trường Đại học Luật của trường.Cụ thể, PGS.TS Nguyễn Thị Quế Anh thôi giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường ĐH Luật theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 19/8. Đại học Quốc gia Hà Nội cũng ban hành quyết định giao PGS.TS Trịnh Tiến Việt, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Luật làm phó hiệu trưởng phụ trách trường này kể từ ngày 19/8 cho đến khi có quyết định mới. Hiện nay, ban giám hiệu của Trường ĐH Luật - ĐH Quốc gia Hà Nội gồm: PGS.TS Trịnh Việt Tiến, Phó hiệu trưởng phụ trách và PGS.TS Nguyễn Hoàng Anh, Phó hiệu trưởng.

Chiều 20/8, lực lượng chức năng Đà Nẵng điều tra nguyên nhân vụ tai nạn trên bán đảo Sơn Trà (quận Sơn Trà) khiến một du khách nước ngoài bị thương. Theo camera ghi lại sự việc, khoảng 16h20 cùng ngày, xe máy mang biển số Đà Nẵng di chuyển từ hướng chùa Linh Ứng xuống chân bán đảo Sơn Trà, khi đến đoạn cua, người điều khiển xe bất ngờ mất lái, trượt ngã rồi lao vào gầm ô tô khách 45 chỗ đang chạy hướng ngược lại. Lực lượng chức năng sau đó phải cố định xe khách, sử dụng kích thủy lực để nâng gầm xe, tạo khoảng hở để cứu người bị nạn ra ngoài. Theo thông tin ban đầu, người bị nạn mang quốc tịch Hàn Quốc, 32 tuổi. Thời điểm được giải cứu, nạn nhân bị đa chấn thương.

Trong 7 tháng năm 2024, Việt Nam đã xuất khẩu 421,5 ngàn tấn hạt điều, trị giá 2,36 tỷ USD (tăng 25,8% về lượng và tăng 21,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023). Giá xuất khẩu hạt điều trung bình của Việt Nam trong 7 tháng năm 2024 đạt mức 5.611 USD/tấn (giảm 3,3% so với cùng kỳ năm 2023). Xuất khẩu hạt điều của Việt Nam sang các thị trường truyền thống và tiềm năng như: Mỹ, Trung Quốc, Hà Lan, Nga, Pháp... đều tăng trưởng khả quan so với cùng kỳ năm 2023. Việt Nam hiện đứng vị trí số 1 thế giới về xuất khẩu hạt điều. Năm 2024, ngành điều Việt Nam đặt mục tiêu xuất khẩu đạt kim ngạch 3,8 tỷ USD (tăng 200 triệu USD so với năm 2023).

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 21/8 đến tối 22/8, vùng núi và trung du Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi mưa rất to trên 200mm. Ngày 21/8, đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Từ ngày 23/8, mưa lớn có xu hướng giảm dần. Trong khi đó, ngày 21-22/8, khu vực từ Nghệ An đến Ninh Thuận có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%. Nắng nóng ở Trung Bộ khả năng còn kéo dài trong những ngày tới.

Ngày 20/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 875/QĐ-TTg phê duyệt danh sách thành viên Hội đồng quốc gia về phát triển bền vững. Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long làm Chủ tịch Hội đồng quốc gia về phát triển bền vững. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng làm Phó Chủ tịch Hội đồng. Hội đồng có 30 Ủy viên gồm lãnh đạo các Bộ, ngành. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 20/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Quyết định số 873 về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với ông Lê Văn Thanh, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Theo quyết định, ông Lê Văn Thanh được kéo dài thời gian giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kể từ ngày 16/9 đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định. Ông Lê Văn Thanh sinh năm 1964, quê quán tại huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá. Ông có trình độ Tiến sĩ kinh tế. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 20/8, Công an huyện Bàu Bàng (tỉnh Bình Dương) đã có báo cáo về vụ việc cô gái khỏa thân chụp ảnh trên đường gây xôn xao dư luận. Công an huyện Bàu Bàng xác định qua rà soát, xác minh về vị trí, cảnh quan xuất hiện trong hình ảnh liên quan đến vụ việc không thuộc tuyến đường Mỹ Phước- Tân Vạn thuộc xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, mà thuộc khu vực Chánh Phú Hoà, TP Bến Cát. Ngoài ra, công an cũng nhận định sơ bộ, hình ảnh và sự việc đã xảy ra vào thời điểm cách đây vài tháng, thông qua cây cỏ, hoa lá so với thời điểm hiện tại. (XEM CHI TIẾT)