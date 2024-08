Bản tin 8H: Nguyên nhân người đàn ông dìm cháu bé xuống bể bơi ở Hà Nội

TPO - Trong lúc nóng giận vì con trai bị đẩy ngã, người đàn ông đã có hành vi dìm đầu bé trai xuống bể bơi ở Hà Nội.

Liên quan vụ bé trai bị dìm đầu xuống bể bơi ở quận Tây Hồ (TP Hà Nội), ngày 18/8, Công an quận Tây Hồ cho biết đơn vị đã xác minh người đàn ông thực hiện hành vi trên là anh Nguyễn Tiến Đ. (29 tuổi, ở phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội).Anh Đ. đã có hành vi dìm cháu H.A. (9 tuổi) xuống nước tại bể bơi Tây Hồ (số 43B phố Đặng Thai Mai) vào chiều 16/8. Nguyên nhân được cho là anh Đ. bức xúc vì cháu A. đùa nghịch quá trớn, thậm chí dìm rồi đẩy ngã 2 con trai của anh Đ. (6 và 8 tuổi). Theo Công an quận Tây Hồ, quá trình giải quyết, đại diện gia đình các bên đều xác định sự việc là không mong muốn, xuất phát từ việc vui chơi của các con và các bên đều hợp tác giải quyết. Anh Đ. đã xin lỗi phụ huynh cháu H.A.

Theo thông tin từ Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott), trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.239 của sản phẩm Mega 6/45 diễn ra tối 18/8, Hội đồng quay thưởng của Vietlott tìm ra 1 vé số trúng giải Jackpot với trị giá 15.056.391.500 đồng.Tấm vé trúng giải Jackpot chứa dãy số may mắn là: 04 - 13 - 28 - 33 - 35 - 38. Ngoài ra, trong kỳ quay lần thứ 1.239 của sản phẩm Mega 6/45, Hội đồng quay thưởng của Vieltott còn tìm ra 30 giải nhất với mỗi giải trị giá 10 triệu đồng, 1.213 giải nhì mỗi giải trị giá 300.000 đồng và 18.382 giải ba với mỗi giải trị giá 30.000 đồng.

Chiều 18/8, đại diện Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1 (Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an) cho biết vừa lập biên bản xử phạt tài xế Nguyễn Mạnh H. (SN 1971, quê Lào Cai) về hành vi dừng đỗ trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai để đón khách. Tài xế này bị xử phạt 11 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng. Trước đó, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1 nhận phản ánh của người dân về việc ô tô khách BKS 21B-008.xx, có hành vi dừng đỗ ngay trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Chiếc xe này thậm chí còn ngang nhiên đón khách, gây cản trở giao thông và nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông cùng chiều.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 19/8, miền Bắc tiếp diễn mưa rào kèm dông rải rác. Mưa có thể gia tăng từ đêm mai và kéo dài đến khoảng ngày 21/8. Hà Nội duy trì nền nhiệt cao trong những ngày đầu tuần tới, lên mức cao nhất 32-34 độ C. Oi nóng kéo dài về trưa và đầu giờ chiều, nhưng mưa dông cũng có thể xuất hiện bất chợt, liên tục trong các ngày 19-21/8. Trong hai ngày 19-20/8, Nghệ An đến Ninh Thuận nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi.

Ngày 18/8, Công an huyện Bình Chánh (TP HCM) cho biết đang phối hợp các cơ quan chức năng làm rõ tin giả đang lan truyền trên mạng xã hội. Theo đó, các cơ quan chức năng huyện Bình Chánh nhận định thông tin "Chi 100 triệu đồng để chạy chức lãnh đạo ấp" là tin giả, không có thật. Trước đó, ngày 13/8, một người phản ánh lên ứng dụng "Bình Chánh trực tuyến" thông tin "Chi 100 triệu đồng để làm lãnh đạo ấp". Theo nội dung phản ánh, một người tên T. đã chi 100 triệu đồng đưa cho một bí thư chi bộ, trưởng ấp để chạy chức lãnh đạo ấp. Đồng thời nếu chi 100 triệu thì con ruột người này cũng sẽ được làm bí thư chi đoàn ấp. Sau khi đưa tiền thì không có kết quả. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 18/8, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Công an thành phố Hội An vừa ban hành quyết định xử phạt 7,5 triệu đối với P.T.B (trú thành phố Hội An) về hành vi "Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân". B. bị xử phạt vì đã có hành vi đăng tải tin, bài viết kèm theo hình ảnh được chỉnh sửa, cắt ghép trang phục Công an nhân dân để gây sự chú ý, câu view, câu like. Điều này đã tạo dư luận, ảnh hưởng không tốt đến uy tín, hình ảnh, hoạt động của lực lượng Công an nhân dân trên không gian mạng. (XEM CHI TIẾT)