Bản tin 8H: Chủ thuê bao Vinaphone trúng độc đắc Vietlott hơn 17 tỷ đồng

TPO - Vietlott xác nhận chủ thuê bao Vinaphone trúng độc đắc hơn 17 tỷ đồng trong kỳ quay số của sản phẩm Mega 6/45 vào tối 14/8.

Tối 14/8, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) - Bộ Tài chính phát đi thông báo trong kỳ quay 1.237 của sản phẩm Mega 6/45 có một tấm vé trúng độc đắc hơn 17 tỷ đồng.Bộ số may mắn trúng độc đắc là: 01 - 06 - 09 - 21 - 43 - 44. Đại diện Vietlott cho biết người may mắn trúng độc đắc là chủ thuê bao của nhà mạng Vinaphone. Sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế, người trúng độc đắc Jackpot trên sẽ nhận về khoản tiền thực lĩnh hơn 15 tỷ đồng.

Ngày 14/8, Công an huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, cập nhật tình hình vụ nam thanh niên nhảy xuống Sông Bé mất tích. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14h15 ngày 13/8, anh N.T.T (SN 1996, quê Sóc Trăng) bỏ lại xe máy cùng tư trang trên cầu rồi gieo mình xuống sông Bé. Tại hiện trường, T. có ghi dòng chữ: "đẹp mãi ở tuổi 28, con nợ mẹ". Tuy nhiên, trong lúc các cơ quan chức năng tổ chức tìm kiếm, T. bơi lên bờ, trở về phòng trọ tại huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương. Theo T., nguyên nhân nghĩ quẩn do bị áp lực công việc và một số vấn đề cá nhân.

Chiều 14/8, HĐND huyện Trảng Bom (Đồng Nai) khóa IV tổ chức kỳ họp chuyên đề để bầu chức danh chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Với kết quả phiếu bầu 33/33 phiếu, ông Lê Ngọc Tiên, Phó Bí thư Huyện ủy, quyền Chủ tịch UBND huyện, trúng cử chức Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Trước đó, Ban thường vụ Tỉnh ủy đã trao quyết định chuẩn y ông Lê Ngọc Tiên, quyền Chủ tịch UBND huyện Trảng Bom, giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Trảng Bom nhiệm kỳ 2020-2025.

Từ ngày 11-14/8, trên địa bàn các huyện Hòa An, Nguyên Bình, Hà Quảng, Trùng Khánh, Bảo Lạc (tỉnh Cao Bằng) có mưa diện rộng, một số khu vực mưa to đến rất to, mưa lớn gây ngập úng cục bộ, sạt lở đất tại một số địa phương gây thiệt hại nhà ở, tài sản, công trình hạ tầng tại địa phương. Khu vực cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh, nước lũ cũng gây ngập lụt, thiệt hại các hạng mục hạ tầng tại khu cửa khẩu. Giá trị thiệt hại (chưa tính thiệt hại khu cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh) ước tính gần 5,5 tỷ đồng. Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cao Bằng Ma Thị Huyền Linh cho biết ngay khi thiên tai xảy ra, các huyện đã chỉ đạo tổ chức khắc phục, rà soát, thống kê thiệt hại và thực hiện báo cáo theo quy định. Đơn vị bảo trì đường bộ đã huy động máy móc đến hiện trường để khắc phục đảm bảo thông tuyến giao thông.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 15/8, miền Bắc giảm mưa nhưng nhiều nơi vẫn tiếp diễn tình trạng mưa rào kèm dông rải rác. Lượng mưa phổ biến 15-30mm, một số nơi mưa lớn trên 80mm. Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ duy trì tình trạng nhiều mây kèm mưa dông rải rác đến cuối tuần này. Từ khoảng ngày 19/8, khu vực nhiều khả năng bước vào đợt mưa mới. Trong khoảng 7 ngày tới, nắng nóng chưa trở lại. Trong khi đó, từ Nghệ An đến Ninh Thuận bước vào đợt nắng nóng cao điểm kéo dài nhiều ngày. Nhiệt độ cao nhất trong hai ngày tới tại các khu vực trên phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với ông Đặng Minh Hưng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2016-2021. Thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố Quyết định thi hành kỷ luật ngày 6/2/2024 của Tỉnh ủy Bình Dương. 4 năm trước, ông Đặng Minh Hưng nhận quyết định nghỉ hưu theo chế độ, miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2016-2021. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 14/8, mạng xã hội lan truyền thông tin giả mạo liên quan đến việc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành quyết định công bố Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với cháo lươn (tỉnh Nghệ An). Trong văn bản số 3466/BVHTTDL-VP, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) chỉ rõ tên các tài khoản đăng tải thông tin xuyên tạc, sai sự thật, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của Bộ VHTTDL và cá nhân Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng. Bộ đề nghị Ban Tuyên giáo T.Ư, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông xác minh đối tượng làm giả văn bản của cơ quan quản lý nhà nước và đăng thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành. (XEM CHI TIẾT)