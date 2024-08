Bản tin 8H: Công bố và trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ

TPO - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn ông Triệu Thế Hùng giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội.

Chiều 12/8, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dự và chủ trì buổi Lễ Công bố và trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội khóa XV đối với ông Triệu Thế Hùng. Vào cùng ngày, tại Kỳ họp thứ 24, HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII (nhiệm kỳ 2021-2026) đối với ông Triệu Thế Hùng do chuyển công tác. Trước đó, ngày 24/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phê chuẩn ông Triệu Thế Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội khóa XV từ ngày 1/8.

Ngày 12/8, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng đã ký quyết định về việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Lương Thiện Phước - Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai. Ông Lương Thiện Phước bị tạm đình chỉ công tác vì lý do tạm giam để phục vụ công tác điều tra. Trước đó, ngày 29/7, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh khởi tố, bắt tạm giam Lương Thiện Phước (1967) và Nguyễn Cao Sang (SN 1982, cùng trú tại TP. Tam Kỳ - Quảng Nam), chuyên viên Chi cục Quản lý đất đai, về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Chiều 12/8, Công an huyện Hàm Tân (tỉnh Bình Thuận) đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ vụ việc hai cha con chết dưới hồ nước của người dân ở xã Sông Phan. Theo đó, khoảng 13h30 cùng ngày, những nông dân làm rẫy ở xã Sông Phan phát hiện thi thể hai người dưới hồ nước. Nạn nhân được xác định là anh N.V.T (SN 1980) và con trai là N.M.T (SN 2010, cùng trú xã Sông Phan, huyện Hàm Tân). Tại hiện trường, lực lượng chức năng còn tìm thấy một số dụng cụ dùng để đánh cá. Hồ nước nơi phát hiện 2 cha con tử vong khá sâu.

Sở Giao thông vận tải tỉnh Khánh Hòa cho biết, UBND tỉnh Khánh Hòa vừa chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án mở rộng Quốc lộ 27C từ nút giao đường Võ Nguyên Giáp đến nút giao liên thông cao tốc Bắc - Nam. Với phương án này, dự án sẽ xây dựng nền đường hoàn thiện theo chỉ giới 60m, có dải phân cách giữa bằng bê tông, mỗi bên có 2 làn ôtô và 1 làn hỗn hợp. Phần quỹ đất dự phòng được trồng cỏ rộng 9,5m bố trí ở 2 bên, phía ngoài dọc hai bên đường bố trí vỉa hè rộng 7m theo quy hoạch. Dự án có chiều dài gần 8km, vận tốc thiết kế 80km/h, tổng mức đầu tư hơn 1.200 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh đầu tư trong giai đoạn 2024 - 2027. Tổng diện tích đất cần thu hồi để thực hiện hơn 38ha, ước tính có gần 140 hộ phải bố trí tái định cư.

Ngày 12/8, Khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Bãi Cháy (tỉnh Quảng Ninh) cho biết đang tiếp nhận điều trị cho 4 trường hợp bệnh nhân mắc vi khuẩn "ăn thịt người" - Whitmore.Các bệnh nhân này biểu hiện lâm sàng rất đa dạng, diễn biến bán cấp tính gây tổn thương đa dạng nhiều cơ quan, làm suy yếu hệ miễn dịch như nhiễm khuẩn huyết, ápxe gan, ápxe cẳng chân, viêm màng não. Bác sĩ chuyên khoa II Phạm Công Đức, Trưởng Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bãi Cháy, khuyến cáo các biện pháp phòng bệnh chủ yếu là đảm bảo vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, sử dụng bảo hộ lao động khi làm việc có tiếp xúc với đất, nước bị nhiễm khuẩn hoặc trong môi trường không đảm bảo vệ sinh, làm sạch hoàn toàn vết rách da, trầy xước hoặc bỏng bị nhiễm bẩn và thực hiện ăn chín uống sôi…

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 13-14/8, mưa lan rộng nhiều nơi ở miền Bắc, với lượng mưa phổ biến 50-100mm. Một số nơi có thể hứng mưa lớn trên 200mm/đợt, tập trung về đêm và sáng, đặc biệt ở khu vực vùng núi. Những ngày tới, thời tiết chủ đạo ở Hà Nội và các tỉnh, thành phố đồng bằng Bắc Bộ là mưa rào kèm dông. Mưa gia tăng nhưng nền nhiệt duy trì ngưỡng cao nhất 31-33 độ C, oi nóng vẫn tái diễn về trưa và chiều. Ngày 13/8, Thanh Hóa và Nghệ An cũng được dự báo mưa rào và dông với lượng 10-30mm. Một số nơi mưa trên 50mm, tập trung về chiều tối và đêm.