Bản tin 8H: Phó Thủ tướng Lê Thành Long có thêm nhiệm vụ mới

TPO - Theo quyết định của Thủ tướng, Phó Thủ tướng Lê Thành Long làm Chủ tịch Hội đồng thẩm định Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm.

Ngày 8/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Quyết định 809 kiện toàn Hội đồng thẩm định Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Hội đồng). Theo đó, Phó Thủ tướng Lê Thành Long là Chủ tịch Hội đồng thay Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà. Trước đó, ngày 16/1, Thủ tướng ký Quyết định số 57 về việc thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Hội đồng hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm, chấm dứt hoạt động và tự giải thể sau khi Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng phê duyệt.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 808 về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2021 - 2026 với ông Vũ Chí Giang.Ngày 31/7, tại kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Vĩnh Phúc miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 với ông Vũ Chí Giang. Sau đó, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Trần Duy Đông ký quyết định điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Vũ Chí Giang, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Giám đốc Sở Xây dựng Vĩnh Phúc.

Tối 8/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Thiết tiến hành các thủ tục điều tra liên quan vụ đuối nước xảy ra trên địa bàn. Vào chiều cùng ngày, ông H.Q.P. (sinh năm 1975, ngụ huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) bơi ra vùng nước sâu để cứu con và cháu (đều đang học lớp 7) bị sóng cuốn ra xa tại khu vực bãi đá Ông Địa, phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết. Tuy nhiên, sóng lớn khiến cả 3 bị đuối nước và sóng cuốn vào gần kè đá của bãi tắm. Lực lượng cứu hộ sau đó đưa cả 3 lên bờ. Không may, ông P. tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận. Nạn nhân cùng gia đình từ Đồng Nai đến Phan Thiết du lịch vào ngày 8/8.

Chiều 8/8, ông Dương Thanh Bình, Phó trưởng Phòng Quản lý đô thị UBND Quận 1 (TP HCM), cho biết sau 3 tháng thí điểm cho thuê vỉa hè trên 11 tuyến đường, Quận 1 thu về hơn 660 triệu đồng trên tổng 1,13 tỷ đồng, với 182/314 trường hợp đã đóng phí. Theo ông Bình, qua ghi nhận, UBND Quận 1 nhận thấy có nhiều người dân đăng ký sử dụng trong khung giờ từ 17h đến 24h và kể cả những ngày thứ Bảy, Chủ nhật. Trước đó, ngày 9/5, TPHCM triển khai thí điểm 11 tuyến đường đủ điều kiện tổ chức làm điểm kinh doanh, mua, bán hàng hóa trên địa bàn Quận 1 và ra mắt phần mềm “Tra cứu và đăng ký sử dụng tạm thời một phần hè phố Quận 1”.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 9-10/8, nắng nóng tiếp diễn và gia tăng trên diện rộng ở miền Bắc, bao gồm khu vực Tây Bắc Bộ. Riêng nam Sơn La, Hòa Bình và đồng bằng Bắc Bộ, nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%. Hà Nội có thể ghi nhận nắng nóng gay gắt lên mức cao nhất 38 độ C. Mưa dông có thể trở lại về tối và đêm nhưng lượng không đáng kể. Nắng nóng tiếp tục gia tăng ở khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Ngày 8/8, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Kiên Giang tổ chức công khai xin lỗi ông Nguyễn Đình Chung - nguyên Hiệu trưởng Trường THCS&THPT Võ Văn Kiệt. Theo đó, bà Phạm Xuân Bình - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Kiên Giang đã công khai xin lỗi ông Chung do bà Giang đã cung cấp thông tin cho báo chí trước khi có kết luận những sai phạm liên quan đến ông Chung của cơ quan có thẩm quyền. Ngoài ra, bà Giang còn phải bồi thường thiệt hại cho ông Chung với số tiền 1 triệu đồng. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 8/8, ông Nguyễn Duy Tân, Phó giám đốc Sở Nội vụ TP HCM, thông tin về kế hoạch thi tuyển chức danh phó giám đốc cho các sở có nhu cầu nhân sự. Theo đó, những đơn vị dự kiến thi tuyển 1 chức danh phó giám đốc gồm: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở An toàn thực phẩm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Ngày 15/8, Sở Nội vụ hoàn chỉnh kế hoạch thi tuyển để trình UBND TPHCM ban hành. Bên cạnh đó, thành phố sẽ tiếp tục mở rộng thi tuyển chức danh lãnh đạo cấp phòng. Dự kiến, việc thi tuyển hoàn thành trong quý 4 năm nay. TPHCM tổng kết kết quả vào tháng 1/2025. (XEM CHI TIẾT)